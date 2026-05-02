ঠাকুরপুকুরে ডোবা থেকে ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার ! ভোট হিংসার বলি ?
ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ ৷
Published : May 2, 2026 at 3:56 PM IST
কলকাতা, 2 মে: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা 4 মে ৷ তার আগে শনিবার ডোবা থেকে ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার জোকা হাঁসপুকুরে ৷ মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ বয়স আনুমানিক 40 থেকে 45 বছরের মধ্যে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকে ওই ডোবার পাশে থাকা রাস্তা দিয়ে যখন লোকজন যাচ্ছিলেন, তখন পচা গন্ধ পান ৷ এরপর আশেপাশের দোকানদাররা সাড়ে দশটা নাগাদ ডোবার মধ্যে একজনের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন ৷ তাঁরাই ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশকে খবর দেন ৷ এরপর ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান ৷ দেহটি বিদ্যাসাগর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
স্থানীয়দের মতে, বেশ কয়েকদিন ধরে ওই ব্যক্তির দেহটি এখানে পড়েছিল বলে মনে হয় । সেই কারণেই দেহ পচে গিয়ে গন্ধ বের হতে থাকে ৷ মৃতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে বলে এলাকাবাসীর দাবি ৷ তবে দেহ দেখে লোকটাকে কিছু চেনা যায়নি ৷ কে বা কারা তাঁকে মারল ৷ বাইরে থেকে মেরে ফেলে দিয়ে গিয়েছে কি না, সেটাই তদন্ত করে দেখছে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ । পাশাপাশি ব্যক্তির পরিচয় জানারও চেষ্টা করা হচ্ছে ৷
পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ৷ পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷ জানায় চেষ্টা করছে ওই ব্যক্তির দেহ এখানে এল কী করে ৷ একইসঙ্গে ভোটের আবহে হিংসার তত্ত্বকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ ওই ব্যক্তি কোনও রাজনৈতিক হিংসার বলি কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ যদিও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এবারের নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ হয়েছে ৷ এরপর দক্ষিণ 24 পরগনার দুই কেন্দ্রের মোট 15টি বুথে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
উল্লেখ্য, এবার রাজ্যে দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ গত 23 এপ্রিল অর্থার বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় 16টি জেলার 152 আসনে ভোট হয়েছে ৷ 29 এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার দ্বিতীয় দফায় সাতটি জেলার 142টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে । আগামী সোমবার অর্থাৎ 4 মে সকাল 8টা থেকে শুরু হবে ভোটগণনা ।