উত্তরে ঘন কুয়াশার সতর্কতা, তাপমাত্রা বাড়লেও দক্ষিণে উপভোগ্য শীত

উত্তরে ঘন কুয়াশার সতর্কতা, তাপমাত্রা বাড়লেও দক্ষিণে উপভোগ্য শীত
উত্তুরে হাওয়া স্থিতাবস্থা বজায় রাখাতেই রাজ্যজুড়ে শীতর দাপট । পৌষ পেরিয়ে সম্ভবত মাঘেও দীর্ঘায়িত হতে চলেছে ঠান্ডার স্পেল ৷
Published : January 9, 2026 at 7:03 AM IST
কলকাতা, 9 জানুয়ারি: বেলায় রোদ উঠলেও ভোর এবং সকালে কুয়াশার দাপট অব্যাহত । সঙ্গে উত্তুরে হাওয়ায় দিনভর ঠান্ডার আমেজ । বাংলার আবহাওয়া এখন এমনই ৷ অগ্রহায়ণের শেষ থেকে পুরো পৌষ মাসটাই ঠান্ডার কম বেশি দাপট দেখছে বঙ্গবাসী ।
কনকনে ঠান্ডা কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে । সাধারণত শীতের এই লম্বা ইনিংস গাঙ্গেয় বঙ্গে বিগত কয়েকবছর দেখা যায়নি ৷ তবে পশ্চিমের জেলাগুলোতে শীত দীর্ঘায়িত হয় । যা রীতিমতো উত্তরবঙ্গের উপরিভাগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে থাকে । এবারও তার ব্যাতিক্রম হয়নি । সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে পারদ চড়লেও শীতের দাপট আপাতত কমবে না ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, আগামী সপ্তাহের শুরুতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে । পৌষ সংক্রান্তির সময় শীত ফের দাপটের সঙ্গে ফিরবে কি না তা স্পষ্ট নয় । উত্তরবঙ্গেও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শীত । দক্ষিণবঙ্গের মত উত্তরেও সে গিয়ার বদল করবে সেই সম্ভাবনা নেই আপাতত । তবে রাজ্যের পাহাড় থেকে সমতল, সর্বত্র বিরাজ করবে থাকবে ঘন কুয়াশা ।
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার । ভোর থেকে বেলা পর্যন্ত কুয়াশার দাপট অব্যাহত থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 21 এবং 11 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বৃহস্পতিবার ভোরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 11.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 2.3 ডিগ্রি কম । আগামী দু'দিন কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ বদলের সম্ভাবনা কম । পরবর্তী দু'দিন 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা । তারপরের তিনদিন তাপমাত্রার হেরফের হবে না । উত্তরবঙ্গে আগামী পাঁচদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রার হেরফের হবে না ।
দক্ষিণের জেলাগুলিতে কুয়াশার জন্য সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । তবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় দৃশ্যমানতা নামতে পারে 199 থেকে 50 মিটারে । শুক্রবার ঘন কুয়াশার জন্য দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । এর মধ্যে কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে শীতল দিনের সম্ভাবনা ৷ অর্থাৎ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি বা তার কম এবং দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.5 ডিগ্রি বা তার বেশি নিচে থাকতে পারে ।
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.03 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 21.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.08 ডিগ্রি নিচে । অর্থাৎ, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুটোই গত তিনদিনের তুলনায় বেড়েছে । যা আগামীতেও বাড়বে । তবে স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 41 এবং সর্বোচ্চ 94 শতাংশ ।