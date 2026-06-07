সম্পত্তি দখলের লোভেই কি দিল্লির অধ্যাপিকাকে খুন ? বর্ধমান থেকে গ্রেফতার দম্পতি
তদন্তকারীদের অনুমান, সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যেই প্রায় 1400 কিলোমিটার পথ পেরিয়ে দিল্লিতে গিয়ে অধ্যাপিকার খুনের ছক কষেছিল অভিযুক্তরা।
Published : June 7, 2026 at 8:18 PM IST
বর্ধমান, 7 জুন: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় বর্ধমান শহর থেকে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তদন্তকারীদের অনুমান, সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যেই প্রায় 1400 কিলোমিটার পথ পেরিয়ে দিল্লিতে গিয়ে এই খুনের ছক কষেছিল অভিযুক্তরা।
নিহত দেবস্মিতা পাল দিল্লির শিবাজি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পূর্ব দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভ এলাকার সত্যম অ্যাপার্টমেন্টে একাই বসবাস করতেন। 2022 সালে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে তিনি ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন। তাঁর স্বামী বেঙ্গালুরুতে কর্মসূত্রে অবস্থান করতেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান শহরের বাদামতলা এলাকায় দেবস্মিতা পালের দাদুর বাড়ি থেকে রামপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রী বনশ্রী দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদের নাবালক পুত্রকেও পুলিশ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। দিল্লি পুলিশ অভিযুক্তদের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়।
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার দিন অভিযুক্তরা মুখে মাস্ক পরে একটি ভাড়ার গাড়িতে করে অধ্যাপিকার আবাসনে পৌঁছয়। সন্দেহ এড়াতে তারা নিজেদের নাবালক সন্তানকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। পরিচিত হওয়ার সুবাদে সহজেই দেবস্মিতা পালের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে তারা। সঙ্গে আনা ধারালো অস্ত্র দিয়েই তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।
খুনের পর পোশাক পরিবর্তন করে অভিযুক্তরা ফের আবাসন থেকে বেরিয়ে যায়। নিচে অপেক্ষারত গাড়িতে চেপে তারা এলাকা ছাড়ে। পরে ওই গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে পায় পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ, দর্শনার্থীদের তালিকা এবং বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে তদন্তকারীরা শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তদের পূর্ব বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করে।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিপুল মূল্যের একটি সম্পত্তিকে কেন্দ্র করেই এই হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত। বর্ধমানের ওই সম্পত্তি দেবস্মিতা পাল তাঁর দাদুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। অভিযুক্তরা সেই বাড়ির ভাড়াটিয়া ছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তির দখল নেওয়ার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। দেবস্মিতা তাদের বাড়ি খালি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করায় ক্ষুব্ধ হয়ে এই হত্যার পরিকল্পনা করা হয় বলে তদন্তকারীদের ধারণা।
উল্লেখ্য, দেবস্মিতার বোন দেবারতি বারবার ফোন করেও যোগাযোগ করতে না পেরে ফ্ল্যাটে গিয়ে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ অবস্থায় দেখতে পান। পরে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় বোনের দেহ উদ্ধার করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং হাতের শিরা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে ঘর থেকে কোনও মূল্যবান সামগ্রী খোয়া যায়নি, সম্পত্তিগত কারণেই খুন বলে অনুমান করেন তদন্তকারীরা।
অধ্যাপিকা খুনে অভিযুক্তরা একাধিক আর্থিক প্রতারণার সঙ্গেও জড়িত বলে জানা গিয়েছে ৷ দোকানঘর বিক্রি করার নাম করে চিত্তরঞ্জন দের কাছ থেকে 5 লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে রামপ্রসাদ দাসের বিরুদ্ধে। এদিন তাকে গ্রেফতার করার পরে বাদামতলার বাড়িতে ছুটে আসেন চিত্তরঞ্জন দে।
এদিন চিত্তরঞ্জন দে বলেন, "রামপ্রসাদ দাস নিজেকে রেলের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। ওই দম্পতি রাতের অন্ধকারে এই বাড়িতে আসতেন সেই সময় তারা মুখে মাস্ক পরে থাকতেন। আর মাথায় থাকতো হেলমেট। আমার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক প্রতারণা করেছেন এই ব্যক্তি। শুধু আমার সঙ্গে নয় আরও অনেকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ও সোনার গয়না প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে। বর্ধমান পুরসভার পাশে একটা দোকানঘর দেখিয়ে আমার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে গিয়েছে। সেই দোকান এখনো পাইনি। দোকানের জন্য 35 লক্ষ টাকা দাম চেয়েছিল। সেই পাঁচ লক্ষ টাকা নেওয়ার পরে আর তাকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি কিন্তু পাওয়া যায়নি। মোবাইলে ফোন করলে সুইচড অফ করে দিত। আজ খবর পেলাম পুলিশ তাকে ধরেছে সেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছি। এই বাড়িতে উনি ভাড়া থাকতেন। অথচ আমাকে বলেছিলেন এটা তার নিজের বাড়ি। এইভাবে অনেক মানুষকে এরা প্রতারণা করেছেন।"