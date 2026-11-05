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বন্ধ গ্যারাজে বিলাসবহুল গাড়ির ভিতরে পচাগলা দেহ, চাঞ্চল্য কসবায় ​

Body Recovered: কত দিন ধরে দেহটি সেখানে ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ​মৃত ব্যক্তির পরিচয় এবং মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা চলছে ৷

Body Recovered
তদন্তে লালবাজার ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2026 at 6:05 PM IST

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কলকাতা, 5 নভেম্বর: গ্যারাজে রাখা ছিল বিলাসবহুল গাড়িটি ৷ আজ দুপুরে সেখান থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পেয়ে সন্দেহজনক ঠেকেছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷ গাড়ির ভিতর থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কসবা থানা এলাকার রাজডাঙা মেন রোডের নারকেলবাগান এলাকায় । মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । এই ঘটনার তদন্তে লালবাজারের হোমিসাইড শাখাকে যুক্ত করা হয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দেহটি পচে গিয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যাবে ।"

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন দুপুরের দিকে রাজডাঙা মেন রোডের নারকেলবাগান এলাকার একটি গ্যারাজের দিক থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে । বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহজনক ঠেকলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ কসবা থানায় খবর দেন ।

পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ওই বন্ধ গ্যারাজটিতে তল্লাশি চালানো হয় । গ্যারাজের ভিতরে থাকা একটি গাড়ির দরজা খুলতেই উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির দেহ। দেহটি ইতিমধ্যেই পচতে শুরু করায় প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ঘটনাটি কয়েক দিন আগের হতে পারে । পরিত্যক্ত গাড়ির চারটি দরজার মধ্যে তিনটি খোলা এবং একটি লক করা ছিল, তবে সব ক'টি কাচই ছিল পুরোপুরি বন্ধ।

​স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মৃত ব্যক্তি সম্ভবত একজন ভবঘুরে ছিলেন এবং মাঝে মধ্যেই তাঁকে ওই এলাকায় দেখা যেত । তবে গত কয়েকদিন ধরে তাঁর কোনও সন্ধান মিলছিল না । অনুমান করা হচ্ছে, গাড়ির দরজা খোলা পেয়ে হয়তো তিনি নিজেই ভিতরে ঢুকেছিলেন ।

​গাড়ির সব ক'টি কাচ বন্ধ থাকায় অক্সিজেনের অভাবে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন । ইতিমধ্যেই গাড়ির ভিতর থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা ।

ঠিক কত দিন ধরে দেহটি সেখানে ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ​মৃত ব্যক্তির পরিচয় এবং মৃত্যুর আসল কারণ জানতে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখাকে খবর দেওয়া হয়েছে । পুলিশ আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে এবং গ্যারাজটির মালিক বা ব্যবহারকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।

​এটি কোনও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কি না, তা-ও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। কাউকে খুন করে এখানে ফেলে রাখা হয়েছিল নাকি অন্য কিছু—সব দিক উন্মোচিত করতে কাজ চলছে। ​শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন আছে কি না, তা দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ফরেনসিক দল এসে ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেছে।

​গাড়িটির মালিকের পরিবারকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে । গাড়িটি ঠিক কত দিন ধরে গ্যারেজে বা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের প্রাথমিক অনুমান, অক্টোবর মাসেই এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । বর্তমানে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সব দিক থেকে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে ।

TAGGED:

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KASBA GARAGE
LALBAZAR INVESTIGATION
কসবায় দেহ উদ্ধার
তদন্তে লালবাজার

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