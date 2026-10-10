পুজোর আগে বাড়ছে ডেঙ্গির দাপট, সতর্ক থাকার বার্তা মন্ত্রীর
Dengue cases on rise: স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই ৷
Published : October 10, 2026 at 7:49 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: পুজোর আগে ফের ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত ৷ শীর্ষে মুর্শিদাবাদ ৷ এই পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন স্ব্যাস্থমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তবে মন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ ঘটেনি বলেও আশ্বস্ত করেছেন তিনি।
স্বাস্থ্য ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের সাম্প্রতিক ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, 9 অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা 202 জন। তবে যে সমস্ত রোগী আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন, তাঁদের নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর চিন্তাভাবনা করছে । বিশেষ নজরদারিও চালাচ্ছে। জেলা ভিত্তিক তথ্যে দেখা গিয়েছে, সক্রিয় আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে মুর্শিদাবাদ। সেখানে বর্তমানে 58 জন সক্রিয় ডেঙ্গি রোগী রয়েছেন। এরপরে আছে কলকাতা শহর । আক্রান্তের সংখ্যা 28। এছাড়া উত্তর 24 পরগনায় 17 জন এবং হুগলি ও মালদায় 13 জন করে সক্রিয় আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। সংক্রমণের তালিকায় কলকাতা সংলগ্ন শহরতলি ও হলদিয়াও রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যে বর্তমানে মোট 27টি বিশেষ ক্যাম্প পরিচালিত হচ্ছে।
সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার কড়া বার্তা দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, মশারি ব্যবহার এবং মশা তাড়ানোর তেল ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। বাড়ির ভিতরে বা আশপাশ এলাকায় কোনওভাবেই যেন জল জমে না থাকে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে ফুলের টব, খালি বোতল, পুরনো টায়ার, চিপস ও সিগারেটের পড়ে থাকা প্যাকেটের জমা জল অবিলম্বে পরিষ্কার করার বার্তা দেন তিনি। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কাটা পেঁপে গাছের ফাঁপা অংশ এবং বাঁশের খোলে জমে থাকা জলের বিষয়েও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে হাত-পা ঢাকা পোশাক পরার পরামর্শও দিয়েছেন স্ব্য়াস্থমন্ত্রী। মানুষের একাংশের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে পরিষ্কার জলে মশা ডিম পাড়ে না-এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করে তিনি স্পষ্ট জানান, পরিষ্কার এবং নোংরা উভয় জলেই মশা ডিম পাড়তে পারে। স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা রয়েছে এবং ডেঙ্গি সংক্রান্ত পরিষেবা সর্বক্ষণ চালু আছে। আসন্ন দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সরকারের তরফ থেকে ভ্রাম্যমাণ বা মোবাইল মেডিক্যাল পরিষেবা ইউনিট চালু রাখার সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও চেষ্টা চালানো হচ্ছে।