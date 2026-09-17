রান্নাপুজোয় ইলিশের চাহিদা তুঙ্গে, হুগলি থেকে মুম্বইয়ের মাছের বাজারদর কেমন ?

রান্নাপুজোয় ইলিশের চাহিদা তুঙ্গে, হুগলি থেকে মুম্বইয়ের মাছের বাজারদর কেমন ?
Hilsa Market: দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজার মাছের আড়ত ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷ শুভজিৎ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 17, 2026 at 6:27 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 17 সেপ্টেম্বর: মাছে-ভাতে বাঙালি ৷ আর শুক্রবার সেই বাঙালিরাই মেতে উঠবে রান্নাপুজোর উৎসবে ৷ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন নানা রকমের পদ রান্না হবে ঘরে ঘরে ৷ তাতে অবশ্যই থাকবে ইলিশ মাছ ৷ পুজোর বিশেষ দিনে এই ইলিশ রান্নার প্রচলন বাংলায় বহু পুরনো ৷ তাই উৎসবের দিন যত এগিয়ে আসছে, বাড়ছে ইলিশের চাহিদা ।
এবার হুগলি নদী থেকে শুরু করে মুম্বইয়ের ইলিশ, বিভিন্ন আকার ও দামের মাছের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা । দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজার মাছের আড়তে তারই ছবি ধরা পড়েছে । আর সেই পসরা ঘিরে সকাল থেকেই ক্রেতাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো ।
চাহিদা অনুযায়ী ইলিশের যোগান
রান্নাপুজোর বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী মাছ সরবরাহের চেষ্টা চলছে । তবে বাজারে চাহিদা বাড়লেও জোগান নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন মৎস্য ব্যবসায়ীরা । তাঁদের দাবি, সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নদীতে মাছের জোগান কমেছে । ফলে আড়তে পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় হিমঘরে সংরক্ষিত মাছের উপরেও নির্ভর করতে হচ্ছে । বর্তমানে ডায়মন্ড হারবারের বাজারে হুগলি নদীর ইলিশের বিভিন্ন দামের মাছ পাওয়া যাচ্ছে ।
ইলিশ মাছের বাজারদর
ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রায় এক কেজি ওজনের ইলিশের দাম 1000 থেকে 1100 টাকা পর্যন্ত রয়েছে । দেড় থেকে দুই কেজি ওজনের ইলিশের দাম 1200 থেকে 1500 টাকা পর্যন্ত উঠেছে । আবার 800 থেকে 900 গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম প্রায় 900 টাকা কেজি বলে জানিয়েছেন তাঁরা । অর্থাৎ, মাছের ওজন ও মান অনুযায়ী দামের পার্থক্য রয়েছে ।
শুধু হুগলি নদীর নয়, বাজারে রয়েছে মুম্বইয়ের ইলিশও । 600 থেকে 700 গ্রাম ওজনের মুম্বইয়ের ইলিশের দাম কেজি প্রতি প্রায় 850 থেকে 900 টাকা পর্যন্ত রয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি । ফলে তুলনামূলকভাবে কম বাজেটে ইলিশ কিনতে চাইছেন যে সমস্ত ক্রেতা, তাঁদের একাংশের কাছে এই মাছও বিকল্প হয়ে উঠছে । তবে, মুম্বইয়ের ইলিশ মাছের আকার, সতেজতা এবং উৎস অনুযায়ী দামের তারতম্য থাকছে ।
ব্যবসায়ীদের কথা
মৎস্য ব্যবসায়ী প্রসেনজিৎ মণ্ডল বলেন, "রান্নাপুজো উপলক্ষে বাজারে ইলিশের চাহিদা বেড়েছে । প্রায় এক কেজি ওজনের ইলিশের দাম 1000 থেকে 1100 টাকা পর্যন্ত রয়েছে । দেড় কেজি থেকে দুই কেজি ওজনের মাছের দাম কেজি প্রতি 1200 থেকে 1500 টাকা । বৃহস্পতিবার এবং বিশ্বকর্মা পুজোর দু'দিন ইলিশের চাহিদা আরও থাকবে । উৎসব শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে সেই চাহিদা কমতে পারে ।"
অন্যদিকে, ইলিশ ব্যবসায়ী রিক সিংহ রায়ের বক্তব্যে উঠে এসেছে স্থানীয় ইলিশের জোগান ও দামের প্রসঙ্গ । তাঁর কথায়, "নামখানা ও বকখালি থেকে আসা এক কেজি ওজনের স্থানীয় ইলিশের দাম 2200 টাকা পর্যন্ত হতে পারে । পাশাপাশি বাজারে মুম্বইয়ের ইলিশও রয়েছে, যার দাম কেজি প্রতি প্রায় 1000 থেকে 1200 টাকা পর্যন্ত যাচ্ছে । 300 গ্রাম ওজনের মাছের দামও প্রায় 850 টাকা কেজি ।"
ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব পড়েছে মাছ ধরার কাজে । নদীতে প্রত্যাশিত পরিমাণে মাছ না মেলায় আড়তে জোগান কমেছে । ফলে বাজারে চাহিদা থাকলেও সব সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না । এর ফলে মাছের ব্যবসাতেও প্রভাব পড়ছে বলে দাবি তাঁদের । তবে, ক্রেতাদের বক্তব্যে কিছুটা স্বস্তির ছবি উঠে এসেছে ।
ক্রেতারা কী বলছেন ?
স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, "রান্নাপুজোর বাজার এখন জমজমাট হয়ে উঠেছে । ইলিশ মাছের চাহিদা রয়েছে ৷ পাশাপাশি বাজারে জোগানও রয়েছে । গত বছরের তুলনায় এ বছর ইলিশের দাম এখনও মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে রয়েছে । পুজোর বাজারে ইলিশ কিনতে ক্রেতাদের বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে না ।"
সব মিলিয়ে রান্নাপুজো ও বিশ্বকর্মা পুজোর আগে ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজারে ইলিশকে ঘিরে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ । চাহিদা বেড়েছে, ক্রেতাদের ভিড়ও রয়েছে । তবে নদীতে মাছের জোগান, হিমঘরের উপর নির্ভরতা এবং মাছের দামের ওঠানামা-এই তিন বিষয়েই নজর রাখছেন ব্যবসায়ীরা । উৎসবের দু'দিন বাঙালির পাতে ইলিশ কতটা জায়গা করে নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে মাছের বাজার ।