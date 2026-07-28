নিম্নচাপের জেরে উপকূলবর্তী এলাকায় অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিম্নচাপের জেরে উপকূলবর্তী এলাকায় অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
আজ আকাশ মেঘলা থাকবে । সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : July 28, 2026 at 8:29 AM IST
কলকাতা, 28 জুলাই: দফায় দফায় হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি ৷ নিম্নচাপের কারণে এমনই শ্রাবণ ধারা ঝরে চলেছে বঙ্গজুড়ে । আগামী 24 ঘণ্টায় অতি গভীর নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টি বাড়বে ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, এর প্রভাবে উপকূলবর্তী জেলা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উপকূলবর্তী এলাকায় ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে । সেই কারণে সতর্কতা হিসেবে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
আগামী 24 ঘণ্টায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া ও কলকাতায় । দু'দিন পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমে যাবে অনেকটা ।
তবে শীঘ্রই বৃষ্টি কমার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস । পূর্বাভাসে জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে ফের প্রভাব বাড়াতে পারে এল নিনো । ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম ফেরার সম্ভাবনা প্রবল ।
বৃষ্টির নেপথ্য রহস্য
উপগ্রহ চিত্র বলছে গত কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টির পিছনে ছিল প্রায় 10 হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বিস্তৃত মেঘ ও বৃষ্টিপাতের বলয়, যা উত্তর ভারত, হিমালয় অঞ্চল, চিনের কিছু অংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত । এই বিশাল বৃষ্টি বলয়ই পূর্ব ভারত ও কলকাতায় বৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ ।
পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী পাঁচদিন পর্যন্ত বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে রাজ্যে । তবে 31 জুলাইয়ের পর থেকে এই দীর্ঘ মেঘ বলয় ধীরে ধীরে ভেঙে একাধিক ছোট নিম্নচাপ এলাকায় পরিণত হতে পারে । পরে সেগুলিও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে । এর ফলে বৃষ্টির পরিমাণ কমার সম্ভাবনা রয়েছে ।
এল নিনো ফেরার সম্ভাবনা প্রবল
আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন, প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনো পরিস্থিতি ফের সক্রিয় হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে । সপ্তাহান্তের এর প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়তে পারে । সাধারণত এল নিনো সক্রিয় হলে ভারতীয় মৌসুমী বায়ুর শক্তি কিছুটা কমে যায় এবং অনেক অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি দেখা দিতে পারে । যদিও এর প্রকৃত প্রভাব কতটা হবে, তা আগামী কয়েক সপ্তাহের আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে ।
এদিকে, গত তিনদিনে দেশের বিভিন্ন অংশে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় 170 থেকে 180 শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে । চলতি মরশুমে এটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিস্নাত পর্ব ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে । সোমবার বিকেল 5টা 30 মিনিটে গভীর নিম্নচাপটির কেন্দ্র ছিল পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের খুব কাছাকাছি, দিঘা থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার পূর্বে এবং হলদিয়া থেকে 60 কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে । গত ছয় ঘণ্টায় এটি ঘণ্টায় প্রায় 7 কিলোমিটার বেগে অগ্রসর হয়েছে । নিম্নচাপটি আরও পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে মঙ্গলবার ভোরের মধ্যে দিঘার পূর্ব ও হলদিয়ার পশ্চিমের মধ্যবর্তী পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করবে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে বৃষ্টিপাত অনেকটা কম রয়েছে ৷ আগামিকাল বুধবার থেকে আবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলাতে বৃষ্টিপাত বাড়তে শুরু করবে ।
কলকাতার আবহাওয়া যেমন থাকবে
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাধারণত মেঘলা আকাশ থাকবে ৷ কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । এছাড়াও কিছু কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা থাকছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 02.02 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.01 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 77 শতাংশ ।
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