প্রয়াণের পর যোগেন চৌধুরীর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী, রয়েছে শিল্পী জয়শ্রী বর্মনের শিল্পকর্মও
Bengal biennale 2026 Santiniketan: বেঙ্গল বিনালে 2026 প্রদর্শনী শুরু হয়েছে শান্তিনিকেতনে ৷ এখানেই চলছে প্রয়াত শিল্পী যোগেন চৌধুরীর ছবির প্রদর্শনী ৷
Published : November 26, 2026 at 6:16 PM IST
বোলপুর, 26 নভেম্বর: প্রয়াণের পর প্রথম নিজের আর্ট গ্যালারিতে চলছে শিল্পী যোগেন চৌধুরীর আঁকা বহুমূল্য চিত্রের প্রদর্শনী ৷ পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা শতবর্ষে 'রক্তকরবী'র আদলে প্রখ্যাত শিল্পী জয়শ্রী বর্মণের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ৷ 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে শুরু হওয়া বেঙ্গল বিনালের অংশ হিসাবে এই প্রদর্শনী দুটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় শিল্প মনস্ক মানুষজনের কাছে ৷
25 নভেম্বর থেকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে শুরু হয়েছে শিল্প উৎসব বেঙ্গল বিনালে ৷ চলবে 2 জানুয়ারি পর্যন্ত ৷ ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের 13 টি দেশের প্রায় 100 জন প্রথিতযশা শিল্পী অংশ নিয়েছেন এই প্রদর্শনীতে ৷ গত 25 অক্টোবর প্রয়াত হয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী যোগেন চৌধুরী ৷ তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রথম তাঁর আঁকা চিত্রের প্রদর্শনী হচ্ছে ৷ শান্তিনিকেতনে আর্ট গ্যালারি 'স্বাদ' গড়ে তুলেছিলেন শিল্পী যোগেন চৌধুরী । সেই আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে তাঁর আঁকা মূল্যবান অবর্ণনীয় চিত্রগুলি ৷
পাশাপাশি, স্বাদ আর্ট গ্যালারির বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় কক্ষে প্রদর্শিত হচ্ছে প্রখ্যাত শিল্পী জয়শ্রী বর্মনের শিল্পকর্ম । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত নাটক 'রক্তকরবী'র শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে। এই রক্তকরবীর আদলে অসাধারণ দেওয়াল চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী জয়শ্রী বর্মন, যা নজরকাড়া ৷ বেঙ্গল বিনালেতে এই প্রদর্শনী দু'টি সকলের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ।
শান্তিনিকেতনে প্রকৃতি, ইতিহাস ও শিল্পের মেলবন্ধনে শুরু হল বেঙ্গল বিনালে। দ্বিতীয়বার হচ্ছে এই শিল্প প্রদর্শনী ৷ এবারের বেঙ্গল বিনালে ভাবনা কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা'। আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শিল্পী যোগেন চৌধুরী, জিতিশ কল্লাট, শিল্পা গুপ্ত, পরেশ মাইতি, অমল কে পাটিল -এর শিল্পকর্ম। ভারববর্ষ ছাড়াও আমেরিকা, জাপান, কোরিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, স্লোভেনিয়া প্রভৃতি দেশের শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন বেঙ্গল বিনালেতে ৷ অংশ নিয়েছেন প্রবাসী ভারতীয়রাও ৷
1939 সালের 16 ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরের দাহারপাড়া গ্রামে যোগেন চৌধুরীর জন্ম। তাঁর বাবা প্রমথনাথ চৌধুরী ছিলেন জমিদার এবং শিল্পানুরাগী, শিল্পকলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর মা ছিলেন আলপনা আঁকায় দক্ষ। পারিবারিক শিল্পচর্চাই ছোটবেলা থেকে তাঁর মধ্যে ছবি আঁকার আগ্রহ তৈরি করেছিল ৷
দেশভাগের সময় 1948 সাল নাগাদ কলকাতায় চলে আসেন এবং এই শহরেই শিল্পশিক্ষা হয় যোগেনের ৷ 1955 সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট-এ ভর্তি হন তিনি। 1960 সালে সেখান থেকে পাশ করে হাওড়া জেলা স্কুলে শিল্পের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন যোগেন চৌধুরীর । তারপর 1965 সালে প্যারিসে উচ্চশিক্ষা সেরে দেশে ফিরে আসেন তিনি ৷ রাষ্ট্রপতি ভবনের আর্ট গ্যালারিতে কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক শিল্পজগতে নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করেছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী।