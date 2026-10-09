মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে অনীত থাপা ও অজয় এডওয়ার্ডদের বৈঠক, উঠল পৃথক রাজ্যের দাবি
Interlocutor meets Anit Thapa, Ajay Edward: অনীত থাপা জানান, গোর্খাদের দীর্ঘদিনের স্থায়ী দাবি ও অমীমাংসিত সমস্যাগুলি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।
Published : October 9, 2026 at 7:01 PM IST
দার্জিলিং, 9 অক্টোবর: পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের দীর্ঘদিনের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিংয়ের সঙ্গে পর পর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসল পাহাড়ের প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলি । দার্জিলিংয়ের একটি অভিজাত হোটেলে এই দুই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷
বৈঠকগুলিতে উপস্থিত ছিল অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা, পৃথক রাজ্যের দাবিতে গঠিত 17টি সংগঠনের জোট 'গোর্খাল্যান্ড অ্যাপেক্স কমিটি' এবং ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের প্রধান অজয় এডওয়ার্ডের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল । এছাড়া বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সহ-সচিব অরবিন্দ খের এবং রাজ্য স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষও উপস্থিত ছিলেন । প্রসঙ্গত, একই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার একটি প্রতিনিধি দল মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠক সেরেছে ।
মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় বৈঠকের পর বিজিপিএম সভাপতি অনীত থাপা জানান, গোর্খাদের দীর্ঘদিনের স্থায়ী দাবি ও অমীমাংসিত সমস্যাগুলি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে । পাহাড়ি অঞ্চলের বাস্তব চিত্র, স্থানীয় মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং আঞ্চলিক রাজনীতির গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা মধ্যস্থতাকারীকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন । জিটিএ ছাড়ার প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে অনীত থাপা জানান যে, তিনি ইতিমধ্যে জিটিএ ছেড়ে দিয়েছেন বলেই আজ এই নতুন আলোচনার পথ উন্মুক্ত হয়েছে । তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই আলোচনা পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে ।
বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের নিশানা করে তিনি বলেন, "একসময় বলা হয়েছিল গোর্খাল্যান্ডের পথের প্রধান বাধা হল জিটিএ, আর সেই কারণে সাধারণ মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল । আমি জিটিএ ছেড়ে দিয়ে বিরোধীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছি । ফলে এখন গোর্খাল্যান্ড দেওয়ার মূল দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব বিজেপি এবং তাদের জোট সঙ্গীদের ।"
অনীত থাপা জানান, সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হওয়া গোর্খাল্যান্ড প্রস্তাবটি অন-রেকর্ড সরকারি নথি হিসেবে সরকারের কাছে আগেই পাঠানো রয়েছে, তাই পৃথকভাবে তা জমা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না । বর্তমানে মধ্যস্থতাকারীর নেতৃত্বে গঠিত খসড়া কমিটি যে রিপোর্ট তৈরি করবে, তা গোর্খা সমাজের স্বার্থেই কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন ।
অন্যদিকে, প্রায় 45 মিনিট ধরে চলা অপর একটি বৈঠকে গোর্খাল্যান্ড অ্যাপেক্স কমিটি ও ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের নেতা অজয় এডওয়ার্ড মধ্যস্থতাকারীর সামনে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, পৃথক রাজ্য গঠন ছাড়া পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় । কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে অধ্যাপক মহেন্দ্র পি লামা এবং প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক ত্রিলোক কুমার দেওয়ান পৃথক রাজ্যের ইতিহাস, বিগত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন । অজয় এডওয়ার্ডদের প্রতিনিধি দল দাবি জানায়, প্রস্তাবিত নতুন রাজ্যের নাম যাই রাখা হোক না কেন, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মিরিকের পাশাপাশি তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।
ইন্টারলোকিউটর পঙ্কজ কুমার সিং তরাই-ডুয়ার্সের বিভিন্ন জনজাতির প্রতিনিধিসভা ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন, যাকে অ্যাপেক্স কমিটির নেতারা অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন । 17টি ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত এই অ্যাপেক্স কমিটি মনে করে, পাহাড়ের শান্তি নিশ্চিত করতে তরাই-ডুয়ার্সের রাজবংশী, আদিবাসী, কোচ ও মেচ-সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । অনীত থাপা এবং অজয় এডওয়ার্ডের এই পৃথক কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠকের পর এখন গোটা পাহাড়ের নজর কেন্দ্র সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ ও খসড়া কমিটির সিদ্ধান্তের দিকে ।