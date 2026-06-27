বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বহরমপুর তৃণমূল সভাপতির বাগানবাড়ি

বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বহরমপুর তৃণমূল সভাপতির বাগানবাড়ি
বহরমপুর পুরসভা এলাকার সৈদাবাদ বাঙালপাড়ায় প্রায় পাঁচ কাঠা জায়গার উপর শখের সুসজ্জিত বাগানবাড়ি বানিয়েছিলেন পাপাই ঘোষ।
Published : June 27, 2026 at 5:38 PM IST
বহরমপুর, 27 জুন: ঘোষ প্যালেস। বাইরে গেটে লেখা, 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ'। সেখানেই এবার চলল বুলডোজার ৷ ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল বহরমপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপাই ঘোষের শখের বাগানবাড়ি।
বহরমপুর পুরসভা এলাকার সৈদাবাদ বাঙালপাড়ায় প্রায় পাঁচ কাঠা জায়গার উপর শখের সুসজ্জিত বাগানবাড়ি বানিয়েছিলেন পাপাই ঘোষ। সরকারি জায়গা দখল করেই এই বাগানবাড়ি তৈরি করা হয়েছিল বলে স্থানীয়দের দাবি। স্থানীয়দের অভিযোগ, রোজ দিনরাত মদের ফোয়ারা চলত। ডিজে বাজিয়ে চলত দেদার হৈ-হুল্লোড়। এলাকার মানুষ কার্যত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারতেন না। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুতের অভিযোগে পলাতক পাপাই ঘোষ। তাঁর খোঁজে পুলিশ ভিন রাজ্যেও তদন্তের জাল ছড়িয়েছে। এদিকে 10 দিন আগে বাগানবাড়ি ভেঙে জায়গা খালির নোটিশ দেওতা হয়েছিল তাকে ৷
শনিবার বুলডোজার অভিযানে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল বাগান বাড়িটি। বাগানবাড়ির একাধিক বিলাসবহুল ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর পতাকা, ব্যানার-সহ একাধিক নথি। আজ বাগানবাড়ি ধূলিসাৎ হওয়ায় এলাকাবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন। তাঁদের দাবি, এবার পাড়ায় শান্তিতে বসবাস করা যাবে। যদিও তৃণমূল নেতার মায়ের দাবি, জায়গাটি তাঁর বউমার নামে কেনা। তার দলিলও রয়েছে । পাপাই ঘোষের স্ত্রী বহরমপুর ব্লকের মণীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বলে জানা গিয়েছে।
তৃণমূল সরকারের আমলে পাপাই ঘোষ এলাকায় কার্যত ত্রাস হয়ে উঠেছিল। এমনটাই দাবি মণীন্দ্রনগর, সৈদাবাদ এলাকার মানুষের। তাঁর বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর একাধিক অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এতদিন মানুষ ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে অধীর চৌধুরীর উপর হামলার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অধীর চৌধুরী বহরমপুর থানায় দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পাপাই ঘোষের এক সহকর্মীর বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ শতাধিক কার্তুজ ও বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। সেদিনই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পাপাই ঘোষ ও তাঁর সহকর্মী বাড়ির পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায়। বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পাপাই ঘোষ ৷
পাপাই ঘোষ বহরমপুর পুরসভার চার বছর আগে সৈদাবাদ বাঙালপাড়ায় পাঁচ কাঠা জায়গার উপর বিলাসবহুল বাগানবাড়ি তৈরি করে। ওই বাগানবাড়ি থেকেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা হত। স্থানীয়দের অভিযোগ, রোজ মদের আসর বসত সেখানে। গভীর রাত পর্যন্ত মদের ফোয়ারা চলত। পাপাই বাহিনীর অত্যাচারে পাড়ার মেয়েরা বাড়ির বাইরে বেরতে পারত না। তাদের কটুক্তি, কুপ্রস্তাব দেওয়া হত বলে অভিযোগ। পাড়ার মানুষ শনিবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। ওই পাড়ার বাসিন্দা মধুসুদন সাহা বলেন, "বাগানবাড়ি লাগোয়া আমার টালির চালা ঘর। কলেজ পড়ুয়া দুই মেয়ে নিয়ে বাস করি। পাপাই বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগত। ভয়ে কারও মুখ খোলার উপায় ছিল না। আজ বাগানবাড়ি ভেঙে দেওয়ায় স্বস্তি পাচ্ছি। আর যেন এখানে ঢুকতে না পারে। এখন থেকে পাড়াতে শান্তি ফিরবে।"
পাপাই ঘোষের মা চম্পা ঘোষ বলেন, "নোটিশ দিয়েছিল ভাঙার জন্য। কিন্তু জায়গা আমাদের কেনা। দলিলও আছে। কিন্তু কেন ভাঙল জানি না। আমার ছেলে কোনও অপরাধ করেনি। রাজনীতি করে মানুষের উপকার করেছে। আজ সবাই অস্বীকার করছে।" তবে ছেলে এখন কোথায় আছে, তাও তিনি জানেন না বলছেন মা চম্পা ঘোষ।