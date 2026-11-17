কালীঠাকুর বিসর্জনের পর থেকে নিখোঁজ, 5 দিন পরে নদীতে উদ্ধার কিশোরীর দেহ
Bagda Missing Girl Body Found: পরিবারের অনুমান খুন করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : November 17, 2026 at 8:04 PM IST
বাগদা, 17 নভেম্বর: পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে কালীপুজোয় বিসর্জনে গিয়েছিল । তারপর থেকে নিখোঁজ । পাঁচ দিন পরে বাড়ির পাশে নদীর ঘাট থেকে উদ্ধার হল কিশোরীর দেহ । চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বাগদা থানা এলাকায় ৷ কীভাবে মৃত্যু হল তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও পরিবারের লোকেরা সিআইডি হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার এলাকার একটি কালীপুজোয় ঠাকুর বিসর্জনের শোভাযাত্রা হয়েছিল । পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে তাতে শামিল হয়েছিল কিশোরী । রাত আটটা নাগাদ ঠাকুর বিসর্জনের পর সে প্রতিবেশী এক বান্ধবীর বাড়িতে শুয়েছিল । পরিবারের লোকেরা কিছুক্ষণ পর তাকে ডাকতে গিয়ে দেখেন কিশোরী সেখানে নেই । তারপর খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও পাওয়া যায়নি ।
অন্য কোনও বান্ধবীর বাড়িতে রয়েছে ভেবে পরিবারের লোকেরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেননি । দু'দিন ধরে তাকে খুঁজে না পাওয়ার পর রবিবার বাগদা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে কিশোরীর পরিবার । খোঁজাখুঁজি শুরু করে পুলিশ ৷ এরপর মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ির কাছে নদীর ঘাটে ওই কিশোরীর দেহ ভেসে উঠতে দেখা যায় । খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ।
এই বিষয়ে বনগাঁর এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক জানান, "কীভাবে ওই কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় । দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্তে রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ৷ প্রাথমিকভাবে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
মৃত কিশোরীর মাসি বলেন, "ওর মা-বাবা নেই । আমার কাছেই মানুষ । শুক্রবার ঠাকুর ভাসানের পরে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে শুয়েছিল । রাতে ডাকতে গিয়ে দেখি ও সেখানে নেই । ওই দিন রাত 10টা নাগাদ এক যুবকের বাইকে তাকে একঝলক দেখা গিয়েছিল । তারপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি । আজ সকালে নদীর ঘাটের যেখানে দেহ পাওয়া গিয়েছে, সেখানে গতকালও আমরা গিয়েছিলাম । কিন্তু কিছু দেখিনি । আমাদের অনুমান, ওকে কেউ খুন করে এখানে নদীর ঘাটে ফেলে দিয়ে গিয়েছে ।"