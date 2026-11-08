পুলিশের বাধা, তবু থামল না বিক্রি ! বেকবাগানে ফুটপাতেই বই নিয়ে বসে পড়লেন বাম ছাত্র-যুবরা

পুলিশের বাধা, তবু থামল না বিক্রি ! বেকবাগানে ফুটপাতেই বই নিয়ে বসে পড়লেন বাম ছাত্র-যুবরা
Book Stall: পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকা অমান্য করার অভিযোগও তুলেছে বামপন্থী দুই সংগঠন ।
Published : November 8, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: বইয়ের স্টল বসানোর অনুমতি মেলেনি । পুলিশের আপত্তিতে টেবিল-চেয়ার পেতে স্টল সাজানোও গেল না । কিন্তু তাতেও বই বিক্রি বন্ধ করা গেল না !
শেষ পর্যন্ত ফুটপাতের মাটিতে বসে, কখনও হাতে হাতে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়ে বিক্রির কাজ চালিয়ে গেলেন বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের সদস্যরা । এমনকি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরবাইকের উপরেও সাজানো হল বই । রবিবার কলকাতার বেকবাগান রোডে SFI ও DYFI-এর বইয়ের স্টল ঘিরে পুলিশের সঙ্গে এই টানাপড়েনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক । পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকা অমান্য করার অভিযোগও তুলেছে বামপন্থী দুই সংগঠন ।
SFI ও DYFI-এর বালিগঞ্জ 2 নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে 72 নম্বর বেকবাগান রোডে বইয়ের স্টল বসানোর পরিকল্পনা ছিল । নেতৃত্বর দাবি, কর্মসূচির কথা আগেভাগেই জানানো হয়েছিল স্থানীয় কড়েয়া থানা এবং কলকাতা পুরসভার 7 নম্বর বোরো অফিসকে । প্রয়োজনীয় অনুমতি ও সহযোগিতা চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্টল বসানোর অনুমতি দেয়নি পুলিশ ।
DYFI নেতা সৈনিক সুরের অভিযোগ, শুক্রবার কড়েয়া থানার তরফে তাঁদের জানানো হয়, এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল হওয়ায় সেখানে বইয়ের স্টল বসানোর অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় । পুলিশের কাছে লিখিতভাবে আপত্তির কারণ জানতে চেয়েও কোনও সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি বলে দাবি তাঁর । শুধু নির্ধারিত জায়গাতেই নয়, বিকল্প কোনও জায়গায় স্টল করার ক্ষেত্রেও পুলিশ সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ সংগঠনের । তাঁদের আরও দাবি, জয়েন্ট সিপি হেড কোয়ার্টারকেও লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল, কিন্তু রবিবার দুপুর পর্যন্ত কোনও জবাব আসেনি ।
অথচ শনিবার বইয়ের স্টল সাজানোর প্রস্তুতি শুরু হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । স্টল বসাতে বাধা দেওয়া হয় । তবে কর্মসূচি বাতিলের পরিবর্তে অন্য কৌশল নেন ছাত্র-যুব সংগঠনের সদস্যরা । টেবিল-চেয়ার পেতে বই সাজানোর সুযোগ না থাকায় ফুটপাতেই বই নিয়ে বসে পড়েন তাঁরা । কেউ হাতে বই নিয়ে পথচারীদের কাছে পৌঁছে দেন, কেউ আবার ফুটপাতের উপর বই সাজিয়ে বিক্রি চালিয়ে যান । এমনকি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকের উপরেও রাখা হয় বই । নেতৃত্বের বক্তব্য, পুলিশ বইয়ের স্টল বসাতে বাধা দিয়েছে, কিন্তু ওরা যত চেষ্টাই করুক, মানুষের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার এই কর্মসূচি ওরা বানচাল করতে পারেনি । সোমবারও একইভাবে বই বিক্রি চলবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা ।
এই ঘটনায় নতুন করে সামনে এসেছে মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকা নিয়ে বিতর্ক । ছাত্র-যুব সংগঠনের দাবি, শারদোৎসবের সময় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বইয়ের স্টল ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠার পর বাম নেতৃত্ব মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন । সেই প্রেক্ষিতে দীপাবলি পর্যন্ত বইয়ের স্টল ভাঙা, বই পুড়িয়ে দেওয়া কিংবা জোর করে স্টল সরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে কমিশনের নির্দেশিকা ছিল । তাদের প্রশ্ন, কমিশনের নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও বই বিক্রির কর্মসূচিতে পুলিশের এমন বাধা কেন ? তবে কমিশনের নির্দেশিকার পরিধি এবং বেকবাগানের ঘটনার ক্ষেত্রে তা কতটা প্রযোজ্য, তা নিয়ে সরকারি বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি ।
বেকবাগানে বইয়ের স্টল ঘিরে যখন পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-যুবদের টানাপড়েন, তখন শহরের অন্য প্রান্তে বইকে কেন্দ্র করেই দেখা গেল এক সাংস্কৃতিক উদ্যোগ । আমহার্স্ট স্ট্রিটে পদ্মা রেস্তরাঁর পাশে উদ্বোধন হল SFI ও DYFI-এর বিদ্যাসাগর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে 'বইঠকখানা 2026' । অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নাট্য পরিচালক জয়রাজ ভট্টাচার্য ও শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য । সংগঠনের বার্ষিক পত্রিকা 'ব্যারিকেড'-এর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ।
একদিকে বইয়ের স্টল বসানো নিয়ে পুলিশের আপত্তি, অন্যদিকে বইকে ঘিরে সাংস্কৃতিক পরিসর তৈরির চেষ্টা, দুই ঘটনাই কলকাতায় বই বিক্রি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা উস্কে দিয়েছে । জনবহুল এলাকায় স্টল বসানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিধিনিষেধ কতটা যুক্তিসঙ্গত, আর সেই বিধিনিষেধ প্রয়োগের সময় বই বিক্রি ও মতপ্রকাশের অধিকার কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে । পুলিশের আপত্তির মধ্যেও ফুটপাতে বই হাতে দাঁড়িয়ে ছাত্র-যুবদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া সেই বিতর্ককেই আরও দৃশ্যমান করল ।