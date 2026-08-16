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পুরাণের প্রেমকাহিনি থেকে অপহরণের অজ্ঞাত ইতিহাস! বানগড়ের মাটির নীচে চাপা ইতিহাস ডাকছে পর্যটককে

শহর ছাড়িয়ে দু’কিলোমিটার, ইতিহাসের আর এক দরজা, বানগড়। কথিত আছে, বানরাজের কন্যা ঊষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনির সাক্ষী এই মাটি- শান্তনু মিশ্রর প্রতিবেদন।

Bangarh Fort
মাটির নীচে অযত্নে ঘুমিয়ে ইতিহাস (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 4:40 PM IST

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গঙ্গারামপুর, 16 অগস্ট: তিন নদীর সঙ্গী হয়ে পথ এগোয় উত্তরের দিকে । টাঙন, পুনর্ভবা আর আত্রেয়ীর জলধারা যেন দক্ষিণ দিনাজপুরের ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসেরও যোগসূত্র তৈরি করেছে । গঙ্গারামপুর শহর পেরিয়ে শিববাড়ির দিকে এগিয়ে গেলে রাস্তার দু'ধারের দৃশ্যপট বদলে যায় । শহরের ব্যস্ততা পিছনে ফেলে সামনে আসে অপেক্ষাকৃত নির্জন এলাকা । রাস্তার পাশে হঠাৎ চোখে পড়ে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার নীল বোর্ড, বানগড় । বোর্ডটি যেন বর্তমান থেকে অতীতে ঢোকার দরজা !

কিন্তু সেই দরজার ওপারে গিয়ে যে দৃশ্য মেলে, তা একদিকে বিস্ময়ের, অন্যদিকে আক্ষেপের । যেখানে এক সময়ে প্রাচীন নগর, রাজপরিবার, জনবসতি এবং নানা যুগের ইতিহাসের চিহ্ন ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রমাণ মিলেছে, আজ তা মূলত ভগ্নস্তূপ । কোথাও মাটির উঁচু-নিচু ঢিবি, কোথাও ছড়িয়ে থাকা ইট-পাথর, কোথাও চাষের জমি । ইতিহাস আছে, কিন্তু ইতিহাসকে ঘিরে পর্যটন পরিকাঠামো নেই।

পুরাণের প্রেমকাহিনি থেকে অপহরণের অজ্ঞাত ইতিহাস! বানগড়ের মাটির নীচে চাপা ইতিহাস ডাকছে পর্যটককে (ইটিভি ভারত)

বানগড়ের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পুরাণের এক বহুল প্রচলিত কাহিনি । কথিত আছে, এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন বানাসুর বা বানরাজ । তাঁর কন্যা ঊষার প্রেমে পড়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। কিন্তু সেই প্রেম মেনে নিতে পারেননি বানরাজ। কাহিনি বলে, ঊষা ও অনিরুদ্ধের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাতও তৈরি হয়েছিল । সেই প্রেম, বিরোধ এবং অপহরণের গল্প আজও স্থানীয় লোককথার অংশ ।

আর সেই কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে 'ঊষাহরণ রাস্তা' নামে পরিচিত একটি পথ । স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, যে পথ দিয়ে ঊষাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই পথের নামই পরবর্তীকালে ঊষাহরণ রাস্তা হয়ে যায় । ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের এই মেলবন্ধনই বানগড়কে অন্য মাত্রা দিয়েছে । তবে বানগড়ের গুরুত্ব শুধু লোককথায় আটকে নেই । মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরই এই জায়গার আসল সম্পদ ।

Bangarh Fort
প্রেম, রাজনীতি আর ‘ঊষাহরণ’-এর গল্প (নিজস্ব চিত্র)

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে, বিভিন্ন সময়ে এখানে খনন করে একাধিক যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত, পাল, সেন এবং পরবর্তী মুসলিম আমলের নানা স্থাপত্য ও প্রত্নবস্তু এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাসের ইঙ্গিত দেয় । অর্থাৎ বানগড় কেবল কোনও একটি রাজবংশের স্মৃতি নয় । বহু শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা, বদলে যাওয়া এবং টিকে থাকা একটি প্রাচীন জনপদের ইতিহাস বহন করছে এই মাটি ।

