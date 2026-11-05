বন্ধ গ্যারাজে বিলাসবহুল গাড়ির ভিতরে পচাগলা দেহ, চাঞ্চল্য কসবায় ​

বন্ধ গ্যারাজে বিলাসবহুল গাড়ির ভিতরে পচাগলা দেহ, চাঞ্চল্য কসবায়
Body Recovered: কত দিন ধরে দেহটি সেখানে ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মৃত ব্যক্তির পরিচয় এবং মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা চলছে ৷
Published : November 5, 2026 at 6:05 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: গ্যারাজে রাখা ছিল বিলাসবহুল গাড়িটি ৷ আজ দুপুরে সেখান থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পেয়ে সন্দেহজনক ঠেকেছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷ গাড়ির ভিতর থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।
বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কসবা থানা এলাকার রাজডাঙা মেন রোডের নারকেলবাগান এলাকায় । মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । এই ঘটনার তদন্তে লালবাজারের হোমিসাইড শাখাকে যুক্ত করা হয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দেহটি পচে গিয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যাবে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন দুপুরের দিকে রাজডাঙা মেন রোডের নারকেলবাগান এলাকার একটি গ্যারাজের দিক থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে । বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহজনক ঠেকলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ কসবা থানায় খবর দেন ।
পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ওই বন্ধ গ্যারাজটিতে তল্লাশি চালানো হয় । গ্যারাজের ভিতরে থাকা একটি গাড়ির দরজা খুলতেই উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির দেহ। দেহটি ইতিমধ্যেই পচতে শুরু করায় প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ঘটনাটি কয়েক দিন আগের হতে পারে । পরিত্যক্ত গাড়ির চারটি দরজার মধ্যে তিনটি খোলা এবং একটি লক করা ছিল, তবে সব ক'টি কাচই ছিল পুরোপুরি বন্ধ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মৃত ব্যক্তি সম্ভবত একজন ভবঘুরে ছিলেন এবং মাঝে মধ্যেই তাঁকে ওই এলাকায় দেখা যেত । তবে গত কয়েকদিন ধরে তাঁর কোনও সন্ধান মিলছিল না । অনুমান করা হচ্ছে, গাড়ির দরজা খোলা পেয়ে হয়তো তিনি নিজেই ভিতরে ঢুকেছিলেন ।
গাড়ির সব ক'টি কাচ বন্ধ থাকায় অক্সিজেনের অভাবে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন । ইতিমধ্যেই গাড়ির ভিতর থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা ।
ঠিক কত দিন ধরে দেহটি সেখানে ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মৃত ব্যক্তির পরিচয় এবং মৃত্যুর আসল কারণ জানতে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখাকে খবর দেওয়া হয়েছে । পুলিশ আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে এবং গ্যারাজটির মালিক বা ব্যবহারকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
এটি কোনও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কি না, তা-ও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। কাউকে খুন করে এখানে ফেলে রাখা হয়েছিল নাকি অন্য কিছু—সব দিক উন্মোচিত করতে কাজ চলছে। শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন আছে কি না, তা দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ফরেনসিক দল এসে ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেছে।
গাড়িটির মালিকের পরিবারকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে । গাড়িটি ঠিক কত দিন ধরে গ্যারেজে বা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের প্রাথমিক অনুমান, অক্টোবর মাসেই এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । বর্তমানে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সব দিক থেকে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে ।