আলতা-সিঁদুর-মিষ্টিমুখে 'অন্য বিজয়া সম্মিলনী' দুর্গাপুরের আদিবাসী গ্রামে
Tribal Bijoya Sammilani: সমাজের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা ৷ উপহারে খুশি আদিবাসী গ্রামের মহিলারা ৷
Published : October 26, 2026 at 3:20 PM IST
দুর্গাপুর, 26 অক্টোবর: মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য... ৷ প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার কালজয়ী একটি গানের লাইন ধরা দিল দুর্গাপুরের প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম মণির কোন্দা ও ধোঁয়াডাঙায় ৷ সেখানে দেখা গেল এক অন্যরকম বিজয়া সম্মিলনী ৷ নাচ, গান, খাওয়া দাওয়া নয়, আদিবাসী গৃহবধূদের আলতা, সিঁদুর ও মিষ্টি মুখ করিয়ে বিজয়া সম্মিলনী পালন করা হল ৷
দুর্গাপুরের এক আবাসনের বাসিন্দারা আলতা, সিঁদুর ও মিষ্টি নিয়ে হাজির হলেন মণিরকোন্দা গ্রামে ৷ আবাসনের মহিলারা আদিবাসী গৃহবধূদের সঙ্গে কোলাকুলি করেন এবং তাঁদের হাতে আলতা, সিঁদুর ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন ৷ বিজয়া সম্মিলনী মানে হইহুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া আর নাচ-গানের জমাটি আয়োজন ৷ তবে, সেই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন না আদিবাসী সমাজের লোকজন ৷ তাই তাঁদের একটু আনন্দ দিতেই আদিবাসী গ্রামে পৌঁছে যান আবাসনের মানুষজন ৷
বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে উপহার পেয়ে খুশি আদিবাসী মহিলারা ৷ লক্ষ্মী মুর্মু বলেন, "আমরা কখনও এমন উপহার পাইনি ৷ ওঁরা এসেছেন, আমাদের আলতা, সিঁদুর আর মিষ্টির প্যাকেট দিলেন । আমরা খুব খুশি ৷ দিদিরা আমাদের সঙ্গে বিজয়ার কোলাকুলি করলেন ৷ খুব আনন্দ পেলাম ৷"
এই উদ্যোগ নিয়ে আবাসনের বাসিন্দা তথা সমাজকর্মী মিনা রায় বলেন, "এখানে আসার পর আমাদের মনে হচ্ছে, আগে কেন আসনি ৷ তাহলে পুজোটা আরও ভালো কাটতো ওঁদের সঙ্গে ৷ এই সামান্য উপহারেই ওঁরা এত খুশি ৷ পুজোতে ওঁদের আরেকটু আনন্দ দিতে পারলে, আরও বেশি খুশি হত ৷ তবে, এরপর থেকে সেই চেষ্টাটা থাকবে ৷"
এই পুরো কর্মকাণ্ডের অন্যতম উদ্যোক্তা তথা সমাজকর্মী বিমান মুখোপাধ্যায় বলেন, " এই বনবাসী গোষ্ঠী আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কৃতির একটা অন্যতম অংশ ৷ এই অনার্য সম্প্রদায় সনাতন ধর্মের আরেকটা রূপ ৷ সেই জাতি অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ৷ সেটা আমাদের দুর্বলতা যে আমরা এঁদের কাছে টানতে পারিনি ৷ আমরা কেবল সমালোচনা করি । ধর্ম নিয়ে অশান্তির অভিযোগ করি ৷ সেটা না-করে আমরা সমাজ সচেতন নাগরিক হিসাবে এই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে যাচ্ছি, তাঁদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ৷"