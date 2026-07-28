পুরনো কলকাতায় 30টি নয়া ওয়ার্ড , সংযুক্ত এলাকায় 26 ; কেমন হবে পুরনিগমের চেহারা ?

পুরনো কলকাতায় 30টি নয়া ওয়ার্ড , সংযুক্ত এলাকায় 26 ; কেমন হবে পুরনিগমের চেহারা ?
আগের মতোই বোরো সংখ্যা থাকছে 16টি ৷ এর মধ্য়ে 8টি বোরোর থাকবে 8টি করে ওয়ার্ড ৷ অন্য 8টি বোরোর ওয়ার্ড সংখ্যা হবে 9 ৷
Published : July 28, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 28 জুলাই : কলকাতা পুরনিগমে ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়লেও বোরোর সংখ্যা একই থাকছে ৷ 144 থেকে বেড়ে ওয়ার্ড সংখ্যা 200টি হতে পারে বলে আগেই জানা গিয়েছিল ৷ আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পডার পর সেই সম্ভবনা আরও জোরালো হয়েছে ৷ তবে বোরো সংখ্যা আগের মতো 16 থাকছে বলেই খবর ৷
8 টি বোরো এলাকায় 13টি করে ওয়ার্ড থাকবে ৷ অন্য 8টি বোরো এলাকায় থাকবে 14টি করে ওয়ার্ড। আরও জানা যাচ্ছে, বোরো পুনর্বিন্যাস প্রাথমিকভাবে করা না হলেও নির্বাচনের পর নতুন বোর্ড চাইলে বোরোর সংখ্যা বদল করতে পারে। কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, প্রথম 100টি ওয়ার্ড এলাকার মধ্যে আরও 30টি নতুন ওয়ার্ড হচ্ছে। মানে এখানে ওয়ার্ড সংখ্যা 130 হতে চলেছে ৷ বাকি 44টি ওয়ার্ড এলাকার মধ্যে 26টি ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে ৷ এভাবে মোট 56টি নতুন ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে ৷
এখানে একটা ব্যাপার মাথায় রাখা হচ্ছে ৷ শহরের সংযুক্ত এলাকার জমির মালিক ভূমি রাজস্ব দপ্তর। তাই কোনও ওয়ার্ড এমনভাবে তৈরি হচ্ছে না যেখানে মূল এলাকা আর সংযুক্ত এলাকা মিলেমিশে গিয়েছে । শুধু তাই নয়, ওয়ার্ড অনুযায়ী বিধানসভা-বিন্যাসও থাকছে অপরিবর্তিত। এদিকে, বোরো মিলিমিটেশন কমিটি রিপোর্টগুলি জমা করেছে সেন্ট্রাল মিলিমিটেশন কমিটির কাছে ৷ তারাই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে।
পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত রিপোর্টটি কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে আইন বিভাগের আধিকারিকদের সাহায্যে খতিয়ে দেখছেন ৷ সেই প্রক্রিয়া শেষ হলে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের কাছে যাবে রিপোর্টটি ৷ তারা ফের আইন বিভাগের আধিকারিকদের দিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার ছাড়পত্র দেবে। সেই প্রস্তাবিত খসড়া চলতি মাসের 31 জুলাই প্রকাশ হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নাগরিকরা চাইলে সংশোধন চেয়ে আবেদন করতে পারবেন।
তারপর কলকাতা কর্পোরেশন সংশোধন করে সেই খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করবে। এরপর ধীরে ধীরে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হবে ৷ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে নভেম্বর মাসে নির্বাচন হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছেন, 7 ডিসেম্বরের মধ্যে কর্পোরেশনেের হাতে নতুন বোর্ডে তুলে দেওয়া হবে ৷ এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "আইন বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে আলোচার উপর প্রাথমিক খসড়া তৈরি হয়েছে । কলকাতার সীমানা অপরিবর্তিত থাকছে। বড় সংখ্যা ও অপরিবর্তিত থাকবে। বোরোগুলির মধ্যে ওয়ার্ড সংখ্যা অবশ্য পাল্টে যাচ্ছে ৷