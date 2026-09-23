প্রাকৃতিক দুর্যোগেও ক্ষতি কম, মালদায় আমের বিকল্প হিসেবে বাড়ছে মাল্টা চাষ

প্রাকৃতিক দুর্যোগেও ক্ষতি কম, মালদায় আমের বিকল্প হিসেবে বাড়ছে মাল্টা চাষ
Malta Fruit Cultivation in Malda: মুসাম্বির মতো লেবুজাতীয় ফল মাল্টা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী ৷ চাষের খুঁটিনাটি নিয়ে পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 23, 2026 at 4:32 PM IST
মালদা, 23 সেপ্টেম্বর: মালদা নাম শুনলেই সবার চোখে ভেসে ওঠে মাইলের পর মাইল আমবাগান ৷ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চতুর্দিকে আম ৷ কোথাও আবার লাল টকটকে লিচুতে ভর্তি গাছ ৷ পাখি বা বাদুড়ের হাত থেকে বাঁচাতে গোটা গাছ নীল মশারি জালে মোড়া ৷ যা দেখলেই মুখে জল আসে ৷ কিন্তু সেই মালদাতেই ফলছে টন টন মাল্টা ৷
এমনটা কী কেউ কখনও ভেবেছিল ! কিন্তু সেটাই এখন হচ্ছে ৷ রতুয়া 2 নম্বর ব্লকে মাত্র সাত বিঘা জমিতে মাল্টা চাষ করে সোনা ফলাচ্ছেন অতনুকুমার ঝা ৷ জেলার আমচাষিদের দিশা দেখাচ্ছেন বিকল্প চাষের ৷ তাঁর সাফল্যে উৎসাহিত জেলার উদ্যানপালন দফতরও ৷
অতনুবাবু অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক ৷ পৈতৃক বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের শোভানগর গ্রামে ৷ চাকরিসূত্রে মালদা শহরেও ফ্ল্যাট রয়েছে ৷ তাঁর দাদা শান্তনু মিশ্র কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ৷ মূলত দাদার পরামর্শে আট বছর আগে পৈতৃক বাড়ি থেকে সামান্য দূরে রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের নেস্তা গ্রামে মাল্টা চাষ শুরু করেন অতনুবাবু ৷ সেখানে তাঁদের ন'বিঘা জমি রয়েছে ৷ তার মধ্যে সাত বিঘা জমিতে লাগিয়েছেন 600টি গাছ ৷ প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু হয় ৷ কিন্তু এখন প্রতি বছর প্রায় 20 টন মাল্টা বাজারজাত করছেন তিনি ৷
অনুমান করা হয়, ভূমধ্যসাগরের ধারে মাল্টা দেশেই এই ফলের উৎপত্তি ৷ ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে এই ফলের চাষ অনেকদিন ধরেই হয়ে আসছে ৷ বেশ কয়েক বছর আগে প্রতিবেশী বাংলাদেশে এর চাষ শুরু হয় ৷ তারপরেই নিজেদের জমিতে এই চাষ শুরু করার কথা ভাবনাচিন্তা করেন শান্তনুবাবু ও অতনুবাবু ৷
খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, বাংলাদেশে মূলত বারি 1 প্রজাতির মাল্টা চাষ করা হচ্ছে ৷ এরপরেই 2018 সালে অতনুবাবু নিজের জমিতে মাল্টা গাছের চারা লাগান ৷ প্রতিনিয়ত ভাইকে এই চাষের বিষয়ে পরামর্শ দিতে থাকেন শান্তনুবাবু ৷ এখন তারই সুফল পাচ্ছেন তাঁরা ৷
অতনুবাবুর কথায়, "2000 সাল থেকে বাংলাদেশে মালদার আম রফতানি বন্ধ হয়ে যায় ৷ এতে জেলায় আমের বাজার অনেকটা পড়ে যায় ৷ আমের দাম আর সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ আমচাষি বা ব্যবসায়ী, কেউই লাভ করতে পারছেন না ৷ এছাড়া আমের চাষ অনেকাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ৷ আমে শিল পড়লে, ঝড়, বৃষ্টির অভাব হলে ফসল শেষ ৷ তার উপর আম অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ৷ একবার পাকতে শুরু করলে বেশিদিন আর গাছে রাখা যায় না ৷ শুধু লক্ষ্মণভোগ প্রজাতির আম কিছুদিন গাছে রাখা যায় ৷ বাকি কোনও প্রজাতির আম বেশিদিন থাকে না ৷"
অতনু যোগ করেন, "অতনু এখন অনেক নতুন প্রজাতির আম চলে এসেছে ৷ বাংলাদেশে বারোমাসি, কাটিমন-সহ একাধিক নতুন প্রজাতির আমের চাষ হচ্ছে ৷ এখানেও যদি সেসব প্রজাতির আমের চাষ শুরু হয়, হয়তো আম ব্যবসা লাভজনক হবে ৷ কিন্তু মাল্টা সাইট্রাস জাতীয় ফল ৷ বাংলাদেশে প্রথম বারি 1 জাতের মাল্টা চাষ হয়েছিল ৷ সে'দেশে এই ফলের চাষ লাভজনক হয়েছে ৷"
অতনুবাবু আরও জানান, একটি গাছে প্রচুর মাল্টা ফল ধরে ৷ সবচেয়ে বড় কথা, এই ফল ভীষণ টেকসই ৷ এক থেকে দেড় মাস ধরে গাছ থেকে পাড়া যায় ৷ আমার বাগানে বানরের উপদ্রব থাকায় আমাকে তড়িঘড়ি ফল পাড়তে হচ্ছে ৷ কিন্তু যেখানে কোনও উপদ্রব নেই, ফল পাকার পর দেড় মাস ধরে মাল্টা পাড়া যায় ৷ তাছাড়া এই ফল ভীষণ উপকারী ৷ ডায়াবেটিসের রোগী আম খেতে পারেন না ৷ কিন্তু মাল্টা সবাই খেতে পারেন ৷ চিকিৎসকরা এই ফল খাওয়ার পরামর্শও দিয়ে থাকেন ৷
কীভাবে এই চাষ শুরু হল মালদায় ?
