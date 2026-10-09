বালুরঘাট থেকে বিহার-ইউপি ! দেবজ্যোতির হাতের জাদুতে সাজছেন দশভুজা
Decorations for Durga idols: বাড়ির পুজো থেকে বিদেশের মাটি, দেবজ্যোতির হাতে বানানো দুর্গাপ্রতিমার গয়নার সাজ দেখে মণ্ডপে মুগ্ধ হবেন দর্শনার্থীরা ৷ সঞ্জয় রায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 9, 2026 at 4:33 PM IST
বালুরঘাট, 9 অক্টোবর : বাড়িতে প্রতিবছরই দুর্গাপুজো হত । ছোট থেকেই প্রতিমার কাঠামোয় মাটি দেওয়া থেকে শুরু করে মৃৎশিল্পীর হাতে প্রতিমার গয়না পরানো-সবকিছুই বেশ মন দিয়ে দেখত ছেলেটা । মুগ্ধ হত ৷ কোথাও যেন তার মন বলে উঠেছিল, যদি এমন গয়না তৈরি করতে পারতাম !
শৈশবে মনে লুকিয়ে রাখা ইচ্ছেটা বড় হয়ে পূরণ করেছেন বালুরঘাটের নেপালিপাড়ার দেবজ্যোতি মোহরা ৷ বছর সাতেক আগে নিজের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমার জন্য নিজেই গয়না তৈরি করে ফেলেন । তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি ৷ প্রতিমা অলঙ্কার-সাজের অন্যতম শিল্পী হয়ে উঠেছেন দেবজ্যোতি ৷ করোনা-পর্ব পেরিয়ে 2021 সাল থেকে এই কাজেই পাকাপাকিভাবে মন দিয়েছেন তিনি ৷ মায়ের মূর্তিকে সাজিয়ে তুলেই সারা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পরিচিতি তৈরি হয়েছে তাঁর ৷ দেশ থেকে বিদেশেও পৌঁছে গিয়েছে তাঁর তৈরি করা শিল্পসৃষ্টি ৷
চলতি বছরেও দেবজ্যোতির হাতে তৈরি দুর্গাপ্রতিমার সাজ যাচ্ছে বালুরঘাটের পাশাপাশি কলকাতা, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জের বিভিন্ন পুজোয় । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও উত্তরপ্রদেশ । সব মিলিয়ে চলতি মরশুমে 10টির মতো পুজোর জন্য প্রতিমার গয়না তৈরির বরাত পেয়েছেন তিনি । দু'বছর আগে তাঁর হাতে তৈরি প্রতিমার গয়না ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি দিয়েছিল । এবার অবশ্য বিদেশের বরাত পাননি তিনি ৷ আসলে প্রতি বছর ক্যালিফোর্নিয়ায় এখান থেকে প্রতিমা বিমানে পাঠানো যায় না, তা যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ ৷ এখানকার পুজো কমিটি দেবজ্যোতির কাজ বিদেশে পাঠিয়েছিল ৷ তাদের তরফেই জানা গেল, এবছর সম্ভব না হলেও পরের বার আবার তারা দেবজ্যোতির কাজ ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঠাবে ৷
এমনিতে পুজোয় প্রতিমাকে সাজানোর জন্য গয়না তৈরির কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা সাধারণত অর্ডার পান অন্তত চার-পাঁচ মাস আগে ৷ এই বছর ওই সময়টা ভোটের আবহে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন থাকবে, তার আঁচ না পাওয়ায় অনেকেই বেশি অর্ডার নিতে পারেননি ৷ তাই এবার অর্ডারের সংখ্যা কিছুটা হলেও কমেছে, জানালেন দেবজ্যোতি ৷
আপাতত হাতে যা অর্ডার বাকি আছে, সেসব মহালয়ার আগেই পৌঁছে দিতে হবে মৃৎশিল্পীদের হাতে । কারণ, সময়মতো সাজ না পৌঁছলে প্রতিমা তৈরির কাজও শেষ করা সম্ভব নয় । ফলে পুজোর মুখে এখন কার্যত দম ফেলার সময় নেই দেবজ্যোতির ।
তাঁর বালুরঘাটের বাড়িতেই দিনরাত চলছে দুর্গাপ্রতিমার সাজ তৈরির কাজ । তাঁকে সহযোগিতা করছেন আরও পাঁচ-ছয় জন মহিলা । ছেলের কাজে হাত লাগিয়েছেন বাবা-মাও । দেবজ্যোতির বাবা, নিমাই মোহরাও শিল্পচর্চার সঙ্গে যুক্ত । নিজের স্টুডিও থাকলেও বয়সের কারণে এখন আর আগের মতো কাজ করতে পারেন না ।
মা মিতালী মোহরা পেশায় এসএসকে (শিশু শিক্ষা কেন্দ্র) কর্মী । তবে, পুজোর মরশুমে ছেলের কাজে তিনিও পাশে দাঁড়ান । মিতালী বলেন, "বাড়ির প্রতিমার গয়না বানানোর পর এখন বিভিন্ন জায়গায় ওর কাজ যাচ্ছে দেখে ভালো লাগছে । ওর কাজের চাপ থাকায় আমরাও সাহায্য করতে কাজে হাত লাগাই । পুজোর সময় যখন প্রতিমা দেখতে যাই ,মণ্ডপে ছেলের তৈরি করা গহনা দেখলে ভালো লাগে । আমি চাই ওর কাজ আরও সুনাম অর্জন করুক ।"
দেবজ্যোতি জানালেন, 2019 সাল থেকে বাড়ির পুজোর জন্য তিনি কাজ শুরু করেন । তাঁর তৈরি সেই সাজ দেখে পরিচিতদের মধ্যে তৈরি হয় আগ্রহ । এরপর ধীরে ধীরে এলাকার পুজো উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আসতে শুরু করে বরাত । সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে কাজের পরিধি । বালুরঘাটের গণ্ডি পেরিয়ে ডাক আসে রায়গঞ্জ, কলকাতা, শিলিগুড়ি-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে । এবার তাঁর হাতে তৈরি দুর্গার সাজ পাড়ি দিচ্ছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও । এখন দিনরাত এক করে কাজ চলছে । হাতে সময় প্রায় একদমই নেই ৷ মহালয়ার আগেই পাঠাতে হবে সব।
তবে, এবছর দেরিতে অর্ডার আসায় ইচ্ছা থাকলেও বেশি কাজের বরাত নিতে পারেননি দেবজ্যোতি । সময়ের চাপের মধ্যেও নিজের শিল্পকর্মকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনি । বাড়ির পুজোর জন্য তৈরি করা সেই প্রথম গয়না থেকে শুরু করে আজ ভিন্ রাজ্যের পুজোয় পৌঁছে যাওয়া— দেবজ্যোতির এই পথচলা যেন প্রমাণ করে, নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর সৃষ্টিশীলতা থাকলে ছোট্ট উদ্যোগও একদিন বড় পরিচয় হয়ে উঠতে পারে ।