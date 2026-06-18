দুর্নীতিতে যুক্ত দলের বিধায়ক! মোদি-শুভেন্দুর কাছে সিবিআই তদন্তের আর্জি জেল-ফেরত বিজেপি কর্মীর

দুর্নীতিতে যুক্ত দলের বিধায়ক! মোদি-শুভেন্দুর কাছে সিবিআই তদন্তের আর্জি জেল-ফেরত বিজেপি কর্মীর
বীরভূমের পাথর ব্যবসা থেকে কোটি কোটি টাকার তোলা আদায়ের অভিযোগ রামপুরহাটের বিধায়ক এবং বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে !
Published : June 18, 2026 at 5:10 PM IST
রামপুরহাট, 18 জুন: জেল থেকে মুক্তি পেয়েই ফের দলেরই বিধায়ক ও জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেললেন নলহাটির বিজেপি কর্মী সুবোধ কুমার সাউ । সমাজমাধ্যমে নতুন ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ করে তিনি রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা এবং বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সিবিআই তদন্ত দাবি করেছেন । তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে অস্বস্তি বেড়েছে জেলার গেরুয়া শিবিরে ।
সুবোধ কুমার সাউ বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে এক পরিচিত মুখ । দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত তিনি । হিন্দুত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে সাইকেলে চেপে অযোধ্যা যাত্রা থেকে শুরু করে অতীতে তৃণমূলের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বীরভূম থেকে নবান্ন পর্যন্ত সাইকেল অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি । দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবেই তাঁকে জানতেন স্থানীয় বিজেপি সমর্থকরা ।
কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে সেই সুবোধই দলের অন্দরে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন । সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় তিনি দাবি করেছিলেন, রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা এবং বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পাথর ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত । তাঁর অভিযোগ ছিল, প্রতিদিন প্রায় 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হতো পাথর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে । এই দুর্নীতির কারণেই সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি ।
শুধু অভিযোগ তুলেই থেমে থাকেননি সুবোধ । তিনি দাবি করেছিলেন, বিষয়টি নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন । এমনকি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও তদন্তের আবেদন করেছিলেন বলে তাঁর বক্তব্য । ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে । রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক পেজ থেকেও সেই ভিডিও শেয়ার করে বিজেপিকে কটাক্ষ করা হয় ।
এরপরই নাটকীয় মোড় । গত 7 জুন নলহাটি থানার পুলিশ সুবোধকে গ্রেফতার করে । পুলিশের দাবি, স্থানীয় বিজেপি কর্মী সজল কুমার রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) 126 (2), 115 (2), 117(2), 109 ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল । সেই মামলাতেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে ।
তবে শুরু থেকেই নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে 'মিথ্যা' বলে দাবি করে আসছেন সুবোধ । গ্রেফতারের সময় আদালত চত্বরে দাঁড়িয়েও তিনি অভিযোগ করেছিলেন, দলের নেতাদের দুর্নীতির বিষয় প্রকাশ্যে আনাতেই তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে । তাঁর কথায়, "ধ্রুব সাহা ও উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আমি দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলাম । দিল্লিতেও অভিযোগ জানিয়েছি । তাই আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে । আমার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে ।"
জেল থেকে বেরিয়ে ফের একই সুরে সরব হয়েছেন তিনি । নতুন ভিডিও বার্তায় সুবোধ বলেন, "রাজ্যে বিজেপির সরকার, অথচ আমাকে মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠানো হল । 2023 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত 70 থেকে 73 জন বিজেপি নেতা-কর্মী জেলে রয়েছেন । আমার অনুরোধ প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, আমার অভিযোগগুলির সিবিআই তদন্ত করা হোক । আর মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, রামপুরহাটের জনপ্রতিনিধির কথায় ভরসা করবেন না । তাতে ক্ষতি হবে ।"
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, বিষয়টি শুধু একজন কর্মীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং বীরভূম বিজেপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরও ইঙ্গিত বহন করছে । সাম্প্রতিক সময়ে জেলার সংগঠন নিয়ে অসন্তোষ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন একাধিকবার সামনে এসেছে । সুবোধের মতো দীর্ঘদিনের এক কর্মীর প্রকাশ্য বিদ্রোহ সেই জল্পনাকেই আরও উসকে দিয়েছে ।
যদিও অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব । বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগেই বলেছি, উনি দলের কেউ নন । উনি কী বললেন, তাতে কারও কিছু যায় আসে না ।" তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি তিনি দলের কেউ না-ই হন, তাহলে তাঁর অভিযোগ ঘিরে এত বিতর্ক কেন ? কেনই বা তাঁর ভিডিও বার্তা এত দ্রুত রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে উঠে এল ?
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