অতনুবাবু বলেন, "2018 সালের 9 জুন আমি প্রথম চারা লাগিয়েছিলাম ৷ নদিয়া জেলার একটি নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করেছিলাম ৷ ন'বিঘার মধ্যে বিঘা সাতেক জমিতে চাষ করছি ৷ প্রথমে এক হাজার চারা লাগিয়েছিলাম ৷ এখন 600 গাছ আছে ৷ তবে এর মধ্যেও কিছু গাছ আমাকে কেটে ফেলতে হবে ৷ কারণ, গাছ বড় হয়ে যাওয়ায় ঘনত্ব বেড়ে গিয়েছে ৷ 600 গাছ থেকে প্রায় 20 টন ফল পাওয়া যাচ্ছে ৷ আমরা খুব বেশি দাম পাই না ৷ পাইকারি 30 টাকা কিলো দরে ফল বিক্রি করি ৷"
খরচ ও ফলন কেমন ?
অতনু আরও বলেন, "মাল্টা চাষে খরচ বেশ ভালো ৷ আম চাষে এক বছর ফলন পাওয়া যায়, পরের বছর পাওয়া যায় না ৷ কিন্তু মাল্টার ফলন প্রতি বছর পাওয়া যায় ৷ এখন বছরে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা লাভ হচ্ছে ৷ লাভের পরিমাণ আরও বাড়ানো যায় যদি আরও একটু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করা যায় ৷ মালদা জেলায় আমরাই প্রথম এই চাষে হাত দিয়েছিলাম ৷ ফলে তখন আমাদের সবকিছু জানা ছিল না ৷ সর্জন পদ্ধতিতে এই ফলের গাছ লাগাতে হবে ৷ বর্তমানে আরও উন্নত প্রজাতির চারা বাজারে এসেছে ৷ সেসব চারা লাগাতে হবে ৷ দু'টি গাছের মধ্যে দূরত্ব বাড়াতে হবে ৷ তাহলে ফলন আরও বাড়বে ৷ এভাবে চাষ করা গেলে আমার এই বাগান থেকে প্রায় 10 লাখ টাকার ফল উৎপাদিত হতে পারে ৷ এর মধ্যে লাখ চারেক টাকা চাষের খরচ ৷ লাভের পরিমাণ দাঁড়াবে লাখ ছয়েক টাকা ৷ আমিও এনিয়ে চিন্তাভাবনা করছি ৷"
বেকার যুবক-যুবতীদের মাল্টা চাষে সহযোগিতার আশ্বাস
অতনুবাবু পরিষ্কার বলছেন, যাঁরা এই ফলের চাষ করতে চান তাঁদের সব ধরনের সহযোগিতার জন্য তৈরি আছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আমার বয়স 65 বছর হয়ে গেল ৷ যদি কোনও বেকার যুবক-যুবতী এই চাষে উৎসাহিত হন, তাঁদের আমি সহযোগিতা করতে তৈরি রয়েছি ৷ কেউ বাড়ির পাশে এক বিঘা জমি থাকলেও এই ফলের চাষ করতে পারেন ৷ প্রতিটি গাছ থেকে এক কুইন্টাল ফলনও পাওয়া যেতে পারে ৷ কলকাতার এক ভদ্রলোক আমাকে এই চাষে সহযোগিতা করেছেন ৷ তবে, সবচেয়ে বেশি যাঁর সহযোগিতা পেয়েছি, তিনি আমার দাদা শান্তনু ঝা ৷ কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ৷ তিনি সবসময় আমার পাশে রয়েছেন ৷"
মাল্টা চাষ প্রসঙ্গে কৃষি বিজ্ঞানীর বক্তব্য
শান্তুনুবাবু ইটিভি ভারতকে বলেন, "বাংলাদেশে আগেই মাল্টা চাষ শুরু হয়েছে ৷ মালদা লাগোয়া রাজশাহীতে এই ফলের ভালো চাষ হচ্ছে ৷ মাল্টার সমস্ত প্রজাতি যে পাহাড়ি এলাকার জন্য, এই ধারণাটা ভুল ৷ এই ফল মুসাম্বির কাছাকাছি জাতের একটি সাইট্রাস ফল ৷ মালদার মতো সাব ট্রপিক্যাল জায়গায় মুসাম্বি লেবু চাষ করলেও ফল খুব একটা মিষ্টি হবে না ৷ কিন্তু মাল্টার কচি ফলের রসও মিষ্টি হয় ৷ তাই আমরা মালদায় বিকল্প চাষ হিসাবে মাল্টার কথা ভাবতে শুরু করি ৷ এই ফল সহজে বাজারজাত করা যায় ৷ এই ফলে প্রচুর রস হয় ৷ তাছাড়া সাইট্রাস জাতীয় ফলের চাহিদাও ভালো ৷ কাউকে তো শুরু করতে হয় ! তাই 2018 সালে আমরা এই ফলের চাষ শুরু করি ৷ এই চাষ শুরু করার আগে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমি কথাও বলি ৷ সেই অভিজ্ঞতাই আমরা কাজে লাগাই ৷"