প্রথম বড় আকারের খননকার্যের সূত্র পাওয়া যায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে 1930-এর দশকের শেষ দিকে বানগড়ে খনন শুরু হয় । খননের ফলে একের পর এক বসতি স্তর সামনে আসে । মাটির নীচে চাপা থাকা প্রাচীন স্থাপত্য, মূর্তি, মুদ্রা এবং নানা প্রত্নসামগ্রী থেকে বোঝা যায়, এই অঞ্চল এক সময়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল ।

Bangarh Fort
শুধু পুরাণ নয়, মাটির নীচেও মিলেছে ইতিহাস (নিজস্ব চিত্র)

দীর্ঘ বিরতির পরে 2007 সালে ফের বানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হয় । পরবর্তী 2008 ও 2009 সালেও চলে খনন। সেই সময়ও একাধিক মূর্তি, মুদ্রা এবং স্থাপত্যের নিদর্শন উদ্ধার হয় । খননের মাধ্যমে যে ইতিহাস সামনে এসেছে, তার বড় অংশ বর্তমানে বালুরঘাটের বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রয়েছে । কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যে জায়গা থেকে সেই ইতিহাস উঠে এল, সেই বানগড়েই কি তার যথাযথ প্রদর্শন সম্ভব নয় ?

স্থানীয় পর্যটক ও ইতিহাসপ্রেমীদের দাবি, বানগড়ের পাশেই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রত্নসংগ্রহশালা তৈরি করা হোক । যাতে দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষ শুধু ভগ্নাবশেষ দেখে ফিরে না যান । খননে পাওয়া মূর্তি, মুদ্রা, মৃৎপাত্র, স্থাপত্যের অংশ এবং অন্য প্রত্নসামগ্রী যদি বানগড়ের কাছেই প্রদর্শিত হয়, তা হলে জায়গাটির ইতিহাস পর্যটকদের কাছে আরও জীবন্ত হয়ে উঠবে ।

Bangarh Fort
প্রথম খননেই খুলেছিল ইতিহাসের দরজা (নিজস্ব চিত্র)

পর্যটক কৌশিক শীলের কথায়, "এই প্রথম বানগড়ে এলাম । প্রাচীন রাজারা কোথায় থাকতেন, কী ভাবে জীবনযাপন করতেন- তার নিদর্শন দেখতে ভাল লেগেছে । বানগড়কে কেন্দ্র করে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠলে আরও অনেক মানুষ এখানে আসবেন । দেশের বাইরেও এই জায়গার পরিচিতি বাড়তে পারে ।"

সেই সম্ভাবনার কথাই বলছেন ইতিহাসপ্রেমীরাও । দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটির সভাপতি তুহিনশুভ্র মণ্ডলের বক্তব্য, জেলার ইতিহাসে বানগড় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান । কিন্তু খননে উঠে আসা তথ্য ও প্রত্ননিদর্শনের যথাযথ সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি । জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগ থাকলেও বাস্তবে তার সুফল এখনও পর্যাপ্ত নয় বলেই তাঁর অভিযোগ ।

Bangarh Fort
অযত্নে প্রত্নস্থল, জমি নিয়ে প্রশ্ন (নিজস্ব চিত্র)

