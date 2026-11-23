জিটিএ বাতিলের দাবি ! গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের পোস্টারে ছয়লাপ পাহাড়
Posters demanding abolition of GTA: রাজ্যে পালাবদলের পর জিটিএ-র 45 জন সভাসদের মধ্যে 32 জন পদত্যাগ করে । এতে জিটিএতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ।
Published : November 23, 2026 at 3:34 PM IST
দার্জিলিং, 23 নভেম্বর: গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) অবিলম্বে বাতিল করার দাবিতে দার্জিলিং পাহাড় জূড়ে ব্যাপক পোস্টার অভিযান চালাল গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (জিএনএলএফ)-এর দার্জিলিং শাখা কমিটি । কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে পাহাড়ের জনগণের আবেগ ও জনমতের প্রতি 'সম্মান জানানোর বার্তা' দিতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে ।
ডিএনএলএফ-র দার্জিলিং শাখা কমিটির পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় লাগানো পোস্টারগুলিতে জিটিএ-কে একটি 'অসাংবিধানিক’ এবং ‘ক্ষমতাহীন' ব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে । সংগঠনের বক্তব্য, এই ব্যবস্থার কোনও যৌক্তিকতা নেই এবং এর মাধ্যমে পাহাড়ের মানুষের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে না । পাশাপাশি, ক্ষমতাহীন জিটিএ-র পদ আঁকড়ে থেকে যাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করছেন, নৈতিকতার খাতিরে তাঁদের অবিলম্বে পদত্যাগ করারও দাবি জানিয়েছে জিএনএলএফ ।
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগঠনের তরফে জনভাবনার অনুকূলে দ্রুত ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে । এই প্রসঙ্গে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র ওয়াই লামা জানান, জিটিএ পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে । তাঁর মতে, পাহাড়ের মানুষের প্রকৃত স্বার্থ ও পরিচয় সুরক্ষিত করতে হলে এই অকার্যকর ব্যবস্থা অবিলম্বে বিলুপ্ত করা প্রয়োজন ।
দার্জিলিং পাহাড়ের রাজনীতিতে প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন এবং পৃথক রাজ্যের দাবি দীর্ঘদিনের । 2011 সালের জুলাই মাসে কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের (ডিজিএইচসি) পরিবর্তে জিটিএ গঠিত হয় । তবে সুবাস ঘিসিংয়ের প্রতিষ্ঠিত দল জিএনএলএফ শুরু থেকেই জিটিএ-র বিরোধিতা করে আসছে । সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তার প্রভাব পড়তে শুরু করে জিটিএ'তে । একে একে 45 জন সভাসদের মধ্যে 32 জন পদত্যাগ করেন । এতে জিটিএতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ।
জিএনএলএফের বক্তব্য, জিটিএ পাহাড়ের মানুষের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ। পরিবর্তে তারা ষষ্ঠ তফসিল অথবা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতে সরব। 2022 সালের জিটিএ নির্বাচনে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা জয়ী হয়ে বোর্ড গঠন করে এবং তৎকালীন রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার পক্ষ নেয় ।
অন্যদিকে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিএনএলএফ-সহ পাহাড়ের বিরোধী দলগুলি বরাবরই সরব হয়ে থেকেছে । সামনেই পুরসভা নির্বাচন । তার আগে জিটিএ বাতিলের দাবিতে এই পোস্টার অভিযান পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন করে চর্চা শুরু করেছে ।