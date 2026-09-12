সাইবার প্রতারণার তদন্তে কলকাতায় অভিযান দিল্লি পুলিশের, গ্রেফতার 3 ; উদ্ধার 62 ATM কার্ড

সাইবার প্রতারণার তদন্তে কলকাতায় অভিযান দিল্লি পুলিশের, গ্রেফতার 3 ; উদ্ধার 62 ATM কার্ড
Delhi Cyber Cell Raids in Kolkata: উদ্ধার পিওএস মেশিন, 14টি মোবাইল ও 10টি সিমকার্ড ৷ ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধৃতদের ৷
Published : September 12, 2026 at 1:58 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: সাইবার প্রতারণার তদন্তে কলকাতায় অভিযান দিল্লি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার একটি দলের ৷ পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার পর স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় অভিযান চালানো হয় ৷ ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ উদ্ধার করা হয়েছে অসংখ্য এটিএম কার্ড ও মোবাইল ফোন ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লির সাউথ ওয়েস্ট জেলার সাইবার থানায় গত 3 সেপ্টেম্বর একটি ই-এফআইআর দায়ের হয় ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় দায়ের হওয়া ওই মামলার তদন্তে উঠে আসে কলকাতার যোগসূত্র ৷ সেই সূত্র ধরেই গত শুক্রবার দিল্লি পুলিশের সাইবার থানার একটি দল পূর্ব যাদবপুর থানায় আসে। এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "এই বিষয়ে আমরা তদন্ত করার পাশাপাশি দিল্লি পুলিশকে সহযোগিতা করছি ৷"
জানা গিয়েছে, দিল্লি পুলিশের আধিকারিকেরা পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করেন ৷ ফুটেজ ও তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয় ৷ এরপর তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অভিযান চালিয়ে তিন জনকে আটক করা হয় ৷ আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বিহারের জাহানাবাদ জেলার বাসিন্দা ভরত বিশাল (28), ইন্দ্রজিৎ কুমার ওরফে রোশন (30) এবং বিরাজ কুমার ৷ পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
তাঁদের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক এটিএম কার্ড, মোবাইল ফোন এবং সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলির মধ্যে 62টি এটিএম কার্ড, 14টি মোবাইল ফোন এবং প্রায় 10টি সিম কার্ড রয়েছে ৷ পাশাপাশি, আটটি পিওএস মেশিনও উদ্ধার করা হয়েছে ৷
প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, প্রতারণার মাধ্যমে সংগ্রহ করা টাকা বিভিন্ন এটিএম থেকে তোলা হয়েছিল ৷ সেই তালিকায় একটি সরকারি ও দু'টি বেসরকারি ব্যাংকের এটিএম রয়েছে ৷
দিল্লি পুলিশের হাতে আটক তিনজনকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হবে ৷ তারপর সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরবর্তী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবেন সাইবার সেলের আধিকারিকরা ৷ জানা গিয়েছে, ধৃতদের দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্য আলিপুরের এসিজেএম আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করা হবে ৷ এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, উদ্ধার হওয়া এটিএম কার্ড ও পিওএস মেশিনগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হতো এবং প্রতারণার টাকা কোথায় সরানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