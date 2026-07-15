উত্তরবঙ্গে মেডিক্যাল ট্যুরিজম ও টি-মিউজিয়ামের দাবি উঠল CII-এর সভায়

উত্তরবঙ্গে মেডিক্যাল ট্যুরিজম ও টি-মিউজিয়ামের দাবি উঠল CII-এর সভায়
জলপাইগুড়ি জেলার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একছাতার তলায় এনে শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় ।
Published : July 15, 2026 at 3:21 PM IST
জলপাইগুড়ি, 15 জুলাই: জলপাইগুড়ি জেলার শিল্প-সম্ভাবনার উন্নয়নে এগিয়ে এল কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি । দাবি উঠল জলপাইগুড়ি টি মিউজিয়াম তৈরির ৷ সিআইআই-এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বললেন, উত্তরবঙ্গে আধুনিক হাসপাতাল নেই । আধুনিক সুবিধাযুক্ত হাসপাতাল হলে মেডিক্যাল ট্যুরিজমের অনেক সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে ৷ নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ থেকে মানুষ চিকিৎসার জন্য আসতে পারেন উত্তরবঙ্গ ।
বুধবার রানিনগরের একটি বেসরকারি হোটেলে CII উত্তরবঙ্গের জোনাল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় । এদিন জলপাইগুড়ি জেলার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একছাতার তলায় এনে শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে সরকার ও সাংসদকে নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ।
সিআইআই উত্তরবঙ্গের জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা বলেন, "আমরা জলপাইগুড়িতে টি মিউজিয়াম করতে চাই । দেড় বছরের পুরনো জলপাইগুড়ি জেলার চায়ের ইতিহাস তুলে ধরতে চাই । পর্যটকরা অনেক তথ্য জানতে পারবেন ৷ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিল্প খুব দরকার ।
জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মধ্যে মেট্রো হবে, এতে শিল্পের সম্ভাবনা অনেক । জলপাইগুড়ি জেলায় অনেক শিল্প আসবে বলে মনে করছি । কী কী প্রডাক্ট আসতে পারে । শিল্পের ক্ষেত্রে টমেটো প্রোডাক্ট হতে পারে । জলপাইগুড়ি জেলার চা বড় ব্যবসা হলেও কৃষিজাত শিল্পের বড় চাহিদা আছে । চা নিলাম কেন্দ্র বন্ধ হয়ে আছে । নতুন সরকারে কাছে আমরা নিলাম কেন্দ্র চালু করতে দাবি রাখব । উত্তরবঙ্গের সব জেলায় আমরা কাজ করতে চাই ।"
এদিকে, সিআইআই-এর ভাইস চেয়ারম্যান অমল মণ্ডল বলেন, "আগের সরকারের বড় সমস্যা ছিল সরকার ইনসেন্টিভ দিত না । সরকার শিল্পপতিদের সহযোগিতা না-করলে কেউ কিছু করতে পারবে না । মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 100 কোটি টাকার প্রকল্প এলে সিঙ্গল উইন্ডোতে সব সুবিধা পাওয়া যাবে । আমরা সাধুবাদ জানাই । উত্তরবঙ্গে কেন শিল্প আসছে না ! সেই কারণেই আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছি । জলপাইগুড়ির শিল্পের উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে মিলে কাজ করবে CII। কীভাবে আমরা শিল্প আনতে পারি, তা খতিয়ে দেখতেই এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন ।"
জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সন্দীপকুমার ঘোষ বলেন, "জলপাইগুড়ি জেলার অনেক পোটেনশিয়াল আছে । পোটেনশিয়ালটা বের করতে হবে ৷ শিল্পপতিদের যা যা সহযোগিতা দরকার সব সহযোগিতা করব । কোনও সমস্যা হলেই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন । যত তাড়াতাড়ি পারব সমস্যার সমাধান করব ।"
এদিন সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, "এই প্রথম আমি নিমন্ত্রিত হলাম । CII একটা বড় সংস্থা । উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য শিল্প খুব দরকার । বড় হাসপাতাল দরকার । উত্তরবঙ্গে ভালো ডাক্তারের অভাব । মেডিক্যাল ট্যুরিজমের একটা বড় সম্ভাবনা আছে উত্তরবঙ্গে । নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ থেকে প্রচুর রোগী আসে । এখানে আধুনিক হাসপাতাল হলে, ভালো সুবিধা পেলে তাঁরা এখানে আসবেন । অসম, বিহার থেকেও রোগীরা এখানে আসতে পারেন । ধর্মীয় পর্যটন, চা পর্যটন, মেডিক্যাল ট্যুরিজমের উন্নয়নে আমরা কাজ করতে চাই । চা নিলাম কেন্দ্র জলপাইগুড়িতে হলে ভালো হয় । কিন্তু সহযোগিতা পাইনি । চা নিলাম কেন্দ্র জলপাইগুড়িতে চালু হলে ভালো হত ।"
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়, জেলাশাসক সন্দীপকুমার ঘোষ, CII উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকা, ভাইস চেয়ারম্যান অমল মণ্ডল, জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায়, CII-এর ডেপুটি ডিরেক্টর দেবকুমার চৌধুরী-সহ অন্যান্য শিল্পপতিরা ।