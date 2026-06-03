কুলটিতে 'ভূতের গ্রাম' সংলগ্ন নির্জন এলাকায় দেহ উদ্ধারে আতঙ্ক

কুলটিতে 'ভূতের গ্রাম' সংলগ্ন নির্জন এলাকায় দেহ উদ্ধারে আতঙ্ক
ঘটনাস্থলে একজোড়া চটি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে । অদূরে পড়ে রয়েছে জলের বোতল ও ভাঙা মদের বোতল ।
Published : June 3, 2026 at 12:46 PM IST
আসানসোল, 3 জুন: কুলটিতে সাতসকালে হইচই । 'ভূতের গ্রাম' বলে খ্যাত বেনাগ্রাম সংলগ্ন একটি নির্জন এলাকা থেকে উদ্ধার হল একটি পচাগলা দেহ । ঘটনার খবর পেয়ে কুলটি থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে । মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে স্থানীয় মানুষেরা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটির বেনাগ্রাম সংলগ্ন ওই নির্জন এলাকা থেকে পচা দুর্গন্ধ পান । এরপর গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ে আছে একটি দেহ । এরপর পুলিশকে খবর দিলে কুলটি থানার আধিকারিকরা এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যান । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কয়েকদিন আগে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
কেন 'ভূতের গ্রাম' ?
এদিকে জানা গিয়েছে, বাম আমলেই ঘরছাড়া হয়েছিল কুলটির নিয়ামতপুর শহরে অদূরে বেনাগ্রামের মানুষজন । রাতারাতি গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল ভূতের ভয়েই নাকি গ্রামছাড়া হয়েছিল বেনাগ্রামের মানুষজন । যদিও পরে আসল সত্য উদঘাটিত হয়েছিল । অনুন্নয়নের কারণেই নিজেদের ঘর-বাড়ি ভিটে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল এই গ্রামের মানুষেরা । এর পাশাপাশি অনেক অসামাজিক কাজকর্ম হতো ওই গ্রামের আশেপাশে । সেই কারণেও নিরাপত্তার ভয়ে মানুষজন ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল ।
বেশ কয়েকবার গ্রামের আশেপাশে লাশ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল । তা থেকেও আতঙ্ক ছড়ায় । পরবর্তীকালে উন্নয়নের চেষ্টা হলেও গ্রামবাসীরা আর গ্রামে ফিরে আসেনি । প্রশ্ন উঠেছিল, তবে কি নিরাপত্তার কারণেই বাসিন্দারা ফিরতে চাইছেন না ? বুধবার সকালে সেই প্রশ্ন আরও একবার উঠে এল । বেনাগ্রামের শেষ প্রান্তে একটি কালী মন্দির রয়েছে । কালী মন্দির সংলগ্ন নির্জন স্থানে আবারও একটি দেহ উদ্ধার হল । বেনাগ্রামের পরেই রয়েছে কুলটির পুনুরি গ্রাম ।
এলাকাবাসী কী বলছে ?
স্থানীয় বাসিন্দা অরূপ মণ্ডল বলেন, "পুনুরি গ্রামের বাসিন্দারা সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন । সেই সময় তারা পুনুরি এবং বেনাগ্রামের মধ্যবর্তী নির্জন স্থানে দুর্গন্ধ পান । দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়েই দেখা যায় একটি দেহ পড়ে আছে । দেহটি পচে, গলে যাওয়ার কারণে সেটি শনাক্তকরণের উপায় নেই ।"
পুলিশের বক্তব্য
অন্যদিকে ঘটনাস্থলে একজোড়া চটি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে । অদূরে পড়ে রয়েছে জলের বোতল ও ভাঙা মদের বোতল । অনুমান করা হচ্ছে, নির্জন এলাকায় মদের আসরে বচসা থেকেও খুন হয়ে থাকতে পারেন ওই ব্যক্তি । পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে । ঘটনার তদন্তে আসেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কুলটি এসিপি জাভেদ হোসেন । তিনি বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ ময়নাতদন্ত হওয়ার পরে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ।"