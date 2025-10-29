ETV Bharat / state

একদিকে মন্থার প্রভাব, তার উপর ভুটানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ! আতঙ্কে উত্তরবঙ্গ

গত 5 অক্টোবর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে উত্তরবঙ্গে বিরাট ক্ষতির স্মৃতি এখনও টাটকা ৷ এরই মধ্যে জোড়া সতর্কতায় ঘুম ছুটেছে প্রশাসনের ৷

জোড়া সতর্কতায় ঘুম ছুটেছে প্রশাসনের
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 6:30 PM IST

জলপাইগুড়ি, 29 অক্টোবর: একটা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে না-উঠতেই আর একটা বিপর্যয়ের আশঙ্কা । প্রবল বৃষ্টিতে দার্জিলিংয়ে ধস ও জলপাইগুড়িতে ভয়াবহ বন্যার রেশ এখনও কাটেনি ৷ তারই মধ্যে একদিকে ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, আর অন্যদিকে ভুটানেও ভারী বৃষ্টিপাতের পুর্বাভাষ । দুইয়ের বেড়াজালে কাঁপছে উত্তরবঙ্গ । ঘুম উড়েছে জেলা প্রশাসনের ৷

অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে আছড়ে পড়ার পর ঘূর্ণিঝড় মন্থা এখন অতি ভারী নিম্নচাপ ৷ তা ক্রমশ এগোচ্ছে উত্তর-পূর্ব দিকে ৷ তার জেরেই ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় ৷ আগামী 31 তারিখ উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে । এদিকে, ভুটানেও ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি হয়েছে । ভুটানে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়া মানেই ভুটান থেকে নেমে আসা নদীগুলোতে জল বাড়বে ৷ আর চিন্তা সেটা নিয়েই ৷

ভুটানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

গত 5 অক্টোবর উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিরাট ক্ষতির মুখে পড়তে হয় বাসিন্দাদের । চলে যায় 30-টিরও বেশি তরতাজা প্রাণ ৷ মৃত্যু হয় বন্যপ্রাণীর । পাশাপাশি বন্যায় ভেসে যায় বাড়িঘর, হোম-স্টে । বন্যার জলে চা বাগানের কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি হয় । বিপুল ক্ষতি হয় কৃষিতে । রাস্তাঘাট ও সেতু জলের তোড়ে ভেসে যায় ।

ভুটান পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ঢুকে পড়ে ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর জল ৷ এর ফলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ৷ বন্যায় জেলার কয়েকটি ব্লক মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ভুটান থেকে নেমে আসা গাঠিয়া নদীর জলে নাগরাকাটার বিস্তীর্ণ এলাকা ধুলিসাৎ হয়ে যায় । জলঢাকা নদীর জলে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির একাংশেরও ব্যাপক ক্ষতি হয় ।

ভুটানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

সেই রেশ কাটতে না-কাটতেই আবারও ভারী বৃষ্টির পুর্বাভাস । জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, 30 অক্টোবর উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টিপাত হবে । 30-40 কিলোমিটার বেগে ঝড়ও বইতে পারে । আর আগামী 31 অক্টোবর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে । সেই কারণেই এই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে । জানানো হয়েছে, প্রতি ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।

গত 5 অক্টোবর ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর জলে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল । আগামী তিনদিন কেমন বৃষ্টিপাত হবে, প্রতিবেশী ভুটান সরকার ইতিমধ্যেই সেই পূর্বাভাস জানিয়ে দিয়েছে । ভুটানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর হাইড্রোলজি অ্যান্ড মিটিওরোলজি মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, আগামী 30 অক্টোবর মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । আগামী 31 অক্টোবর ও 1 নভেম্বর ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে ।

এই জোড়া সতর্কতার কারণে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনকে বেশকিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে । হাওয়া অফিস জানিয়েছে, প্রবল বৃষ্টির কারণে নিচু এলাকায় জল জমতে পারে । দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় ধসের সম্ভাবনা রয়েছে । মাঠে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । পাশাপাশি বৃষ্টির ফলে ফসলের ক্ষতিও হতে পারে । এই সময়ে সাধারণ মানুষের গতিবিধি কমানোর পরামর্শও দিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷

এই পূর্বাভাস ও পরামর্শ শুনে তৎপর প্রশাসন ৷ ইতিমধ্যেই সব রকমের সতর্কতা নেওয়া হয়েছে জেলাজুড়ে । গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে । সিভিল ডিফেন্স-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরকে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে । প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-কে ৷ পাশাপাশি কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে যাতে খুব তাড়াতাড়ি দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে ।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার জানান, "মন্থার প্রভাবের সতর্কতা রয়েছে । আমরা সবরকম ভাবে প্রস্তুত আছি । এখনও পর্যন্ত আমাদের এখানে তেমন কঠিন পরিস্থিতি হয়নি । আকাশ মেঘলা রয়েছে ।"

HEAVY RAIN PREDICTION IN BHUTAN
CYCLONE MONTHA
RAIN IN NORTH BENGAL
ঘূর্ণিঝড় মন্থা
NORTH BENGAL DISASTER

