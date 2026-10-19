মণ্ডপে লোহার কাঠামোর ব্য়বহার ? বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না-নেওয়ার ফল হতে পারে মারত্মক

মণ্ডপে লোহার কাঠামোর ব্য়বহার ? বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না-নেওয়ার ফল হতে পারে মারত্মক
Structural and Load Capacity Testing for Pandal: চেতলা অগ্রণীর উদাহরণ দিয়ে স্ট্রাকচারাল ও লোড ক্যাপাসিটি পরীক্ষার পক্ষে সওয়াল বিশেষজ্ঞদের ৷ মনোজিত দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 19, 2026 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: বাঁশ ও বাটামের মণ্ডপ ক্রমশ বদলাচ্ছে লোহার রড ও টিনের পাতে ৷ চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনার আবহে দাবি উঠছে, এবার এই ধরনের মণ্ডপ হলে কাঠামোর 'স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি' ও 'ডায়াসের লোড ক্যাপাসিটি' পরীক্ষা করানো হোক ৷
কলকাতা কর্পোরেশনকে সক্রিয় হতে হবে বলে মনে করছেন বিশিষ্ট স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার অংশুমান সরকার ৷ পাশাপাশি আয়োজক কমিটিকেও দায়িত্ব নিতে হবে বলে মনে করেন তিনি ।
অতীতে চেতলা অগ্রণীর দুর্গাপুজোর মণ্ডপে আইফেল টাওয়ার কিংবা লোহার কাঠামো হওয়াতে সেই কাজ পুরো দেখভাল করেছিলেন অংশুমান ৷ তখন চেতলা অগ্রণীর মাথায় ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ সেই সময় লোহার কাঠামো দিয়ে মণ্ডপ বানানোর জন্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে গোটা কাঠামো পরীক্ষা করানো হয় ৷
কিন্তু, কয়েক বছর যাবত বাঁশ, শাল খুঁটি বাটামের বদলে মণ্ডপ তৈরি করতে লোহার কাঠামো ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে ৷ টিনের দেওয়াল, সঙ্গে থাকছে লোহার রডের কাঠামো ৷ চোরবাগানের মণ্ডপে ঠিক সেই উপাদানই ব্যবহার হয়েছিল ৷ তবে, কোথাও এই কাঠামো পরীক্ষা করানো হয়নি ৷ পুজো কমিটিগুলি যেমন করে না, তেমনই কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে এই বিষয় কোনও হেলদোল দেখা যাচ্ছে না-বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ শিল্পীরাও বিশেেষজ্ঞদের থেকে সেই অর্থে কোনও মতামত নেন না ৷ ফলে সেখানেই বিপদ লুকিয়ে থাকে ৷
এই প্রসঙ্গে অংশুমান বলেন, "কলকাতায় দুর্গাপুজোর মণ্ডপে অস্থায়ী কাঠামো যদি লোহা ও টিনের পাতের হয় তবে কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারদের উচিত সেগুলির পরীক্ষা করা ৷ কিংবা, কমিটিকে বলা উচিত কোনও স্টার্কচার্ল ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে একটি ফিট সার্টিফিকেট করিয়ে নিতে হবে ৷ তাহলে অনেকটাই ঝুঁকি কমে ৷ কারণ যে পরিমাণ দর্শকদের ভিড় হচ্ছে, সেখানে মণ্ডপ ভেঙে যাওয়া কিংবা উঁচুতে যেখানে মঞ্চ সেটা ভেঙে বিপত্তি হতে পারে ৷ তাই নিরাপত্তার খাতিরে এই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ।"
এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "আমাদের কিছু আইন আছে, সেটা মেনে ব্যবস্থা নিতে পারি ৷ এই বিষয়টি অবশ্যই আলোচনার মাধ্যমে বিবেচনা করা হবে ৷" শিল্পী মানস রায় বলেন, "বড় কমিটিগুলো এই পদক্ষেপ নিতেও পারে ৷ কিন্তু, ছোট কমিটিগুলো আর্থিক সঙ্কটের জেরে তেমনটা করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না ৷ কিন্তু, এটা ঠিক যে লোহার কাঠামো ও টিন ব্যবহারের সময় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হলে, সকলের ক্ষেত্রেই সেটা ভালো ৷ জীবনের ঝুঁকি কমে দর্শকদের ৷ বিপত্তি এড়ানো যায় ৷"