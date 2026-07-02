পুর-আইনকে বুড়ো আঙুল, নিয়ম ভেঙে ভাটপাড়ায় পুর প্রশাসকের উপরে বসানো হল 'চেয়ারম্যান'
আচমকা বুধবার দুপুরে পুরসভার কাউন্সিলর হিমাংশু সরকার সাংবাদিক বৈঠক করে পুর-বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার কথা ঘোষণা করেন।
Published : July 2, 2026 at 7:17 PM IST
ভাটপাড়া, 2 জুলাই: রাজ্যের পুর-আইন উঠল শিকেয় ! নিয়ম ভেঙে প্রশাসকের উপর বসানো হল 'চেয়ারম্যান'। ভাটপাড়া পুরসভার একুশে আইনের ঘটনায় উদ্বেগপ্রকাশ করেছে বিরোধী তৃণমূল। যদিও প্রশাসক বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। নিজেই 'চেয়ারম্যানে'র নিয়োগপত্র দিয়েছেন ৷ অথচ তিনি কিছু জানেন না, বলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ৷
ভাটপাড়া পুরসভা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্যতম পুর-প্রশাসন হিসেবে পরিচিত। পুরসভায় মোট 35টি আসন রয়েছে। তাঁর মধ্যে দু'জন কাউন্সিলর মারা গিয়েছেন ৷ বর্তমানে ওই পুরসভায় মোট 33 জন কাউন্সিলর রয়েছেন।
গত 4 মে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ফলপ্রকাশের পর তৃণমূলের ভাঙন শুরু হয়েছে ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পুর-চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলররা গণপদত্যাগ শুরু করেছেন। ভাটপাড়া পুরসভার 33 জন কাউন্সিলরের মধ্যে 28 জন কাউন্সিলর একসঙ্গে গত 22 মে তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন। কাউন্সিলরদের সঙ্গে ওই দিন পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন পুরপ্রধান রেবা রায় ও উপ-পুরপ্রধান দেবজিৎ ঘোষও।
তারপরই রাজ্যের পুর-আইন অনুযায়ী ব্যারাকপুরের মহাকুমা শাসকের নির্দেশে ভাটপাড়া পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক সুব্রতকুমার বিশ্বাসকে প্রশাসক পদে বসানো হয়। তারপর থেকে পুরসভার সমস্ত প্রশাসনিক কাজ সুব্রতই দেখাশোনা করছেন ৷ আচমকা বুধবার দুপুরে পুরসভার কাউন্সিলর হিমাংশু সরকার সাংবাদিক বৈঠক করে পুর-বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার কথা ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, "পাঁচ জনকে নিয়ে নতুন একটি পুর-বোর্ড গঠন করা হয়েছে। আমাকে ওই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপরেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকা পুর-বোর্ডে কাউকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা যায় কি না, তা নিয়ে।" হিমাংশুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি বলেন, "আমাকে পুরসভার প্রশাসক নিজেই নবগঠিত পুর-বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এখন থেকে পুর-বোর্ডের কাজকর্ম আমাকেই দেখতে বলেছেন। তবে আমি এখনও দায়িত্বভার গ্রহণ করিনি।"
প্রশাসকের অধীনে থাকা পুর-বোর্ডে পুর-নির্বাচন হওয়ার আগে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা যায় কি? প্রশ্নের জবাবে হিমাংশু বলেন, "পুর-আইনে কী আছে, আমি তা জানি না। সরকারিভাবে প্রশাসক আমাকে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছেন। তাতে আমার নাম চেয়ারম্যান হিসেবেই লেখা আছে। তাই, আমি সাংবাদিক বৈঠক করে সে কথা ঘোষণা করেছি। আইনি কোনও জটিলতা আছে কি না, সেটা আমি জানি না।"
তথ্য সন্ধান করে জানা গেল, গত 30 জুন ভাটপাড়া পুরসভার প্রশাসক সুব্রতকুমার বিশ্বাস পুরসভা পরিচালনা ও বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্তের জন্য পাঁচজনের একটি পুর-বোর্ড গঠন করে দিয়েছেন। ওই কমিটির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন কাউন্সিলর হিমাংশু সরকার। অন্য চার সদস্যের মধ্যে প্রশাসক সুব্রতকুমার বিশ্বাস তারপরেই দুই নম্বর জায়গায় রয়েছেন। তিন নম্বরে আহ্বায়ক পদে রয়েছেন ডিএন বন্দ্যোপাধ্যায়। চার ও পাঁচ নম্বর সদস্য পদে রয়েছেন যথাক্রমে পুরসভার সেক্রেটারি সুজিত হাজরা ও আইনজীবী রাকেশ সাউ।
পুরসভার প্রশাসক সুব্রতকে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। রাজ্য পুর-আইন লঙ্ঘন করে প্রশাসকের উপরে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা যায় কি না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রথমেই তিনি বলেন, "কেউ চেয়ারম্যান হয়েছেন কিনা আমি তা জানি না।" তারপর তাঁকে 'চেয়ারম্যানে'র নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। তখন তিনি বলেন, "আমি কিছু জানি না। আমি কিছু বলতে পারব না।" তারপরই তিনি ফোন কেটে দিয়েছেন।
বিরোধী তৃণমূল নেতা তথা ভাটপাড়া পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান দেবজিৎ ঘোষ বলেন, "ভাটপাড়া পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক বর্তমানে প্রশাসক পদে রয়েছেন। খবর পেলাম, তিনি পাঁচজনকে নতুন নিয়োগপত্র দিয়েছেন। পুরসভার দুর্নীতির তদন্ত করার লক্ষ্যেই নাকি নতুন এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কাউন্সিলর হিমাংশু সরকারকে ওই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই নিয়োগ পুরোপুরি রাজ্যের পুর-আইন বিরোধী। প্রশাসক কখনও এই নিয়োগপত্র দিতে পারেন না। পুরসভার কাউন্সিলররা পদত্যাগ করেছেন। নতুন করে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কাউকে এভাবে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা যায় না। আর দুর্নীতি তদন্তের জন্য যদি হিমাংশুবাবুকে নতুন বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়ে থাকে, সেখানেও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কারণ অতীতে তাঁর বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।"
দেবজিৎ আরও বলেন, "প্রশাসক সুব্রত অত্যন্ত কৌশলে বিপদ নিজের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পুরসভায় নতুন বোর্ড গড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেটা কখনওই আইনসিদ্ধ নয়। বিষয়টি পুরোপুরি বেআইনি কাজ। নতুন করে পুরো নির্বাচন হওয়ার আগে কখনওই তা করা যায় না।"