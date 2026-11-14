নিখোঁজ ছিলেন সাতদিন, তিস্তা থেকে উদ্ধার কালিম্পংয়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দেহ !

নিখোঁজ ছিলেন সাতদিন, তিস্তা থেকে উদ্ধার কালিম্পংয়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দেহ !
Kalimpong Deputy Magistrate body: সহকর্মীদের অনেকেই মনে করছেন, গত কয়েক বছর ধরেই তাঁর আচরণে চোখে পড়ার মতো বদল এসেছিল ।
Published : November 14, 2026 at 5:19 PM IST
শিলিগুড়ি, 14 নভেম্বর: টানা সাতদিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে তিস্তা নদী থেকে উদ্ধার কালিম্পংয়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীমান মুখোপাধ্যায়ের (43) পচাগলা দেহ। শুক্রবার বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী নদী থেকে তাঁর দেহটি উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যরা এসে দেহ শনাক্ত করেন। কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই জানান, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কালিম্পং জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
বহরমপুরের বাসিন্দা শ্রীমান মুখোপাধ্যায় । 2015 সালের ডাব্লুবিসিএস ব্যাচে রাজ্যের মধ্যে 15তম স্থান অধিকার করেছিলেন। সহকর্মীদের মতে, কর্মজীবনের শুরুতে অত্যন্ত মেধাবী ও দক্ষ অফিসার হিসেবে পরিচিত থাকলেও গত কয়েক বছর ধরে তাঁর আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তিনি প্রায়ই মেজাজ হারাতেন এবং মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না বলেও সহকর্মীদের একাংশের দাবি।
প্রশাসন ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তাহখানেক আগে ফোনে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁর সাড়া না মেলায় সহকর্মীদের সন্দেহ হয়। এরপর তাঁর কালিম্পংয়ের সরকারি আবাসনে খোঁজ নিয়ে দেখেন নিজের মোবাইল ফোনটি ঘরে রেখেই তিনি নিখোঁজ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্ত্রী ও দুই নাবালিকা কন্যাকে খবর দেওয়া হয় ৷ মামলাও রুজু করা হয় ৷ এরপরই জোরদার তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয় তিস্তা থেকে ৷
এই মর্মান্তিক পরিণতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁকে খুঁজে বের করতে যথাযথ সমন্বিত উদ্যোগ নিয়েছিল কি না, তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছেন আধিকারিকদের একাংশ। এক আমলার কথায়, "তাঁর আচরণের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ জানার চেষ্টা যেমন কেউ করেনি, তেমনই নিখোঁজ হওয়ার পর তল্লাশিতেও সমন্বয়ের অভাব ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।"
পাশাপাশি, এই ঘটনা রাজ্য সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের অত্যধিক কাজের চাপ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে নতুন করে সামনে এনেছে। সহকর্মীদের অভিযোগ, প্রতিদিন পাহাড়প্রমাণ কাজের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে বহু আধিকারিকই বিশ্রাম নেওয়ার বা পরিবারকে সময় দেওয়ার ন্যূনতম সুযোগ পান না। এর ফলে প্রশাসনিক মহলের অনেকেই তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছেন। তাই অবিলম্বে সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের মধ্যে কাজের সুষম বণ্টনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া উচিত বলে দাবি উঠেছে।