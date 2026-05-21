প্রশাসনিক বৈঠকে জোড়া দাবি, শিলিগুড়িকে পৃথক জেলা করার দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

প্রশাসনিক বৈঠকে জোড়া দাবি, শিলিগুড়িকে পৃথক জেলা করার দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে
শিলিগুড়িকে একটি পৃথক প্রশাসনিক জেলা হিসেবে ঘোষণা করা এবং নক্সালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া থানাকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের আওতায় আনার দাবি ওঠে উত্তরকন্যায় আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকে৷
Published : May 21, 2026 at 3:10 PM IST
শিলিগুড়ি, 21 মে: শিলিগুড়ির প্রশাসনিক মানচিত্রে বড়সড় পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবার সরাসরি আসরে নামলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ। বুধবার উত্তরবঙ্গের সচিবালয় উত্তরকন্যায় আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবপত্র তুলে দেন তিনি। শিলিগুড়িকে একটি পৃথক প্রশাসনিক জেলা হিসেবে ঘোষণা করা এবং নক্সালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া থানাকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের আওতায় আনার দাবি জানান বিধায়ক।
দীর্ঘদিন ধরেই শিলিগুড়িবাসী একটি পৃথক প্রশাসনিক জেলার দাবি জানিয়ে আসছেন। বুধবারের বৈঠকে বিধায়ক যুক্তি দেখান যে, শিলিগুড়ির মানুষকে দার্জিলিং জেলা সদর বা জলপাইগুড়ির সদর অফিসে যেতে প্রচুর সময় ও অর্থের অপচয় করতে হয়। পাহাড়ের দুর্গম পথ ও দীর্ঘ দূরত্বের কারণে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। বিধায়কের প্রস্তাব অনুযায়ী, শিলিগুড়ি মহকুমার দার্জিলিং জেলার অংশ এবং জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের কিছু অংশ (দাবগ্রাম-1, 2 ও ফুলবাড়ি-1, 2 গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শিলিগুড়ি পুরসভার 31-44 নম্বর ওয়ার্ড) নিয়ে এই নতুন জেলা গঠিত হতে পারে। এর ফলে শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং ডাবগ্রাম - ফুলবাড়ি - এই চারটি বিধানসভা এলাকার প্রায় 25 লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।
বিধায়কের মতে, শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যেই জেলা হাসপাতাল, মহকুমা পরিষদ ও কমিশনারেটের মতো পরিকাঠামো রয়েছে, ফলে নতুন জেলা গঠন প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াবে। 2022 সালে রাজ্য সরকার যে সাতটি নতুন জেলা গঠনের অনুমোদন দিয়েছিল, শিলিগুড়িকেও সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।
জেলা গঠনের পাশাপাশি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে নক্সালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া থানাকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তুলেছেন বিধায়ক। এই এলাকাগুলি বর্তমানে জেলা পুলিশের অধীনে থাকলেও, দ্রুত নগরায়ণ ও স্পর্শকাতর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কমিশনারেট ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা জরুরি বলে মনে করছেন তিনি।
নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্ত এবং কৌশলগত 'চিকেনস নেক' করিডোরের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় এখানে আধুনিক নজরদারি ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা প্রয়োজন। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক প্রসারের ফলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় কমিশনারেট ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো এই অঞ্চলের জন্য অপরিহার্য। প্রশাসনিকভাবে শিলিগুড়ির সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ায়, এই তিনটি থানাকে কমিশনারেটের অধীনে আনলে সাধারণ মানুষের পুলিশের কাছে পৌঁছানো অনেক সহজ ও গতিশীল হবে।
বুধবারের এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিধায়কের এই জোড়া দাবি প্রশাসনিক মহলে ও শিলিগুড়ির সচেতন নাগরিক সমাজে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিধায়ক আশা প্রকাশ করেছেন যে, এলাকার দীর্ঘদিনের এই দাবিগুলি পূরণ হলে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ির প্রশাসনিক কাঠামো আরও সুসংহত হবে। এখন দেখার বিষয়, রাজ্য সরকার এই প্রস্তাবগুলির প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করে বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ বলেন, "শিলিগুড়িবাসী দীর্ঘকাল ধরে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা নিরসনে এই পদক্ষেপ অপরিহার্য। শিলিগুড়ি কেবল একটি শহর নয়, এটি উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। অথচ এখানকার মানুষকে প্রশাসনিক কাজের জন্য দার্জিলিং কিংবা জলপাইগুড়ি সদরে যেতে যে পরিমাণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়, তা মেনে নেওয়া কঠিন। পাহাড়ের দুর্গম পথ এবং প্রায় 100 কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের যে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে, তা শিলিগুড়িতে নিজস্ব প্রশাসনিক জেলা গড়ে তুললে বন্ধ হবে।"
তিনি আরও যোগ করেন, "শিলিগুড়িতে জেলা হাসপাতাল, মহকুমা পরিষদ এবং পুলিশ কমিশনারেটের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আগে থেকেই রয়েছে। ফলে নতুন করে বড় কোনো বিনিয়োগ ছাড়াই প্রশাসনিক জেলা হিসেবে শিলিগুড়ি পূর্ণমাত্রায় কাজ করতে সক্ষম। এটি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি।"