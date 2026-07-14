মধ্যমগ্রামের রাস্তায় নামবে না আবর্জনার গাড়ি ! বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত সাফাইকর্মীদের

মধ্যমগ্রামের রাস্তায় নামবে না আবর্জনার গাড়ি ! বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত সাফাইকর্মীদের
নেই প্রভিডেন্ট ফান্ড, নেই চিকিৎসার সুবিধা ! কর্মীদের সাফ কথা, 202 টাকায় আর নয় ! বেতন বৃদ্ধি না হলে বন্ধ থাকবে সাফাই অভিযান ৷
Published : July 14, 2026 at 10:07 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: বছরের পর বছর আশ্বাস মিলেছে, কিন্তু বাড়েনি বেতন । নেই প্রভিডেন্ট ফান্ড, নেই চিকিৎসার সুবিধাও । ক্ষোভ জমছিল অনেক দিন ধরেই । মঙ্গলবার সেই ক্ষোভই বিস্ফোরিত হল মধ্যমগ্রাম পুরসভার সামনে । মূল ফটক আটকে বিক্ষোভে সামিল হলেন শতাধিক অস্থায়ী সাফাইকর্মী, নির্মল বন্ধু ও নির্মল সাথীরা । পুলিশের সঙ্গে বচসা, ধাক্কাধাক্কির মধ্যেই কর্মবিরতির ডাক দিলেন তাঁরা । ফলে মঙ্গলবার থেকেই কার্যত থমকে গেল শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ ।
উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রাম পুরসভার 28টি ওয়ার্ডে প্রায় দু'লক্ষ মানুষের বসবাস । প্রতিদিন ভোর থেকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করেন কয়েকশো অস্থায়ী সাফাইকর্মী, 212 জন নির্মল বন্ধু এবং 64 জন নির্মল সাথী । সেই আবর্জনা নির্দিষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁদেরই । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অল্প মজুরিতে কাজ করেও কোনও সরকারি সুযোগ-সুবিধা না মেলায় ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে ।
আন্দোলনকারী কর্মীদের অভিযোগ, বহু বছর ধরে প্রতিশ্রুতি মিললেও বেতন বৃদ্ধির কোনও বাস্তব পদক্ষেপ করা হয়নি । বর্তমানে দৈনিক মাত্র 202 টাকা মজুরিতে কাজ করতে হচ্ছে । ছুটি নিলেই কেটে নেওয়া হচ্ছে মজুরি । অথচ নেই প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্বাস্থ্যবিমা বা চিকিৎসার মতো ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষাও ।
মঙ্গলবার সকাল থেকেই পুরসভার মূল ফটকের সামনে জড়ো হন অস্থায়ী কর্মীরা । বেতন বৃদ্ধি এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা । পরে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ । বিক্ষোভ তুলে দেওয়া নিয়ে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বচসা শুরু হয় । একসময় ধাক্কাধাক্কির ঘটনাও ঘটে, যা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ।
আন্দোলনকারী রক্তিমকুমার দাস বলেন, "বছরের পর বছর আমরা খুব কম বেতনে কাজ করছি । বারবার বলা হয়েছে বেতন বাড়বে, কিন্তু কিছুই হয়নি । আমাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, চিকিৎসার সুবিধাও নেই । দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে ।"
অন্য এক সাফাইকর্মী সুমঙ্গল সরকারের অভিযোগ, "দৈনিক 202 টাকা মজুরিতে সংসার চালানো অসম্ভব । ছুটি নিলেই টাকা কেটে নেওয়া হয় । এত বছর কাজ করেও কোনও নিরাপত্তা নেই । তাই বাধ্য হয়েই কর্মবিরতির পথে হাঁটতে হয়েছে ।"
আন্দোলনকারীদের দাবি, সম্প্রতি আশাকর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ বিভিন্ন অস্থায়ী কর্মীদের ভাতা ও বেতন বৃদ্ধি করেছে রাজ্য সরকার । কিন্তু পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের ক্ষেত্রে সেই উদ্যোগ দেখা যায়নি । এই বৈষম্যের প্রতিবাদেই তাঁদের আন্দোলন ।
যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ । তাঁর দাবি, অস্থায়ী কর্মীরা 'স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি' (SUDA)-র অধীনে কাজ করেন । তাঁদের বেতন কাঠামোও সংশ্লিষ্ট এজেন্সি নির্ধারণ করে । পুরসভার বেতন বাড়ানোর কোনও ক্ষমতা নেই । আর তাই এমন আশ্বাসও পুরসভা কখনও দেয়নি ।
এদিকে কর্মবিরতির জেরে মঙ্গলবার থেকেই শহরের বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ কার্যত বন্ধ । ফলে আগামী কয়েক দিনে শহরের বিভিন্ন এলাকায় আবর্জনা জমে স্বাস্থ্যবিধি ও দূষণ নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দাদের একাংশ । তবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুর কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নেবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । আন্দোলনকারীদেরও সাফ কথা, দাবি না মানা পর্যন্ত ঝাঁটা উঠবে না, আবর্জনার গাড়িও রাস্তায় নামবে না ।