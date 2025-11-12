কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা 1100 ছাড়াল ! চিন্তার কারণ নেই, বলছেন পৌর কর্তৃপক্ষ

কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা 1100 ছাড়াল ! চিন্তার কারণ নেই, বলছেন পৌর কর্তৃপক্ষ
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, নভেম্বর শুরুতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কলকাতায় 1106 জন। এক সপ্তাহে 89 জন আক্রান্ত হয়েছেন।
কলকাতা, 12 নভেম্বর: এখনও পর্যন্ত শহর কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন 1106 জন । শেষ সপ্তাহে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 100 কাছাকাছি। তবে আতঙ্কিত বা চিন্তিত হতে বারণ করছেন পতঙ্গ বিশারদ ও পৌর উপদেষ্টা চিকিৎসক দেবাশিস বিশ্বাস। তাঁর কথায় এবার আক্রান্তের গ্রাফ হবে নিম্নমুখী। তাই আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সচেতন থাকার প্রয়োজন।
গত বছর আকস্মিক ভাবেই মশাবাহিত রোগ আক্রান্ত সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে নয়, গোটা দেশেই। তাই তুলনামূলক বিচার 2024 সালের সঙ্গে নয়, গোটা দেশেই 2023-এর সঙ্গে করা হচ্ছে। এই হিসাবে তুলনা করলে কলকাতায় 91 শতাংশ আক্রান্তের সংখ্যা কম চলতি বছরে। যদিও পুজো পরবর্তী সময়ে বিদ্যুৎ গতিতে মশা বাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা শহরে বেড়ে চলেছে। বেশ কিছু দিন আগে মেয়র পারিষদ স্বাস্থ্যের এলাকায় এক শিশু ডেঙ্গি আক্রান্ত হয় মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট বলেন, "স্বাস্থ্য ভবনের তরফে এমন কিছু বলা হয়নি অর্থাৎ ডেঙ্গি আক্রান্ত হওয়ার কারণেই মৃত্যু তেমনটা নয়।"
পুজোর আগে লাগাতার বৃষ্টির বাঁশের ভিতর বা পুজো পরবর্তী সময় গর্তে জল জমা ও মশার বংশ বিস্তার নিয়ে চিন্তায় ছিল কর্তৃপক্ষ। নির্দেশিকা জারি থেকে প্রচার অভিযান চালিয়ে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে সফল হয়ছে বলে মনে করছেন তারা। 2024 সালের দিকে নজর দিলে এই সময়কালে কলকাতায় বেড়েছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা।
এদিকে মশাবাহিত রোগ দেখতে গেলে শহরে একটা নতুন ছবি উঠে এসেছে। শহরের উত্তর অংশে ওয়ার্ডগুলিতে ম্যালেরিয়ার আধিক্য বেশি। দক্ষিণের ওয়ার্ডগুলিতেও ডেঙ্গির আধিক্য বেশি। এমন ছবি অতীতে কখনো হয়নি বলেই দাবি পৌর কর্তৃপক্ষের। কলকাতার ম্যালেরিয়া আক্রান্তের 85-86 শতাংশ উত্তর কলকাতার ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দা। 1 নম্বর থেকে 8 নম্বর বোরো এলাকা। মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের 68-70 শতাংশ দক্ষিণের ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দা। 9 নম্বর থেকে 16 নম্বর বোরো।
মশাবাহিত রোগ নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের পতঙ্গ বিশারদ চিকিৎসক দেবাশিস বিশ্বাস বলছেন, কলকাতার উত্তর অংশে পরিযায়ী শ্রমিকের আনা গোনা প্রচুর পরিমাণে। বহু মানুষ রাতে রাস্তায় ঘুমান। তাদের একজনও ম্যালেরিয়া আক্রান্তের হলে মুহূর্তে বাকিদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। দক্ষিণ কলকাতায় নির্মাণকাজ ও খালি জমি বেশি। সেখানে জমা জল ডেঙ্গি মশা জন্মানোর আদর্শ। তবে এই টুকু বলা যেতে পারে নাগরিকদের আক্রান্তের পারদ আর বেশি ঊর্ধ্বমুখী হবে না। ফলে চিন্তার বিষয় নেই। অতীতের তুলনায় এই বার অনেকটাই কম আক্রান্তের সংখ্যা। আমরা আরো মাসখানেক নজরদারি চালাচ্ছি। স্বাস্থ্য কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছেন। তাপমাত্রা নামছে পরিবেশ আবহাওয়া বদল হচ্ছে যেখানে মশা ডিম পাড়া বা বংশ বৃদ্ধি বিরুদ্ধ পরিস্থিতি। আতঙ্কে নয় সচেতন থাকলেই হবে।