পুজোর মুখে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি, কলকাতায় আক্রান্ত 1000 পেরিয়েছে

পুজোর মুখে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি, কলকাতায় আক্রান্ত 1000 পেরিয়েছে
উৎসব আহবেই চুপিসারে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে ডেঙ্গি। ইতিমধ্যেই শহরে আক্রান্তের সংখ্যা 1000 অতিক্রান্ত হয়ছে।
Published : September 13, 2026 at 4:57 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: শহর ক্রমশ উৎসবমুখর হয় উঠছে। আসন্ন দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে কেনাকাটা শুরু হয়ছে। এদিকে আলিগতিতে মণ্ডপ তৈরি শুরু। আর এই উৎসব আহবেই চুপিসারে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে ডেঙ্গি। ইতিমধ্যেই শহরে আক্রান্তের সংখ্যা 1000 অতিক্রান্ত হয়ছে। তবে পুজোর মুখে যাতে সাধারণ শহরবাসীর আনন্দ ম্লান না করতে পারে ডেঙ্গির থাবা সেই জন্য পদক্ষেপ শুরু করেছে প্রশাসন।
কলকাতায় ডেঙ্গি আবহে জ্বরে আক্রান্ত সর্বাধিক হল 2 নম্বর বোরো, 7 নম্বর ও 8 নম্বর বোরো, 9 নম্বর ও 16 নম্বর বোরো। মোট 16টি বোরোর 68 শতাংশ জ্বরে আক্রান্ত রোগী হল এই 5 বোরোয়। সব থেকে বেশি মশার লার্ভা চিহ্নিত করা গিয়েছে তাতে তালিকা অনুযায়ী শীর্ষে 16 নম্বর বোরো। এখানে 281 জায়গা থেকে মশার লার্ভা নজরে আসে যা নষ্ট করে ভেক্টর কন্ট্রোল কর্মীরা।
এর পরেই আছে 10 নম্বর বোরো সেখানে 224টি জায়গায় ডেঙ্গি মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে। তৃতীয় স্থানে 9 নম্বর বোরো সেখানে 144 জায়গায় পাওয়া গিয়েছে লার্ভা। 16 নম্বর ও 10 নম্বর বোরো মেলালে মোট 28 শতাংশের বেশি লাভ নষ্ট করা হয়ছে। 3 দিনের বিশেষ অভিযানে 93 হাজার পাত্র পরীক্ষা করেছে ভেক্টর কন্ট্রোল কর্মীরা। তাতে 1800 কমবেশি ডেঙ্গি লার্ভা মিলেছে। 32500 বাড়ি ডেঙ্গি পরিস্থিতি দেখতে কর্মীরা ঘুরেছেন। গিয়েছেন 68টির বেশি নির্মীয়মাণ বাড়িতে। গিয়েছেন 42টি ফাঁকা জমি যেখানে জঞ্জাল ভর্তি। পরিষ্কার করেছেন মজে যাওয়া 22টি পুকুর।
কলকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ ভেক্টর কন্ট্রোল কর্মীরা 3 দিনের বিশেষ অভিযানে মূলত যেখানে জঞ্জাল ভর্তি সেই সব জায়গা জঞ্জাল সাফাই বিভাগকে দিয়ে পরিষ্কার ক্রিয়েছে যাতে সেই আবর্জনায় বৃষ্টির জলে মিলে ডেঙ্গি মশার ডিম পাড়ার আদর্শ পরিবেশ তৈরি না হয়। বিভিন্ন জায়গায় পরিস্থিতি বুঝে মশারি দেওয়া হয়ছে। ডেঙ্গি নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তারা।
এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, গরম কমতে থাকলে অর্থাৎ তাপমাত্রা নিম্নমুখী হতে শুরু করলে ডেঙ্গি প্রবনা কমবে। কিন্তু এই সময়টা ডেঙ্গি আক্রান্ত হওয়ার চরম সময়। তাই আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা যেমন সজাগ আছেন। বাড়ি বড়ি যাচ্ছেন। কোথাও জল বা জঞ্জাল আছে কিনা খোঁজ নিচ্ছেন। তেমনই সাধারণ মানুষের সচেতন থাকার প্রয়োজন। বাড়ির আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা। জ্বর হলে ওয়ার্ড হেলথ ইউনিট চিকিৎসকদের দেখানো।