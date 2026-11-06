ন্যূনতম বাসভাড়া 18 টাকা করার দাবি ! যাত্রী না বাসমালিক, কার স্বার্থ দেখবে সরকার ?
Bus fare: কর্ণাটকের পথে হাঁটবে শুভেন্দুর সরকার ! প্রস্তাব কার্যকর হলে নিত্যযাত্রীদের পকেটে কতটা টান পড়বে ? পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 6, 2026 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: একদিকে বাস চালানোর খরচ ক্রমশ বাড়ছে, অন্যদিকে আট বছর ধরে কার্যত একই জায়গায় আটকে রয়েছে সরকারিভাবে নির্ধারিত বেসরকারি বাসের ভাড়া । ডিজেলের দাম, টায়ার, যন্ত্রাংশ, বিমা, কর্মীদের বেতন- সব ক্ষেত্রেই খরচের বহর বেড়েছে । অথচ সেই অনুপাতে আয় বাড়েনি বাস মালিকদের । ফলে ধুঁকছে রাজ্যের বেসরকারি বাস ও মিনিবাস শিল্প । এই পরিস্থিতিতে বাসভাড়া পুনর্বিবেচনার দাবি নতুন করে জোরালো হয়েছে ।
কলকাতা ও মহানগর এলাকায় ন্যূনতম ভাড়া 18 টাকা এবং জেলায় 20 টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট । কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকর হলে নিত্যযাত্রীদের পকেটে কতটা টান পড়বে ? এক লাফে ভাড়া বাড়ানো কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত ? নাকি আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব খতিয়ে দেখে নতুন ভাড়ার কাঠামো তৈরি করা উচিত ? এই প্রশ্নেই এখন দ্বিধাবিভক্ত বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলি ।
ঠিক এই সময়েই কর্ণাটকের সিদ্ধান্ত নতুন করে আলোচনায় ইন্ধন জুগিয়েছে । বুধবার মধ্যরাত থেকেই সে রাজ্যের চারটি প্রধান সরকারি পরিবহণ সংস্থার বাসে ভাড়া বৃদ্ধি কার্যকর হয়েছে । বেঙ্গালুরুতে শহরের বাসের ন্যূনতম ভাড়া 6 টাকা থেকে বাড়িয়ে 10 টাকা করা হয়েছে । সর্বোচ্চ ভাড়া 35 এর পরিবর্তে 45 টাকা । এসি বাসের সর্বোচ্চ ভাড়া 75 টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে 90 টাকা । কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাতায়াতকারী 'বায়ু বজ্র' বাসের ভাড়াও 405 টাকা থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ 425 টাকা করা হয়েছে । কেএসআরটিসি-র বাসে সর্বোচ্চ 9 টাকা পর্যন্ত ভাড়া বেড়েছে । জ্বালানি-সহ অন্যান্য খরচের যুক্তিতে কর্ণাটকের সরকার বাস ভাড়া বাড়াতেই ফের সামনে চলে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে আট বছর ধরে জমে থাকা ভাড়া বৃদ্ধির দাবি ।
আট বছরে বদলেছে খরচের অঙ্ক
জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, রাজ্যের বেসরকারি বাস ও মিনিবাস পরিষেবা বর্তমানে গভীর আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, শেষ বার 2018 সালে বাসভাড়া এক টাকা বাড়ানো হয়েছিল । তার পর কোভিড অতিমারির ধাক্কা সামলে পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছেন বাস মালিকেরা । কিন্তু এর মধ্যে বাস চালানোর খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে । ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি যন্ত্রাংশ, টায়ার, বিমা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মীদের বেতন- প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে । অথচ ভাড়া সেই পুরনো জায়গাতেই আটকে ।
তপনের বক্তব্য, 2018 সালের পর প্রতি বছর মাত্র এক টাকা করে ভাড়া বাড়ানো হলেও বর্তমানে ন্যূনতম ভাড়া অন্তত 16 টাকা হত । বাস্তবে তা হয়নি । তাঁর দাবি, শুধু বাস মালিকদের মুনাফার প্রশ্ন নয়, এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত চালক, কন্ডাক্টর, মেকানিক-সহ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাড়া না বাড়লে পরিষেবা চালিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে উঠবে । তাই পরিবহণ শিল্পকে বাঁচাতে ভাড়া বৃদ্ধির বিকল্প নেই বলেই মনে করছে তাঁদের সংগঠন ।
কোন পথে কত ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব ?
পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কাছে পাঠানো চিঠিতে কলকাতা ও মহানগর এলাকার জন্য দূরত্ব অনুযায়ী নতুন ভাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট । সেই প্রস্তাব অনুযায়ী-
0 থেকে 4 কিলোমিটার: 18 টাকা ।
4 থেকে 6 কিলোমিটার: 20 টাকা ।
6 থেকে 8 কিলোমিটার: 22 টাকা ।
8 থেকে 12 কিলোমিটার: 24 টাকা ।
16 থেকে 20 কিলোমিটার: 28 টাকা ।
20 থেকে 22 কিলোমিটার: 30 টাকা ।
জেলার সাধারণ বাসের ক্ষেত্রে প্রথম 4 কিলোমিটারের ন্যূনতম ভাড়া 20 টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । তারপর প্রতি অতিরিক্ত কিলোমিটারে 1 টাকা 20 পয়সা করে ভাড়া বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে । এক্সপ্রেস বাসের ক্ষেত্রে প্রথম 4 কিলোমিটারের ন্যূনতম ভাড়া 25 টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে ।
এসি বাস, ভলভো এবং মিনিবাসের ক্ষেত্রেও ভাড়া বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে । সাধারণ এসি বাসে প্রথম 4 কিলোমিটারের ন্যূনতম ভাড়া 40 টাকা এবং ভলভো বাসে প্রথম 2 কিলোমিটারের ভাড়া 50 টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে । কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল ও মালদার মিনিবাসের ভাড়া বাড়ানোর আর্জি জানানো হয়েছে । বাদ পড়েনি দার্জিলিং-সহ পার্বত্য এলাকার বাস রুটগুলিও ।
তবে এই প্রস্তাব সামনে আসতেই যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । বিশেষ করে যাঁরা প্রতিদিন বাসে যাতায়াত করেন, তাঁদের আশঙ্কা, ন্যূনতম ভাড়া 18 বা 20 টাকা হলে মাসের শেষে যাতায়াতের খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে । তাঁদের একাংশের বক্তব্য, কোভিডের পর থেকেই বিভিন্ন রুটে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে । তার পরেও যদি এক ধাক্কায় ন্যূনতম ভাড়া বাড়ানো হয়, তা হলে সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি চাপ পড়বে । ফলে বাস মালিকদের আর্থিক সঙ্কটের সমাধান করতে গিয়ে যাত্রীদের সমস্যাকে উপেক্ষা করা চলবে না ।
একমত নয় অন্য বাস মালিক সংগঠনগুলি
ভাড়া বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও জয়েন্ট কাউন্সিলের প্রস্তাবিত অঙ্কের সঙ্গে একমত নয় অন্য বাস মালিক সংগঠনগুলি । অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, কোনও সংগঠন নিজেদের মতো করে ভাড়ার তালিকা প্রকাশ করে দিলে যাত্রীদের মধ্যে অযথা আতঙ্ক তৈরি হয় । কোভিডের পরে যখন বাস-মিনিবাস পরিষেবা ফের পথে নামানোর চেষ্টা চলছিল, তখন তৎকালীন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল । সেই সময় সরকারও ভাড়া পুনর্বিবেচনার বিষয়ে কিছুটা ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিল । কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা না করেই বিভিন্ন সংগঠন নিজেদের মতো ভাড়ার তালিকা প্রকাশ করতে শুরু করে । তার জেরে যাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয় । শেষ পর্যন্ত সরকার ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়নি ।
রাহুলের মতে, পরবর্তী সময়ে যাত্রীদের সহযোগিতা এবং বাসকর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কিছুটা বেশি ভাড়ায় পরিষেবা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে । তবে বেসরকারি বাস শিল্প যে ভাল অবস্থায় নেই, তা অস্বীকার করার উপায় নেই । তাঁর বক্তব্য, ভাড়া বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে ঠিকই, কিন্তু কতটা বৃদ্ধি যুক্তিসঙ্গত, তা নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের। কোনও সংগঠন নিজেদের প্রস্তাবিত ভাড়ার অঙ্ক সরকারের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না ।
উত্তরবঙ্গের আপত্তি
