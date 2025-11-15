ETV Bharat / state

কলকাতায় 7 দিনে নতুন করে ডেঙ্গি আক্রান্ত 139, এবছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত প্রায় 4 হাজার

কলকাতায় বিদ্যুৎ গতিতে বাড়ছে মশা বাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা৷ এক সপ্তাহে ডেঙ্গি আক্রান্ত 139 জন৷ চলতি বছরে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা 4 হাজার ছুঁই ছুঁই।

Kolkata Dengue Malaria Cases Surge
কলকাতায় বিদ্যুৎ গতিতে বাড়ছে মশা বাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা (প্রতীকী ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2025 at 9:06 PM IST

কলকাতা, 15 নভেম্বর: ধীরে হলেও ভয় ধরাচ্ছে শহরে মশা বাহিত রোগ। বিগত কয়েক সপ্তাহে বিদ্যুৎ গতিতে চড়ছে মশা বাহিত রোগের পারদ। এক সপ্তাহে ডেঙ্গি বাড়ল 139, চলতি বছরে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা 4 হাজার ছুঁই ছুঁই। কর্তৃপক্ষ যতই আশ্বাস দিন ঘুম ছুটছে সাধারণের।

ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে কলকাতায়। পারদ নামছে তাপমাত্রার। তবে মশা বাহিত রোগির পারদ এখনো ঊর্ধ্বমুখী। কলকাতা কর্পোরেশন বিগত বছরগুলির তথ্য সামনে এনে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে চলতি বছরের পরিস্থিতি ভালো বলে। বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। কর্তৃপক্ষের আশ্বাসেও আশ্বস্থ হতে পারছেন না নাগরিককূল। কারণ, চলতি বছরে তো বিদ্যুৎ গতিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2025 সালে চলতি মাসের 9 তারিখ পর্যন্ত কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছে 1245 জন। গত এক সপ্তাহ আগে সংখ্যাটা ছিল 1106 জন। অর্থাৎ 7 দিনের মধ্যেই শহরে ডেঙ্গির কবলে 139 জন। যদিও গত বছর এই সময় কালে সেই সংখ্যা ছিল 936 জন। তার আগের বছর এই সময়কাল পর্যন্ত কলকাতায় ডেঙ্গি রোগী সংখ্যা ছিল 13086 জন। এদিকে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যাও কলকাতা মহানগর কম কিছু নয়। চলতি বছের 9 নভেম্বর পর্যন্ত শহরে ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত 3923 জন। আর কিছু বাড়লেই চার হাজার পার করে যাবে। এই সংখ্যাটা গত বছর এই সময়কাল ছিল 5316।

অন্য বছরের তুলনায় কলকাতায় অনেকটাই কম অভিযান ও নজরদারি লক্ষ্য করা গেছে বলে অভিযোগ বিশেষজ্ঞদের। তাদের মতে, সচেতনতা অভিযান, লিফলেট বিলি সঙ্গেই ফাঁকা জমি পরিষ্কার, পরিত্যক্ত বাড়ি পরিষ্কার সবটাই এবার নামমাত্র হয়েছে। ড্রোন দিয়ে মশার ওষুধ স্প্রে সেভাবে দেখা যায়নি। ফলে মশার বংশ বিস্তার ঠেকাতে যে দাবি পৌর কর্তৃপক্ষ করে থাকে বাস্তবে সেই কাজ তাঁরা করে না। দুর্গা পুজো পরবর্তী মণ্ডপ গুলির ক্ষেত্রেও চিঠি দিয়ে যখন এখনাধিক ক্লাবের গাফিলতি দেখা গেছিল কখনোই কঠোর মনোভব নেয়নি। যার জেরে এই কাজে বাড়তি গুরুত্ব কেউ দেয়নি। মশা বাহিত রোগ ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া এক সঙ্গে দেখলে আক্রান্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের দাবি, বছরভর আমাদের কর্মীরা নজরদারি চালায়। রোগ হবে না এমনটা নয়। গোটা দেশের পরিসংখ্যান নিলেই স্পষ্ট হয় যাবেন কলকাতা কতটা ভালো পরিস্থিতিতে আছে।

