জ্বালানি সরবরাহে চাপ, রান্নাঘরে ভরসা এখন ইন্ডাকশন কুকার
রান্নার গ্যাসের আকাল৷ চাহিদা বেড়েছে ইন্ডাকশন কুকারের৷ দোকানে-দোকানে ক্রেতাদের ভিড়৷ ক্রমশ কমছে স্টক৷
Published : March 13, 2026 at 9:26 PM IST
সৌমিতা ভট্টাচার্য
কলকাতা, 13 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ভারতের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জেরে তেল ও গ্যাস আমদানিতে চাপ তৈরি হওয়ায় দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে ইরানের হরমুজ প্রণালী দিয়ে বহু পণ্যবাহী জাহাজ আটকে পড়ার খবর সামনে আসার পর থেকেই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ।
এর জেরে অনেক জায়গায় গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত। কেউ গ্যাস বুক করতেই পারছেন না বলে অভিযোগ। কোথাও আবার গ্যাসের দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। গ্যাসের দোকানের সামনে দেখা যাচ্ছে লম্বা লাইন। বেশ কিছু জায়গায় গ্যাসের অভাবে বন্ধ রেস্তরাঁ। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ। সেই হয়রানি ও আতঙ্কের থেকেই এখন বিকল্প হিসেবে বিদ্যুৎচালিত রান্নার যন্ত্র, বিশেষ করে ইন্ডাকশন কুকারের দিকে ঝুঁকছেন মানুষ।
কলকাতার চাঁদনি চক মার্কেট বৈদ্যুতিক সামগ্রীর জন্য অন্যতম বড় বাজার। সেখানে ইন্ডাকশন কুকারের চাহিদা হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছে। অনেক দোকানেই মজুত এই বৈদ্যুতিক সামগ্রী দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। চাঁদনি চকের দেব ইলেকট্রনিক্সের মালিক নরেন্দ্র কুমার গুপ্তা বলেন, “গত কয়েকদিনে ইন্ডাকশন কুকারের চাহিদা প্রায় 100 থেকে 200 শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। অনেকেই গ্যাস না-পাওয়ার আশঙ্কায় বিকল্প হিসেবে ইন্ডাকশন কিনছেন। কিন্তু এত চাহিদার জন্য পর্যাপ্ত সাপ্লাই আমাদের কাছে নেই।”
একই সুর শোনা গেল শকুন্তলা ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসায়ী রাহুল ভার্মার কথাতেও। তিনি বলেন, “রান্না ছাড়া তো মানুষ থাকতে পারবে না। গ্যাস না পাওয়া গেলে বিকল্প খুঁজতেই হবে। গ্রামে অনেক সময় কয়লা বা কাঠ দিয়ে রান্না করা যায়, কিন্তু শহরে তা সম্ভব নয়। তাই মানুষ ইন্ডাকশন কুকারের উপর নির্ভর করতে চাইছে। কিন্তু চাহিদা এত বেড়েছে যে সেই অনুযায়ী সরবরাহ করা যাচ্ছে না।”
চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডাকশন কুকারের দামও বেড়ে গিয়েছে। দোকানদার শেখ নূর আলম বলেন, “প্রতি ইন্ডাকশন কুকারের দাম প্রায় 200 থেকে 300 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। আমরাও এখন বেশি দামে কিনছি। তার উপর সামান্য লাভ রেখে বিক্রি করতে হচ্ছে। আগের মজুত থেকেই এখন বিক্রি চলছে।” আরও এক ব্যবসায়ী মহম্মদ আসাদউদ্দিন বলেন, “এত চাহিদা বাড়বে আমরা ভাবতেই পারিনি। মানুষ আতঙ্কে পড়ে গিয়ে দ্রুত ইন্ডাকশন কিনছেন। এর ফলে বাজারে হঠাৎ করেই চাহিদা এবং দাম বেড়ে গিয়েছে।” ক্যালকাটা বেটিংসের হুসেনের কথায়, “আমাদের পুরনো মজুত প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন নতুন করে সরবরাহও তেমন আসছে না। অনেকেই এমন ইন্ডাকশন কুকার খুঁজছেন যাতে বিভিন্ন ধরনের বাসন ব্যবহার করা যায়।”
শুধু একটি নয়, অনেকেই দু’টি পর্যন্ত ইন্ডাকশন কুকার কিনে বাড়ি ফিরছেন। দত্তপুকুরের বাসিন্দা গণেশ কর্মকার একসঙ্গে দু’টি ইন্ডাকশন কুকার কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি বলেন, “গ্যাস বুক করলে কখন আসবে তার ঠিক নেই। অনেক সময় 25 থেকে 30 দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। বাড়িতে বাচ্চারা আছে, তাদের তো খাওয়াতে হবে। তাই বাধ্য হয়েই ইন্ডাকশন কিনতে হল।”
মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতায় ব্যবসার কাজে আসা সন্তোষ বলেন, “না খেয়ে তো থাকা যাবে না। তাই ইন্ডাকশন কুকার কিনতে এসেছি। কিন্তু দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে, আবার অনেক দোকানেই স্টক নেই।” সাঁকরাইলের বাসিন্দা কৌস্তভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, “গ্যাস বুক করার পর কবে ডেলিভারি হবে তারও নিশ্চয়তা নেই। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই ইন্ডাকশন কুকার কিনে রাখছি।”
তবে শুধু চাঁদনি চকের মার্কেট নয়, অনলাইনেও দেখা গিয়েছে ইন্ডাকশন কুকার কেনার প্রবল চাহিদা। এমনকি 10 মিনিটের মধ্যে সেই ইন্ডাকশনকে কুকার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার মতো সুযোগও অ্যাপের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। এর পাশাপাশি শহর কলকাতার বড় বড় দোকানগুলিতেও ইন্ডাকশন কুকার কেনার প্রতি মানুষের ঝোঁক বেড়েছে। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব যে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পড়তে শুরু করেছে, বাজারে ইন্ডাকশন কুকার কেনার ভিড়ই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে।