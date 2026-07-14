কাটমানি থেকে নির্যাতন ! ফলতায় জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতারের দাবি
স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, দীর্ঘদিন আতঙ্কের পরিবেশে কেউ মুখ খুলতে পারেননি । এখন পরিস্থিতি বদলাতেই একের পর এক অভিযোগ সামনে আসছে ।
Published : July 14, 2026 at 3:26 PM IST
ফলতা, 14 জুলাই: এক সময় তিনিই ছিলেন এলাকার 'শেষ কথা' । সরকারি প্রকল্প থেকে কাটমানি আদায়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বিরোধীদের উপর হামলা, ভয় দেখিয়ে এলাকা নিয়ন্ত্রণ- এমনই একের পর এক অভিযোগ ঘিরে এখন চর্চার কেন্দ্রে ধৃত তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান ঘনিষ্ঠ ফলতার বোনহোগলা অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি গুরুপদ মণ্ডল । রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর তাঁকে এলাকায় আর দেখা যাচ্ছে না বলে দাবি স্থানীয়দের । সেই আবহেই তাঁর গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীদের একাংশ । যদিও অভিযোগগুলি সম্পর্কে গুরুপদ মণ্ডলের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি ।
বিতর্কের সূত্রপাত, সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে । স্থানীয়দের দাবি, সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিয়োতে কাটমানি আদায় এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে । যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরই বহু বাসিন্দা প্রকাশ্যে এসে অভিযোগ করতে শুরু করেছেন । গ্রামবাসী সমর রায়, স্মৃতি দে ও অশোক মালিক-সহ একাধিক বাসিন্দার দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে বিরোধী রাজনৈতিক মতের মানুষদের চুপ করিয়ে রাখা হতো । প্রতিবাদ করলেই হুমকি, মারধর এবং সামাজিকভাবে একঘরে করে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা । তাঁদের আরও অভিযোগ, আমফানের ক্ষতিপূরণ থেকে শুরু করে আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামেও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়েছে ।
এলাকার কয়েকজন মহিলারও অভিযোগ, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জেরে তাঁদের প্রকাশ্যে হেনস্থা ও মারধর করা হয়েছিল । আবার কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছেন । স্থানীয়দের আরও দাবি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলের পর এলাকাবাসীর চাপে কাটমানি হিসেবে নেওয়া প্রায় চার লক্ষ টাকা অভিযুক্তের পরিবারের পক্ষ থেকে ফেরত দেওয়া হয়েছে । সমাজ মাধ্যমে সেই ভিডিয়ো ছড়িয়েও পড়েছে ৷ যদিও এই দাবিরও স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, দীর্ঘদিন আতঙ্কের পরিবেশে কেউ মুখ খুলতে পারেননি । এখন পরিস্থিতি বদলাতেই একের পর এক অভিযোগ সামনে আসছে ।
ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পণ্ডার দাবি, "দীর্ঘদিন ধরেই ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে । পুলিশ তাঁকে খুঁজছে । আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে ।" পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