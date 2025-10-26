ETV Bharat / state

খালের জলে ভাসছে যুবকের পচাগলা দেহ ! হাড়হিম করা ঘটনা মাটিয়ায়

বসিরহাটের মাটিয়ার খোলাপোতায় চাঞ্চল্য ৷ খালের জলে ভাসছে যুবকের পচাগলা দেহ । বছর পঁত্রিশের ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ

DECOMPOSED BODY FOUND
খাল থেকে উদ্ধার যুবকের পচাগলা দেহ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 4:58 PM IST

মাটিয়া (উত্তর 24 পরগনা), 26 অক্টোবর: রবিবার সকালে বসিরহাটের মাটিয়ার খোলাপোতায় চাঞ্চল্য ৷ খালের জলে ভাসছে যুবকের পচাগলা দেহ । আর তা থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ । এদিন এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন উত্তর 24 পরগনার মাটিয়া থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুরের বাসিন্দারা। খবর পেয়ে গোবিন্দপুরের খাল থেকে বছর পঁত্রিশের ওই যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ।

এটি খুন না অন‍্য কিছু তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবককে অন‍্য কোথাও খুন করে দেহ খালের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে । বিষয়টি আরও নিশ্চিত হতে তদন্তকারীরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।

বসিরহাট জেলার এক পদস্থ পুলিশ কর্তা বলেন, "ওই যুবকের দেহে পচন ধরায় তাঁকে ঠিকভাবে চেনাও সম্ভব হচ্ছে না । আশপাশের থানা থেকে খবর নেওয়া হচ্ছে সম্প্রতি কারোর নিখোঁজ হওয়া নিয়ে থানায় কোনও মিসিং ডায়রি হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । খুন না অন্য কিছু তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে । তদন্ত শুরু হয়েছে ।"

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে তীব্র দুর্গন্ধে টেকাই দায় পড়ে মাটিয়ার খোলাপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুরের খাল পাড়ের বাসিন্দাদের। কোথা থেকে গন্ধ আসছে প্রথমে বুঝতে পারেননি তাঁরা । পরে, স্থানীয় খালের দিকে নজর যেতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় এলাকাবাসীর। তাঁরা দেখতে পান, খালের জলে একটি পচাগলা দেহ ভাসছে । খবর দেওয়া হয় মাটিয়া থানায় । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । খাল থেকে ওই পচাগলা দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বসিরহাট হাসপাতালের পুলিশ মর্গে ।

স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, "মৃতদেহের শরীরে পচন ধরায় মনে হচ্ছে বেশ কয়েকদিন আগেই সেটি খালের জলে ফেলা হয়েছে । এলাকার কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি । তাই, বহিরাগত বলেই অনুমান করা হচ্ছে । পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ।" তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশ মৃত যুবকের নাম ও পরিচয় জানতে পারেনি । তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে মাটিয়া থানার পুলিশ।

TAGGED:

BASIRHAT MURDER CASE
DECOMPOSED BODY FOUND
BODY FOUND IN A CANAL
মাটিয়ায় যুবকের পচাগলা দেহ
BODY FOUND IN BASIRHAT

