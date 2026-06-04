বাতিল তাজপুর, গভীর সমুদ্র বন্দর দাদনপত্রবারে ! নবান্নে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর
পরিকাঠামোর অভাবে বাতিল তাজপুর প্রকল্প ৷ 1700 একর সরকারি জমিতে নতুন বন্দরের ভাবনা রাজ্য সরকারের ৷
Published : June 4, 2026 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মহলে আলোচনার কেন্দ্রে থাকা তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প শেষ পর্যন্ত বাস্তবের মুখ দেখছে না । পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং পর্যাপ্ত জমির অভাবের কারণ দেখিয়ে কার্যত তাজপুর প্রকল্পে ইতি টানল রাজ্য সরকার । তবে সেই সঙ্গেই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল নবান্ন । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, তাজপুরের পরিবর্তে পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপত্রবার এলাকাতেই গড়ে তোলা হবে রাজ্যের বহু প্রতীক্ষিত গভীর সমুদ্র বন্দর ।
বৃহস্পতিবার নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের এক প্রশাসনিক বৈঠকের পর এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, মুখ্যসচিব, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, পরিবহণ ও শিল্প দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা । রাজ্যের বন্দর পরিকাঠামো, বিনিয়োগ এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়েই মূলত আলোচনা হয় ।
আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গেও আলোচনা
মুখ্যমন্ত্রী জানান, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তাজপুর বন্দরের সম্ভাবনা নতুন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছিল । দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী আদানি গোষ্ঠীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর করণ আদানির সঙ্গেও একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে । আদানি প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শনও করেন । কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত সরকার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর গড়া বাস্তবসম্মত নয় ।
কেন বাতিল হল তাজপুর?
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "একটি আধুনিক গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরি করতে গেলে কয়েক হাজার একর একটানা জমি, শক্তিশালী রেল যোগাযোগ এবং বৃহৎ গুদাম পরিকাঠামো প্রয়োজন । তাজপুরে সেই সুযোগ নেই ।"
সরকারি মূল্যায়নেও উঠে এসেছে, প্রয়োজনীয় জমি ও সহায়ক পরিকাঠামোর অভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় । উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলেই তাজপুর বন্দরকে ঘিরে বহু বড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু দীর্ঘদিনেও প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি ।
দাদনপত্রবারে নতুন সম্ভাবনা
তবে রাজ্যের বন্দর-স্বপ্ন থেমে থাকছে না । তাজপুর থেকে মাত্র 10 কিলোমিটার দূরে দাদনপত্রবার এলাকাকেই বিকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছে সরকার ।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় আগে একটি বৃহৎ নুন শিল্প ছিল । বর্তমানে সেখানে রাজ্য সরকারের প্রায় 1700 একর জমি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে । জমি অধিগ্রহণের জটিলতা না থাকায় এবং একসঙ্গে বৃহৎ পরিসরের জমি পাওয়ার সুবিধায় প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ।
শিল্প ও কর্মসংস্থানে নতুন দিগন্ত ?
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দাদনপত্রবারে গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠলে পূর্ব ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ হবে । শুধু আমদানি-রফতানি নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হবে গুদাম শিল্প, লজিস্টিক হাব, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং হাজার হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ ।
রাজ্য সরকারের আশা, কেন্দ্রের সহযোগিতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক মানচিত্রই বদলে যেতে পারে ।
নতুন বন্দরের পথে রাজ্য
দাদনপত্রবারকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে নবান্ন । এখন নজর ব্লু-প্রিন্ট চূড়ান্ত করা এবং কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পকে বাস্তবের মাটিতে নামানোর দিকে । বন্দরকে ঘিরে বাংলার দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ পর্যন্ত দাদনপত্রবাড়েই পূরণ হয় কি না, এখন সেটাই দেখার।