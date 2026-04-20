নির্বাচনে তৃণমূলকে শিক্ষা দেবেন মহিলারা, নারী সংরক্ষণ নিয়ে তোপ রাজনাথের

নির্বাচনে তৃণমূলকে শিক্ষা দেবেন মহিলারা, নারী সংরক্ষণ নিয়ে তোপ রাজনাথের
লোকসভায় নারী সংরক্ষণ সংশোধনী বিল খারিজ হওয়া নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করলেন মোদি মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্য ৷ বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদল নিয়েও আশাবাদী রাজনাথ ৷
Published : April 20, 2026 at 2:00 PM IST
নানুর, 20 এপ্রিল: বাংলায় ভোটেপ্রচার করতে এসে নারী সংরক্ষণ সংশোধনী বিল প্রসঙ্গে বিরোধীদের তোপ দাগলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ সোমবার বীরভূমের নানুরে রোড শো-তে অংশ নেওয়ার আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "নারী সংরক্ষণ বিল আজ, নয় কাল পাশ হবেই ৷" ৷ একইসঙ্গে বাংলায় বিজেপির ক্ষমতায় আসার ব্যাপারেও একশো শতাংশ আশাবাদী মোদি মন্ত্রিসভার এই প্রবীণ সদস্য ৷
বীরভূমের নানুরে বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসের হয়ে প্রচারে এসে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পর আমি বুঝেছি, মানুষ চাইছে এবার বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসুক ৷ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়েই সরকার গড়ব আমরা ৷ গত 15 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ভয় এবং সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ৷ বাংলার মানুষ তৃণমূল সরকারকে 15 বছর সময় দিয়েছে ৷ উন্নয়নের জন্য এতটা সময় মোটেই কম নয়। দেশে অনেক রাজ্য আছে গত 5 থেকে 8 বছরের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছে ৷ আগে দেশের অর্থনীতিতে বাংলার অর্থ ব্যবস্থার অবদান ছিল 10 শতাংশ ৷ এখন সেটা 5 শতাংশর নীচে নেমে গিয়েছে ৷ এবার পরিবর্তন করতেই হবে ৷"
লোকসভা এবং বিধানসভার 33 শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই মর্মে 2023 সালে সর্বসম্মতিক্রমে সংসদের দু'টি কক্ষে বিল পাশ হয় ৷ কিন্তু সেই ব্যবস্থা কার্যকর হত 2034 সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে ৷ সরকার চেয়েছিল 2029 সালের নির্বাচন থেকেই নয়া ব্যবস্থা লাগু করতে ৷ তার জন্য তারা বিলে সংশোধনী আনে ৷ তার সঙ্গে সংসদের নিম্নকক্ষের আসন বৃদ্ধির বিষয়টিকে যুক্ত করে দেওয়া হয় ৷ সরকারের যুক্তি ছিল, আসন বাড়িয়ে মহিলা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে কেউই বঞ্চিত হবে না ৷ কিন্তু বিরোধীদের আশঙ্কা জনসংখ্যার নিরিখে লোকসভার আসন বাড়লে দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি বঞ্চিত হবে ৷ এখানে সরকারের যুক্তি প্রতিটি রাজ্যের আসন 50 শতাংশ হারে বাড়বে ৷ তবে বিলে তার উল্লেখ ছিল না ৷ এ নিয়ে দীর্ঘচর্চার পর লোকসভায় ভোটাভুটিতে বিলটি খারিজ হয়ে যায় ৷
এ প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের 33 শতাংশ সংরক্ষণ দিতে চান। আজ, নয়তো কাল এটা হবেই ৷ তৃণমূল, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে সবাই মিলে বিরোধ করেছে ৷ তাই এই নির্বাচনে মহিলারাই শিক্ষা দেবে তৃণমূলকে।" 2022 সালের 22 এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার 26 জনের মৃত্যু হয় ৷ সপ্তাহ দুয়েক বাদে ভারতীয় সেনার তরফে অপারেশন সিঁদুর চালানো হয় ৷
সেই প্রসঙ্গে প্রশ্নে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, "আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত সংসদে বলেছি ৷ এখনও পর্যন্ত সব থেকে বড় সফলতা অপারেশন সিঁদুর ৷ এই জন্য আমি সেনাবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানাই ৷" এর আগে এই ইস্যুত বিরোধীদের একাধিবার নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ শনিবার রাতে জাতীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের পর রবিবার বাংলায় একাধিক সভা করেও বিরোধীদের তোপ দাগেন মোদি ৷ একইপথে হেঁটে এবার কড়া আক্রমণ করলেন রাজনাথ ৷