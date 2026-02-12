সল্টলেকের বাড়িতে রহস্যমৃত্যু ! বাথরুম থেকে উদ্ধার একাকী বৃদ্ধের পচাগলা দেহ
পুলিশের অনুমান, কয়েকদিন আগেই বৃ্দ্ধের মৃত্যু হয়েছে । মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
Published : February 12, 2026 at 7:38 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: বাড়ি থেকে এক 65 বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের পচাগলা দেহ উদ্ধার ৷ ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের জিডি ব্লকে ৷ মৃতের নাম তাপস রায় ৷
দোতলার বাথরুম থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার করে দক্ষিণ বিধাননগর থানার পুলিশ । মাথায় আঘাতের চিহ্ন থাকায় বৃদ্ধের মৃত্যুকে ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি । স্থানীয় থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে ৷"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার দিন থেকেই ওই বৃদ্ধকে আর বাড়ির বাইরে বেরতে দেখা যাচ্ছিল না । প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও হঠাৎ করেই তিনি নিখোঁজের মতো হয়ে যান । প্রথমদিকে বিষয়টি গুরুত্ব না-পেলেও পরবর্তীতে সন্দেহের সৃষ্টি হয় ।
বুধবার সকালে এক প্রতিবেশী বৃদ্ধকে ফোন করলে ফোনের রিং বেজে যায়, কিন্তু কেউ তা রিসিভ করেননি । বারবার ফোন করেও কোনও সাড়া না-পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তিনি । পরিস্থিতি অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ বিধাননগর থানায় খবর দেন । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে । দোতলার বাথরুমে গিয়ে তারা বৃদ্ধের রক্তাক্ত ও পচাগলা দেহ উদ্ধার করে ।
প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, কয়েকদিন আগেই বৃ্দ্ধের মৃত্যু হয়েছে । মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তবে সেই আঘাত দুর্ঘটনাজনিত নাকি অন্য কোনও কারণে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । পুলিশ সূত্রে খবর, বৃদ্ধের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে । পাশাপাশি বাড়ির আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রতিবেশীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে ।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বৃদ্ধ একাই থাকতেন বাড়িতে । তিনি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী এবং স্বভাবতই শান্ত-শিষ্ট মানুষ ছিলেন । কারও সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল বলে জানা যায়নি । তবে তিনি একা থাকতেন বলে কোনও অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার জেরে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ।
অন্যদিকে, মাথা ফাটার বিষয়টি খতিয়ে দেখে কোনও অপরাধমূলক দিক রয়েছে কি না, সেটিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক ও কৌতূহলের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । দিনের বেলায় ব্যস্ত সল্টলেকের এই আবাসিক এলাকায় এমন ঘটনা বিরল বলেই মনে করছেন বাসিন্দারা ।
পুলিশ জানিয়েছে, সব দিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত এগোনো হচ্ছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে । এই রহস্যমৃত্যু ঘিরে এখন একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ । দুর্ঘটনা, অসুস্থতা নাকি অন্য কোনও কারণ-সব সম্ভাবনাই খোলা রেখে তদন্ত চলছে ।