উত্তরবঙ্গের বাস মালিকদের বক্তব্যেও ভাড়া বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে । তবে তাঁদের মতে, দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের পরিবহণ পরিস্থিতি এক নয় । উত্তরবঙ্গ বাস ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রণবকান্তি মানি জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে যাত্রীসংখ্যা অনেক কম । বাস চলাচলের রুটও সীমিত । ডুয়ার্স হয়ে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ রয়েছে । অন্যদিকে, রাজগঞ্জ হয়ে কলকাতার দিকে যাতায়াতের রুট । ফলে দক্ষিণবঙ্গের ভাড়ার কাঠামো সরাসরি উত্তরবঙ্গে প্রয়োগ করলে বাস্তব সমস্যার সমাধান হবে না ।
প্রণবের কথায়, ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই । কিন্তু 18 বা 20 টাকা ন্যূনতম ভাড়া করার প্রস্তাব কোন হিসাবের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে, তা তাঁদের জানা নেই । আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিচার করেই ভাড়া নির্ধারণ করা উচিত । সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন, যাত্রীদের আর্থিক সামর্থ্যের পাশাপাশি বাস মালিকদের পরিচালন খরচও বিবেচনা করা হোক । এমন ভাড়ার কাঠামো তৈরি করতে হবে, যাতে যাত্রীরা সাধ্যমতো খরচে যাতায়াত করতে পারেন এবং বাস শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলিও সংসার চালানোর মতো আয় করতে পারেন ।
ভাড়া কত হবে, ঠিক করুক সরকার
দক্ষিণবঙ্গের আসানসোল মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়ের বক্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ । তাঁর দাবি, পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তাঁরা কখনও বাসের ভাড়া 18/19/20 টাকা করার নির্দিষ্ট দাবি জানাননি । বরং 2018 সালে একটি বাস চালাতে কত খরচ হত এবং বর্তমানে সেই খরচ কতটা বেড়েছে, সেই হিসাবই সরকারের সামনে তুলে ধরেছেন ।
সুদীপের মতে, ভাড়া কত হওয়া উচিত, তা নিয়ে বাস সংগঠনগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলে তার ফল ভাল হবে না । অতীতে এমন প্রতিযোগিতার জেরে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল । সেই পরিস্থিতি এড়াতেই সরকার ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়নি । তাঁর বক্তব্য, সরকারি বাসও রাজ্যে চলে । ফলে একটি বাস চালানোর জন্য কতটা খরচ হয়, সে সম্পর্কে সরকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে । তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে সরকারই নতুন ভাড়ার অঙ্ক নির্ধারণ করুক ।
সঙ্কটের দুই দিক
বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্নে রাজ্য সরকারের সামনে মূলত দু'টি পরস্পরবিরোধী বাস্তবতা । এক দিকে, দীর্ঘদিন ভাড়া না বাড়ায় বেসরকারি বাস মালিকদের আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে । অন্য দিকে, মূল্যবৃদ্ধির চাপে থাকা সাধারণ মানুষের পক্ষে যাতায়াতের খরচ আরও বেড়ে যাওয়া সহজ নয় । বাসের ভাড়া বাড়লে তার প্রভাব পড়বে প্রতিদিন কর্মস্থলে যাওয়া মানুষ, পড়ুয়া, স্বল্প আয়ের পরিবার এবং নিয়মিত যাত্রীদের উপর ।
আবার ভাড়া না বাড়লে বাস মালিকদের একাংশের পক্ষে পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে । তার জেরে রুটে বাসের সংখ্যা কমা, পরিষেবার মান খারাপ হওয়া কিংবা কোনও কোনও রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে । তাই সমস্যার সমাধান কেবল ভাড়া বাড়ানো বা না বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । প্রয়োজন স্বচ্ছ আয়-ব্যয়ের হিসাব, জ্বালানির দামের ওঠানামা, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং যাত্রীদের সামর্থ্য বিবেচনা করে একটি যুক্তিসঙ্গত ভাড়ার কাঠামো তৈরি করা ।
কর্ণাটক ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে আট বছর পরেও সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা চলছে । কিন্তু এ রাজ্যে ন্যূনতম ভাড়া 18 টাকা হবে, নাকি অন্য কোনও অঙ্কে পৌঁছবে, তা এখনই নিশ্চিত নয় । বাস মালিকদের প্রস্তাব, সংগঠনগুলির অডিট রিপোর্ট এবং যাত্রীদের আপত্তি- সব কিছু খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজ্য সরকারকে । কারণ, বেসরকারি বাস শিল্পকে বাঁচানোর দায়িত্ব যেমন সরকারের, তেমনই সাধারণ মানুষের যাতায়াতের খরচ নাগালের মধ্যে রাখাও সমান জরুরি ।