কোন পদ্ধতিতে মাল্টা চাষ ভালো
শান্তনুবাবু আরও বলেন, "সর্জন পদ্ধতিতে মাল্টার চাষ করতে পারলে খুব ভালো হয় ৷ অর্থাৎ, জমি খানিকটা উঁচু করে বেড বানাতে হবে ৷ দু'ধারে নিকাশিনালা থাকবে ৷ বেলে দোঁয়াশ মাটি এই চাষে উপকারি ৷ নার্সারিগুলোতে এই পদ্ধতি মেনেই চাষ করা হয় ৷ মাল্টা চাষে মালচিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ৷ পলিথিন দিয়ে বেড ঢেকে রাখতে পারলে খুব ভালো হয় ৷ এখন অনেক নতুন প্রজাতির চারা পাওয়া যাচ্ছে ৷ ভিয়েতনামের একটি প্রজাতি মালদায় লাগানো যেতে পারে ৷ এই ফলের উৎপাদনের সময়টাও খুব ভালো ৷ যে সময় মুসাম্বি বাজার থেকে বিদায় নিচ্ছে, কমলালেবু বাজারে আসতে খানিকটা দেরি রয়েছে, সেই সময় মাল্টা বাজারে ঢোকে ৷ এই সময়টা ধরতে পারলে এই ফলের চাষ ভীষণ লাভজনক ৷ আমার মতে, এর জন্য স্ট্যাগার্ড হারভেস্টিং করা প্রয়োজন ৷ একসঙ্গে সব ফল পাড়া যাবে না ৷ ফলকে দিন পনেরো কোল্ড স্টোরেজে রাখতে পারলে বাজারে শ্রেষ্ঠ দাম পেতে সুবিধে হবে ৷"
মাল্টা চাষে সারের পরিমাণ
শান্তনুবাবুর বক্তব্য, "মাল্টা চাষে যথেষ্ট পরিমাণে সার লাগে ৷ জৈব সার প্রয়োগ সবচেয়ে ভালো ৷ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট প্রয়োগ করা প্রয়োজন ৷ মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে হাড় গুঁড়ো, ক্যালসিয়াম মেশাতে হবে ৷ এর জন্য চাষের একটি শিডিউল তৈরি করতে পারলে ভালো হয় ৷ সেই অনুযায়ী চাষ করতে হবে ৷ গাছের পাতাতেও খাবার স্প্রে করতে হবে ৷ কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক প্রয়োগেরও প্রয়োজন রয়েছে ৷ বিশেষ করে পাতা ও ফল আক্রমণকারী পোকা থেকে গাছকে রক্ষা করতে হবে ৷ পেস্ট ট্র্যাপ ব্যবহার করা ভালো ৷ ছত্রাকনাশক হিসাবে কপার হাইড্রক্সাইড গাছের গোড়া থেকে কাণ্ড পর্যন্ত পেইন্ট করে দিতে হবে ৷ মালদা জেলায় আমচাষের বিকল্প হিসাবে মাল্টার চাষ করা যেতেই পারে ৷ আমচাষিদেরও নতুন নতুন প্রজাতির কথা ভাবতে হবে ৷ এসব প্রজাতির গাছ খুব ছোট হয় ৷ প্রতিটি ফলে নজরদারি চালানো যায় ৷"
উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের বক্তব্য
জেলা উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "মালদা জেলায় এই মুহূর্তে প্রায় 22 একর জমিতে মাল্টা চাষ করা হচ্ছে ৷ রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের নেস্তা, ইংরেজবাজারের অমৃতি ও বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট এলাকার একটি গ্রামে এই ফলের খুব ভালো চাষ হচ্ছে ৷ প্রথাগত আম চাষের বিকল্প হিসাবে এই ফলের চাষ খুব লাভজনক ৷ আমচাষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা বড় প্রভাব ফেলে ৷ কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাল্টা চাষে সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না ৷ সঠিকভাবে চাষ করলে এই ফল চাষিদের ভালো লাভ দিতে পারে ৷"