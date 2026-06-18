উত্তরবঙ্গ-সিকিমের জন্য জলপাইগুড়িতে GST ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গড়ার দাবি

উত্তরবঙ্গ-সিকিমের জন্য জলপাইগুড়িতে GST ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গড়ার দাবি
উত্তরবঙ্গ ও সিকিম রাজ্যের জন্য জলপাইগুড়িতে GST ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গড়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন আইনজীবীরা।
Published : June 18, 2026 at 5:08 PM IST
জলপাইগুড়ি, 18 জুন: জলপাইগুড়িতে এবার GST ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গড়ার দাবি উঠল। উত্তরবঙ্গ ও সিকিম রাজ্যের জন্য জলপাইগুড়িতে GST ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গড়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন আইনজীবীরা। জলপাইগুড়ির ট্রাইব্যুনাল এস্টাবলিশমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পাঠানো হয়েছে বলে আইনজীবীদের দাবি।
জলপাইগুড়ি ট্রাইব্যুনাল এস্টাবলিশমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান তাপস কান্তি দাস বলেন, "আমরা জলপাইগুড়িতে এই GST অ্যাপিলেটেড ট্রাইব্যুনাল চাই। জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ রয়েছে। ফলে কোনও মামলা যদি নিম্ন আদালতে নিষ্পত্তি না হয় তাহলে আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারি। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষে নতুন করে কোনও পরিকাঠামো তৈরী করতে হবে না। কারণ জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী পরিকাঠামো পড়ে রয়েছে।"
তাদের দাবি, সেখানে আগে হাইকোর্টের কাজ চলত। ফলে সরকারের নতুন করে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে না বলেই দাবি তাদের। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তরদিনাজপু, মালদা-সহ সিকিমের রাজ্যের জন্য ট্রাইব্যুনাল জলপাইগুড়িতেই আদর্শ জায়গা বলে জানাচ্ছেন আইনজীবীরা। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও মাঝামাঝি জায়গায় জলপাইগুড়ি ফলে সকলেরই সুবিধা হবে বলে দাবি তাদের।
এদিকে জলপাইগুড়ির আইনজীবী সমীরণ ঘোষ বলেন, "আমরা দির্ঘদিন থেকে জলপাইগুড়িতে GST ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গড়ার দাবি জানাচ্ছি। দক্ষিণবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গের দুটো GST ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল হবে। জলপাইগুড়িতে যাতে এই ট্রাইব্যুনাল হয় তাই আমরা জলপাইগুড়ির ট্রাইব্যুনাল এস্টাবলিশমেন্ট কমিটি গড়ে আন্দোলনে রূপরেখা তৈরী করছি। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে দাবিপত্র পাঠানো হয়েছে আমদের তরফে।"
এর আগে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, অতীতে বাংলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল এখানকার সরকার। তৃণমূলের বাধায় রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। অনেক কাজ আছে যেগুলি শুধু রাজ্যের পক্ষে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সহযোগিতা প্রয়োজন। কোনও সরকার যদি ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিবাদে জড়ায়, তাহলে উন্নয়ন হতে পারে না। তবে এখন ডবল ইঞ্জিনের সরকার হওয়ায় কেন্দ্র–রাজ্য সহাবস্থানে উন্নয়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলেই মনে করা হচ্ছে ৷