সাগরদ্বীপের কাছেই অতি গভীর নিম্নচাপ, চলছে মাইকিং; হাই-অ্যালার্ট জারি উপকূলে
সাগর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে মাইকিং করে পর্যটক, পুণ্যার্থী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। পাশাপাশি, কলকাতা ও অন্যান্য জেলার আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অফিস ৷
Published : July 27, 2026 at 7:50 PM IST
গঙ্গাসাগর, 27 জুলাই: গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ ক'য়েকটি জেলায় বৃষ্টি বাড়তে পারে । উপকূলবর্তী জেলা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানান, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট হওয়া নিম্নচাপ অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে এখন সাগরদ্বীপের কাছাকাছি অতিক্রম করছে ৷ পরবর্তীতে হলদিয়া অঞ্চল অতিক্রম করবে ৷ যার প্রভাবে আজ ও আগামিকাল দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে।
- আগামী 24 ঘণ্টায় কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাধারণত মেঘলা আকাশ রয়েছে ৷ ক'য়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। এছাড়াও কিছু কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা থাকছে। এদিকে, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ৷ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া, উত্তর 24 পরগনা ও কলকাতায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। আগামী দু'দিন পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমে যাবে অনেকটা।
- উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে বৃষ্টিপাত অনেকটা কম রয়েছে ৷ আগামিকাল থেকে আবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলাতে বৃষ্টিপাত বাড়তে শুরু করবে। এই মুহূর্তে সমুদ্র উত্তাল তাই সতর্কতা হিসাবে মৎস্যজীবীদের মঙ্গলবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস- এদিকে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী সোম, মঙ্গল এবং বুধবার এই তিন দিন দক্ষিণ 24 পরগনা-সহ উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় 40 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছে জেলা ও ব্লক প্রশাসন। সবচেয়ে বেশি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রম চত্বর, স্নানঘাট এবং সমুদ্র সৈকত এলাকায়। সাগর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে লাগাতার মাইকিং করে পর্যটক, পুণ্যার্থী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে।
বিডিও'র বক্তব্য- সাগর ব্লকের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও বলেন, "জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা ব্লক প্রশাসনের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি সমুদ্রের জলস্তর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। যেসব মাছ ধরার নৌকা এখনও সমুদ্রে রয়েছে, তাঁদের দ্রুত ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতির আপডেটও দেওয়া হচ্ছে।"
বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বক্তব্য- অন্যদিকে, সাগর ব্লকের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মী সমীরণ পাল বলেন, "ব্লক প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী উপকূলবর্তী প্রতিটি এলাকায় সতর্কতামূলক প্রচার চলছে। শুধু মৎস্যজীবী নয়, স্থানীয় বাসিন্দা, পর্যটক এবং পুণ্যার্থীদেরও সমুদ্রে স্নান না করার অনুরোধ করা হচ্ছে। সমুদ্রসৈকত এবং স্নানঘাটগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।"
উপকূলবর্তী এলাকাতেও জারি সতর্কতা- এদিকে গঙ্গাসাগরের পাশাপাশি বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা এবং সুন্দরবনের অন্যান্য উপকূলবর্তী এলাকাতেও একই ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নদীবাঁধগুলির উপর বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। কোথাও ভাঙনের সম্ভাবনা বা জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেচ দফতর, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করছে। প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী, আশ্রয়কেন্দ্র এবং জরুরি পরিষেবাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। গভীর নিম্নচাপের গতিবিধির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।