‘আজ কোর্টে হারালাম, কাল ভোটে হারাব’; কমিশনকে হুঙ্কার অভিষেকের

এসআইআর (SIR) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ বা ভোটার তালিকায় তথ্যের গরমিল অবিলম্বে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

hearings of logical discrepancies
কমিশনকে হুঙ্কার অভিষেকের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 19, 2026 at 5:18 PM IST

4 Min Read
বারাসত, 19 জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের এক রায়েই বদলে গেল বারাসতের রাজনৈতিক সভার মেজাজ । সোমবার এসআইআর (SIR) মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ অর্থাৎ ভোটার তালিকায় তথ্যের গরমিল অবিলম্বে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। আর এই খবর বারাসতের সভামঞ্চে পৌঁছতেই যেন নতুন করে অক্সিজেন পেল তৃণমূল কংগ্রেস। আদালতের এই রায়কে হাতিয়ার করে কার্যত অন্য মেজাজে দেখা গেল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মঞ্চ থেকেই তিনি গর্জে উঠলেন, ‘‘আজকে কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব। বিজেপির এসআইআর-এর খেলা শেষ !’’

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ এদিন এই মামলার শুনানিতে কমিশনকে SIR নিয়ে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে । 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বড়সড় নৈতিক জয় হিসেবেই দেখা হচ্ছে ৷ গত কয়েক মাস ধরেই তৃণমূল অভিযোগ করে আসছিল, ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’র অজুহাতে বেছে বেছে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের এবং তৃণমূল সমর্থকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি। এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ তৃণমূলের সেই আশঙ্কাকেই কার্যত মান্যতা দিয়ে স্বচ্ছতার স্বার্থে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে ৷

আর আদালতের এই নির্দেশের খবর পাওয়ার পরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে । তিনি বলেন, ‘‘যারা ভেবেছিল বাংলার 1 কোটি 35 লক্ষ মানুষকে অন্ধকারে রেখে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেবে ৷ দেশের সর্বোচ্চ আদালত আজ তাদের দু’গালে সপাটে থাপ্পড় মেরেছে । কমিশন বলেছিল, তালিকা প্রকাশ করবে না, কারণ তালিকা বেরোলে এদের কারচুপি ধরা পড়ে যেত । কিন্তু আজ আদালত বলেছে, গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে ধরে নোটিশ টাঙাতে হবে । এটা মা-মাটি-মানুষের জয় ।’’

বারাসতের কাছারি ময়দানের সভায় দাঁড়িয়ে অভিষেক এদিন সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে । তিনি বলেন, ‘‘মোদিজি, কার ক্ষমতা বেশি ? আপনার জমিদারতন্ত্রের, নাকি 10 কোটি মানুষের ? সুপ্রিম কোর্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, গায়ের জোরে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা যাবে না।’’ এদিন আদালতের রায়কে হাতিয়ার করার পাশাপাশি মঞ্চে ভোটার তালিকায় ‘মৃত’ হিসেবে চিহ্নিত অথচ জীবিত— এমন পাঁচজন সাধারণ মানুষকে (গণেশ কুমার, সোমেশ্বর কর্মকার, আব্দুল লতিফ মণ্ডল, অনিতা চক্রবর্তী এবং কমলা ঘোষ) মঞ্চে হাজির করে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন কমিশনের কাজে কতটা অসঙ্গতি রয়েছে । এই পাঁচ জনকে পাশে নিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশন এঁদের দেখতে পায় না, অথচ পান থেকে চুন খসলে তৃণমূলের দোষ খোঁজে । বিজেপি ভেবেছিল এই মানুষগুলোকে ভাতে মারবে, কিন্তু আমরা তা হতে দেব না।’’

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় তৃণমূলের পালে বাড়তি হাওয়া দিল। এতদিন ধরে ভোটার তালিকা নিয়ে তৃণমূল যে ‘ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব’ খাড়া করছিল, আদালতের নির্দেশে তা আইনি বৈধতা পেল। অভিষেক দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন, ‘‘এই রায় আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল । শুধু ভোটে জেতা নয়, উত্তর 24 পরগনার 33টি আসনের সবকটিতেই জিততে হবে। বিজেপিকে 50-এর নীচে নামিয়ে আনতে হবে।’’ কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং 100 দিনের কাজের টাকা আটকে রাখার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘‘বাংলার মানুষকে ভাতে মারার চক্রান্ত রুখে দিয়েছে আদালত । এবার রাজনৈতিক ময়দানে বিজেপিকে শিক্ষা দেওয়ার পালা।’’ সব মিলিয়ে, সোমবারের বারাসত সভা এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় একসূত্রে মিশে গিয়ে শাসকদলের কাছে এক বড়সড় নির্বাচনী মাইলেজ হয়ে উঠল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

অন্যদিকে, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল ভোটারদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে যে লড়াই লড়ছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তা আজ প্রমাণিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল । লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে যাকে তাকে যখন ইচ্ছা ডেকে পাঠানো হচ্ছিল । এর পিছনে কোনও স্বচ্ছতা ছিল না। মূলত বিজেপির ইশারায় বা তাদের দেওয়া তালিকা ধরেই আজ একে ডাকছে, কাল ওকে ডাকছে—কমিশনের এই স্বেচ্ছাচারিতা আর চলবে না ৷"

সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন
ELECTION COMMISSION
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
HEARINGS OF LOGICAL DISCREPANCIES
ABHISHEK BANERJEE

