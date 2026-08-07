কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া তৈরি, বদলে যাচ্ছে সীমানাও
কলকাতা কর্পোরেশনের 144টি ওয়ার্ড থেকে বেড়ে হচ্ছে 209টি ওয়ার্ড। বদলে যাচ্ছে ওয়ার্ড-সীমানাও। এ সংক্রান্ত খসড়া রিপোর্ট জমা পড়ে গিয়েছে ইতিমধ্য়ে ।
Published : August 7, 2026 at 3:30 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচনের আগে ওয়ার্ড-পুনর্বিন্যাস কাজ চলছে। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রাথমিক খসড়া। ওর্য়াড সংখ্যা 144 থেকে বেড়ে হচ্ছে 209টি। বদলে যাচ্ছে সীমানাও। এ সংক্রান্ত খবর ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এই খসড়া নিয়ে কোনও আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে তা তারা জানাত পারবে।
আপনি কি কলকাতার নাগরিক ? যদি হন তবে আপনিও আপত্তি জানাতে পারবেন । পরামর্শ দিতে পাববেন। প্রকাশিত খসড়া প্রস্তাবের কোনও অংশ নিয়ে আপনার আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে আপনিও সে ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবেন। কীভাবে সেই সুপারিশ করবেন ? কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, লিমিটেশন কমিটির থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত ওয়ার্ডগুলির সীমানা বর্ণনা করা হয়েছে। জনসাধারণের দেখার জন্য এবং কোনও আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে সেটা জানানোর জন্য এই প্রস্তাবিত খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রস্তাবিত খসড়াটি দেখতে কলকাতা কর্পোরেশনের সদর কার্যালয়ে যেতে হবে 5 অগস্ট থেকে 13 অগস্টের মধ্যে । অফিস চলাকালীন সময়ে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য এই খসড়া উপলব্ধ থাকবে। যথাসময়ে দ্বিতীয় তফসিলের চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। কোনও আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে, তা উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কর্পোরেশনের কমিশনারের কাছে জমা দেওয়ার সুযোগ থাকছে।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের জেরে কলকাতার নির্বাচিত বোর্ডের মেয়র ফিরহাদ হাকিম পদত্যাগ করেন। এরপরেই তৃণমূলের বোর্ড ভেঙে যায়। পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এরপর কলকাতা কর্পোরেশনে এক অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় জানান, চলতি বছরে নভেম্বর মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে নির্বাচিত পুর বোর্ডের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তিনি জানান ডিসেম্বর মাসের 7 তারিখের মধ্য়ে নতুন পুরবোর্ডের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে ।
পাশাপাশি এটাও জানান, নির্বাচনর আগেই কলকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হবে। সেই কাজই শুরু হয়েছে। একটি বোরো মিলিমিটেশন কমিটি, আরেকটি সেন্ট্রাল লিমিটেশন কমিটি তৈরি হয়ে এই কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে 144 ওয়ার্ডে ভেঙে 200 ওয়ার্ড হওয়ার কথা ছিল। তবে প্রতি ওয়ার্ডে জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে মোট 209টি ওয়ার্ড তৈরির প্রস্তাব হয়ছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর এ ব্যাপারে অনুমোদনও দিয়েছে। তবে বোরো সংখ্যা একই থাকছে। মোট 16টি বোবোর 8টিকে 8টি করে ওয়ার্ড থাকবে । বাকিগুলিতে থাকবে 9টি করে ওর্য়াড ।