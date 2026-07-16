সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত ! জোর সওয়াল হাইকোর্টে
আইনজীবীর যুক্তি, বর্তমানে 'প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস' কারা, সেই প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনের বিবেচনাধীন। দলীয় প্রতীক এবং সংগঠনের বৈধ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই শেষ কথা হবে ।
Published : July 16, 2026 at 2:49 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা পদ নিয়ে তৃণমূলের অন্দরের দ্বন্দ্ব এ বার কলকাতা হাইকোর্টে । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্পিকারের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় বৃহস্পতিবার ডিভিশন বেঞ্চে সওয়াল করতে গিয়ে ঋতব্রতের আইনজীবী জয়দীপ কর দাবি করেন, স্পিকার কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের মতামতকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন । ফলে সেই সিদ্ধান্তে এই মুহূর্তে আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় ।
বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চে ঋতব্রতের আইনজীবী জয়দীপ কর বলেন, বিধানসভার 80 জন তৃণমূল বিধায়কের মধ্যে 58 জনের স্বাক্ষর-সহ জমা পড়া চিঠির ভিত্তিতেই স্পিকার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন । তাঁর কথায়, "স্পিকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিকেই মান্যতা দিয়েছেন । আদালত চাইলে এটিকে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবেও বিবেচনা করতে পারে ।"
আইনজীবীর আরও যুক্তি, বর্তমানে 'প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস' কারা, সেই প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনের বিবেচনাধীন । দলীয় প্রতীক এবং সংগঠনের বৈধ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই শেষ কথা হবে । সেই পরিস্থিতিতে স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিচার করার এক্রিয়ার আদালতের রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি ।
এই মামলার সূত্রপাত বিরোধী দলনেতা নিয়োগকে ঘিরে । বিধানসভার স্পিকার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও কালীঘাট তৃণমূলের সমর্থিত বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেন । এর আগে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চ স্পিকারের সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী হস্তক্ষেপ না করে সব পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল । সেই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করা হয় ।
বৃহস্পতিবারের শুনানিতে জয়দীপ কর আরও জানান, বিরোধী দলনেতা বা চিফ হুইপ নিয়োগের নির্দিষ্ট পদ্ধতি সংবিধানে উল্লেখ নেই । একই রাজনৈতিক দলের দুই গোষ্ঠী পৃথক পৃথক দাবি জানিয়েছে । এমনকি বিধায়কদের স্বাক্ষর জালিয়াতির অভিযোগও উঠেছে, যার তদন্ত চলছে । সেই কারণেই স্পিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ 58 জন বিধায়কের সমর্থনপত্রকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।
তিনি আদালতকে আরও জানান, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে 25 জুলাই নিজের বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে । ফলে কমিশনের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত স্পিকারের সিদ্ধান্তে আদালতের হস্তক্ষেপ না করারই আর্জি জানান তিনি । মামলার শুনানি শুক্রবার সকাল সাড়ে 10টায় ফের হবে । সে দিন স্পিকারের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন । ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব এই মামলার শুনানি শেষ করতে তারা আগ্রহী ।