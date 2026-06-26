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শিলিগুড়ির কোয়ার্টার থেকে রেলকর্মীর পচাগলা দেহ উদ্ধার

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

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রেলকর্মীর পচাগলা দেহ উদ্ধার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 5:30 PM IST

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শিলিগুড়ি, 26 জুন: শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি সংলগ্ন সেন্ট্রাল কলোনি এলাকায় এক রেলকর্মীর পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শুক্রবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ মৃত ব্যক্তির নাম অরিন্দম রায় বর্মন (46)। তিনি নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ের মেকানিক্যাল বিভাগে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সেন্ট্রাল কলোনির 10 নম্বর রোডের রেল কোয়ার্টারে তিনি একাই থাকতেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বেশ কয়েকদিন আগে আত্মঘাতী হয়েছিলেন তিনি ৷ এরপরই দেহে পচন ধরেছে ৷

জানা গিয়েছে, অরিন্দমবাবু গত চার দিন ধরে অফিসের কাজে যোগ দেননি। কোনওরকম আগাম সূচনা বা ছুটি না নিয়ে টানা অনুপস্থিত থাকায় অফিসের সহকর্মীরা কোচবিহারে তাঁর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চারদিন ধরে ছেলের কোনও খোঁজ না-পেয়ে পরিবারেও উদ্বেগ ছড়ায়। এরপরই কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে আসেন মৃতের দাদা অমিতাভ রায় বর্মন। শুক্রবার সকালে সেন্ট্রাল কলোনির কোয়ার্টারে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখেন তিনি। একই সঙ্গে ঘর থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হতে থাকায় তাঁর সন্দেহ তৈরি হয়। অমিতাভ বর্মন তড়িঘড়ি রেল পুলিশ, আরপিএফ এবং এনজেপি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনজেপি থানার পুলিশ। দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতেই অরিন্দমবাবুর পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে । মৃতের দাদা অমিতাভ রায় বর্মন বলেন, "ওঁর অফিস থেকে চারদিন ধরে কোচবিহারে মা'কে ফোন করে বলা হচ্ছিল যে, ভাই অফিসে যাচ্ছে না। মা এরপর এদিন সকালে আমাকে বলল একটু খোঁজ খবর নিতে। আমি সকালবেলা এসে দেখি কোয়ার্টারের গেট বন্ধ এবং ভিতর থেকে একটা তীব্র গন্ধ বের হচ্ছে। তখনই আমার সন্দেহ হয়। তারপর আমি পুলিশ ও রেলের আধিকারিকদের ফোন করি।"

ভাইয়ের মানসিক অবস্থা নিয়ে তিনি আরও বলেন, "ওঁর বিয়ে হয়েছিল, একটি মেয়েও আছে। তবে ও বেশ কিছুদিন ধরে তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিল।" এনজেপি থানার পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে । একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে সহকর্মী ও পরিচিতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

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