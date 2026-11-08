সুকনায় জওয়ানদের সঙ্গে প্রীতিভোজে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, 'চিকেনস নেক' নিয়ে বার্তা রাজনাথের

সুকনায় জওয়ানদের সঙ্গে প্রীতিভোজে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, 'চিকেনস নেক' নিয়ে বার্তা রাজনাথের
Defence minister Rajnath Singh: সুকনায় দাঁড়িয়ে প্রতিরক্ষা মানচিত্র ও ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের এক নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরেন রাজনাথ সিং।
Published : November 8, 2026 at 12:53 AM IST
শিলিগুড়ি, 8 নভেম্বর : আলো আর আনন্দের উৎসব দীপাবলিতে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের মনোবল আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।
শনিবার সকালে প্রথমে বাগডোগরা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানানোর পর রাতে সুকনা মিলিটারি স্টেশনে ঐতিহ্যবাহী ‘বড় খানা’ অর্থাৎ প্রীতিভোজে যোগ দেন তিনি। জোর দেন 'চিকেনস নেক'-এর কৌশলগত নিরাপত্তায়
দীপাবলির এই শুভলগ্নে সামরিক বাহিনীর আধিকারিক ও সেনা জওয়ানদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাবার খাওয়ার মাধ্যমে বিশেষ বার্তা দেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট জানান, এই বড় খানা কেবল একটি সান্ধ্য আয়োজন নয়, বরং এটি সমতা ও ভ্রাতৃত্বের উৎসব। যেখানে কোনও পদমর্যাদার উঁচু-নিচু ভেদ থাকে না । সবাই এক পরিবারের সদস্য হিসেবে একই সূত্রে গেঁথে থাকেন।
উত্তর-পূর্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য ও সংস্কৃতিকে দেশের শক্তি উল্লেখ করে তিনি জানান, সুকনা ও তৎসংলগ্ন এলাকা ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শিলিগুড়ি করিডোর বা ‘চিকেনস নেক’ সংলগ্ন এই সুকনা সামরিক কেন্দ্রটি সমগ্র পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি প্রধান সংযোগকারী অক্ষ।
এই অত্যন্ত সরু করিডোরটি মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যুক্ত রেখেছে, যা দেশের কৌশলগত ও সার্বভৌম অখণ্ডতার মূল ভিত্তি। উত্তর ও পূর্ব সীমান্তের যে কোনও গতিবিধির উপর নজর রাখতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে রসদ পৌঁছতে সুকনার লজিস্টিক সহায়তার ভূমিকা অপরিসীম। এখান থেকেই খাদ্য, ওষুধ, গোলাবারুদ ও অতিরিক্ত সেনা সীমান্তে পাঠানো হয়।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, সীমান্ত পরিকাঠামো নির্মাণ, সুরঙ্গ তৈরি এবং রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে বিশেষ নজর দিয়েছে, যাতে কোনও জওয়ানের চাহিদায় কখনও ভাটা না পড়ে।"
আধুনিক প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি জওয়ানদের অত্যন্ত সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রথাগত সীমানা সংঘাতের পাশাপাশি বর্তমানে যে হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার, সাইবার হামলা, ড্রোন অনুপ্রবেশ এবং সোশাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর মতো অদৃশ্য যুদ্ধ চলছে, তা মোকাবেলায় ভারতীয় সেনাকে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকতে হবে। 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলার অংশ হিসেবে দেশে তৈরি ড্রোন ও অ্যান্টি-ড্রোন ব্যবস্থা সেনায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
সবশেষে সেনার মানসিক স্বাস্থ্য ও উচ্চ মনোবলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন রাজনাথ সিং। বিশ্বমানের শক্তিশালী সেনা গঠনের জন্য কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উপর নির্ভর করলেই চলবে না, জওয়ানদের মানসিক শক্তি রক্ষা করাও সমান জরুরি। দেশের নাগরিক ও সরকার যে সব সময় জওয়ানদের পাশে রয়েছে, এই অনুভূতি তাঁদের দেওয়া কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে বলে মনে করেন তিনি।
রাজনাথের বার্তা, কাজের চাপ বা পরিবার থেকে দূরত্বের কারণে হওয়া মানসিক টানাপোড়েন বা স্ট্রেস নিজের মধ্যে চেপে না রেখে সহকর্মীদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার উপর জোর দেন তিনি। জওয়ানদের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও অদম্য সাহসের জন্যই পুরো দেশ আজ শান্তিতে ও নিরাপদে সব উৎসব উদযাপন করতে পারছে বলে সশ্রদ্ধ সেলাম জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।