ইতিহাসবিদ সমিত ঘোষের কথায়, দক্ষিণ দিনাজপুর বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ । আর সেই ইতিহাসের অন্যতম বড় অধ্যায় বানগড় । তাঁর দাবি, বিভিন্ন সময়ের খননে একাধিক রাজবংশ ও যুগের নিদর্শন মিলেছে । 1930 এর দশকে প্রথম পর্যায়ের খননে একাধিক বসতি স্তর সামনে আসে । পরে 2007 থেকে 2009 সালের খননেও নতুন তথ্য ও প্রত্নসামগ্রী পাওয়া যায় । তবে সমস্যা শুধু সংরক্ষণে নয়, জমি নিয়েও ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বানগড়ের বিস্তীর্ণ প্রত্নস্থলের বেশ কিছু অংশ বর্তমানে বেদখল অবস্থায় রয়েছে । কোথাও চাষবাস চলছে । ফলে ভবিষ্যতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বা সংরক্ষণের কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে । স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রাণগোপাল সাহার দাবি, নিরাপত্তার অভাবেই এক সময়ে চারপাশের জমিতে দখলদারির সমস্যা তৈরি হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে বানগড়ের চারপাশে প্রাচীর দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে । যাঁরা প্রত্নস্থলের জমি দখল করে রয়েছেন, তাঁদের সরিয়ে জায়গাটি সুরক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।

গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের দাবি, বানগড়কে প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অর্থ বরাদ্দের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, বানগড়ের সঙ্গে ধলদিঘি-সহ আশপাশের আরও বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থানের যোগ রয়েছে । বানগড়ের বিস্তীর্ণ জমি পর্যটন পরিকাঠামোর কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনাও রয়েছে ।

তিনি জানান, আগামী মাসে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা রয়েছে। বানগড় পরিদর্শনের জন্যও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক । সঠিক পরিকল্পনা ও কেন্দ্র-রাজ্যের সমন্বয় হলে বানগড়কে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন ।

সম্ভাবনা যে আছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই । শীতের মরসুমে এখানে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ে । কলকাতা বা উত্তরবঙ্গের প্রচলিত পর্যটন মানচিত্রের বাইরে থাকা এই জায়গায় পুরাণের প্রেমকাহিনি, প্রাচীন নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, নদী-ভূপ্রকৃতি এবং স্থানীয় লোককথা- সব একসঙ্গে পাওয়া যায় । ফলে পরিকল্পিত ভাবে পর্যটন সার্কিট তৈরি করা গেলে বানগড়ের সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্য ঐতিহাসিক স্থানগুলিকেও যুক্ত করা সম্ভব ।

Bangarh Fort
ঊষার প্রেমকাহিনি থেকে প্রত্নতত্ত্বের পাঠ (নিজস্ব চিত্র)

তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তার আগে প্রয়োজন ইতিহাসকে নিরাপদে রাখা । কারণ বানগড়ের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার মাটির নীচে । আজ যে জমিতে চাষ হচ্ছে, কাল সেখানেই হয়তো মিলতে পারে কোনও অজানা সভ্যতার নতুন স্তর । যে ভগ্ন ইট আজ সাধারণ চোখে শুধুই পুরনো ধ্বংসাবশেষ, প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে সেটিই হয়ে উঠতে পারে হারিয়ে যাওয়া যুগের গুরুত্বপূর্ণ এক সূত্র ।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ঊষা-অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনি হয়তো ইতিহাস আর পুরাণের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে । কিন্তু বানগড়ের মাটির নীচে যে বহু শতাব্দীর বাস্তব ইতিহাস ঘুমিয়ে রয়েছে, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই মিলেছে খননে । তাই বানগড়ের সামনে আজ প্রশ্ন একটাই, আর কত দিন ভগ্নস্তূপ হয়ে পড়ে থাকবে ইতিহাসের এই শহর ?

সংরক্ষণ, নতুন করে খনন, প্রত্নসংগ্রহশালা, নিরাপত্তা এবং পর্যটন পরিকাঠামো- এই পাঁচটি কাজ যদি একসঙ্গে এগোয়, তা হলে ঊষাহরণের সেই পথ আর শুধু লোককথার রাস্তা থাকবে না । বানগড় হয়ে উঠতে পারে বাংলার এমন এক ঐতিহাসিক গন্তব্য, যেখানে পুরাণের প্রেমকাহিনির সঙ্গে মাটির নীচে পাওয়া বাস্তব ইতিহাসও কথা বলবে ।

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বানগড়ের মাটির নীচে চাপা ইতিহাস
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