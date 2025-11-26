SIR বিরোধিতায় ডিসেম্বরেই 'দিল্লি চলো', মমতাবালা ঠাকুরের নেতৃত্বে ধর্নার ডাক মতুয়া মহাসংঘের

SIR বিরোধিতায় ডিসেম্বরেই 'দিল্লি চলো', মমতাবালা ঠাকুরের নেতৃত্বে ধর্নার ডাক মতুয়া মহাসংঘের
SIR বিরোধিতায় দিল্লিতে ধর্না মতুয়া মহাসংঘের ৷ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকছেন তৃণমূল সাংসদ তথা মতুয়া সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর।
Published : November 26, 2025 at 8:41 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে এবার দেশের রাজধানী দিল্লিতে বড়সড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে মতুয়া সমাজ। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR)-এর বিরোধিতায় এবং তালিকা থেকে নাম বাদের আশঙ্কায় ডিসেম্বর মাসেই দিল্লিতে বিশাল সমাবেশের ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ । এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকছেন তৃণমূল সাংসদ তথা মতুয়া সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর।
দিল্লির বুকে এই কর্মসূচি শুধুমাত্র একটি সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভের মাধ্যমে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করাই মহাসংঘের লক্ষ্য। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং দাবি প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের এক শীর্ষ নেতার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, "আমরা দীর্ঘ দিন ধরে এ দেশে বসবাস করছি, ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করছি । 2002 সালের পর থেকে যারা নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন, আজ আচমকা কোন যুক্তিতে তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে ? আমরা এই এসআইআর মানব না। নিজেদের অধিকার ও সম্মান রক্ষায় আমরা এবার দিল্লির বুকেই বৃহত্তর আন্দোলনে নামছি ।"
তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রের খবর, এসআইআর জল্পনার আবহে দল রাজনৈতিকভাবে যেমন প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তেমনই মতুয়াদের নিজস্ব সংগঠনকে সামনে রেখেও আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে চাইছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি শাসকের কৌশলী পদক্ষেপ। একদিকে দলের কর্মসূচি, আর অন্যদিকে মতুয়া মহাসংঘের ব্যানারে সামাজিক আন্দোলন—এই দ্বিমুখী চাপেই কেন্দ্রকে কোণঠাসা করার পরিকল্পনা। মতুয়াদের মূল দাবি, 2002 সালের পরে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছাঁটাই করা চলবে না।
মঙ্গলবার বনগাঁর চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত পদযাত্রা এবং বনগাঁয় জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, 'মোদির মন্ত্রিসভার এক সদস্য নিজেকে বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন ।' নাম না-করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে ইঙ্গিত করে তাঁকে গ্রেফতারের দাবিও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
এদিনের সভায় বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, "তৃণমূলের কেউ কিছু না-করলেও তাকে জেলে ঢুকিয়ে দাও । আর বিজেপির মন্ত্রীরা চুরি করলেও বিদেশে পাঠিয়ে দাও ।"
শুধু সভা নয়, এদিন এসআইআর (SIR)-এর বিরোধিতায় চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পদযাত্রা করেন মমতা । বিকেল তিনটেয় কর্মসূচি শুরুর কথা থাকলেও ভিড়ের কারণে তা শুরু হয় সাড়ে চারটে নাগাদ । রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার মানুষ শাঁখ বাজিয়ে ও ফুল ছিটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান । মিছিলে মমতার সঙ্গে ছিলেন মমতাবালা ঠাকুর ।