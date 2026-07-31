বিশ্ব রেঞ্জার দিবসে বেতন বৃদ্ধির দাবি, পোশাকবিধি নিয়েও উঠল প্রশ্ন

বিশ্ব রেঞ্জার দিবসে বেতন বৃদ্ধির দাবি, পোশাকবিধি নিয়েও উঠল প্রশ্ন
অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় রেঞ্জারদের বেতন অনেক কম বলে অভিযোগ ৷ দাবিকে সমর্থন উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির ৷
Published : July 31, 2026 at 5:00 PM IST
জলপাইগুড়ি, 31 জুলাই: বিশ্ব রেঞ্জার দিবসে রাজ্য বন দফতরের রেঞ্জারদের বেতন কাঠামো বৃদ্ধির দাবি উঠল ৷ দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে বাংলায় রেঞ্জারদের বেতন অনেকটাই কম বলে অভিযোগ ৷ এমনকি ব্রিটিশ আমল থেকে চলা ইফনিফর্ম সংক্রান্ত গাইডলাইন বদলেরও দাবি উঠেছে বিশ্ব রেঞ্জার দিবসের অনুষ্ঠানে ৷ এই সকল দাবিকে সমর্থন জানালেন উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি ৷
বিশ্ব রেঞ্জার দিবসে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেই অনুষ্ঠানেই বেতন কাঠামো, পোশাকবিধি-সহ একাধিক বিষয়ে বদল আনার জোড়াল দাবি তুলেছেন রেঞ্জাররা ৷ উপস্থিত ছিলেন মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি, বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী, DFO জিজু জেসপার জে, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের DFO দ্বিজপ্রতিম সেন এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন ৷
পশ্চিমবঙ্গ রেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজ ছেত্রী বলেন, "আমাদের বেতন কাঠামো ঠিক নেই ৷ অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা কম বেতন পাচ্ছি ৷ ভারতের সব রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গে আমরা কম বেতন পাই ৷ আমাদের ইউনিফর্ম নিয়ে একটা সমস্যা আছে ৷ ব্রিটিশ আমলের অর্ডার অনুযায়ী ইউনিফর্ম পড়ছি ৷ সবার একরকম ইউনিফর্ম হোক ৷ কিন্তু, সেরকম কোনও গাইডলাইন নেই ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা নতুন সরকারের কাছে বিষয়টি জানাতে চাই ৷ নতুন সরকারের কাছে আমাদের আরও অনেক দাবি আছে ৷ যেমন বিগত 50 বছর ধরে আমাদের বেতন কাঠামো ঠিক নেই ৷ বাম বা তৃণমূল সরকার কেউ আমাদের বেতন বৃদ্ধি করেনি ৷ আমরা চাইছি বেতনের স্কেল বৃদ্ধি করা হোক ৷"
ভাস্কর জেভি বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই রেঞ্জারদের বেতন কাঠামো বৃদ্ধির দাবি রয়েছে ৷ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ৷ দশ নম্বর স্কেলে বেতন পাচ্ছেন রেঞ্জাররা ৷ দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও যাতে একই হারে বেতন কাঠামো হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে ৷ রেঞ্জারের অভাব নেই আমাদের ৷ আমরা রেঞ্জারদের অনুরোধ করব যাতে এই বিষয়টি সঠিক জায়গায় উত্থাপন করা হয় ৷ আমরা কাজ যখন করছি, তেমনই বেতন পাওয়া উচিত ৷"
রেঞ্জারদের পোশাকবিধি নিয়ে ভাস্কর জেভি বলেন, "অনেকে রেঞ্জারদের ইউনিফর্ম পড়েন না, এমন অভিযোগ আছে ৷ এটা ঠিক নয় ৷ আমরা চেষ্টা করব যাতে সব রেঞ্জার ইউনিফর্ম পড়েন ৷ এই বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে ৷ ইউনিফর্ম পড়লে একটা ইউনিটি থাকে ৷ ফরেস্ট অফিসারকে ইউনিফর্ম পড়তে হবে ৷ সরকারি স্তরে আলোচনা হচ্ছে ৷ যাতে ফরেস্টের সবাই ইউনিফর্ম পড়েন সেই অনুরোধ করব ৷"
উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল এদিন আরও একটি খবর জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আগামীতে চিতাবাঘ ও রেড পান্ডার গণনা হবে ৷ সবার সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে ৷ বৃষ্টির সময় করা যাবে না ৷ নেওড়া ভ্যালি ও সিংগালিলাতে রেড পান্ডা গণনা করা হবে ৷ এছাড়া কালিম্পং জেলাতেও বেশ কিছু এলাকায় রেডপান্ডা পাওয়া যায় ৷ জাতীয় উদ্যানে ঘাসবন বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷"