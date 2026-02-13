নেগেটিভ হওয়ার পর ফের নিপার পরীক্ষা হয়েছিল মৃত নার্সের, কেমন আছেন সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিরা

নেগেটিভ হওয়ার পর ফের নিপার পরীক্ষা হয়েছিল মৃত নার্সের, কেমন আছেন সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিরা
Published : February 13, 2026 at 5:24 PM IST
বর্ধমান, 13 ফেব্রুয়ারি: মাসখানেক আগে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত এক নার্সের মৃত্যু হওয়ায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ৷ বৃহস্পতিবার বারাসাতের হাসপাতালে ওই নার্সের মৃত্যু হয় । 39 দিন আগে তিনি নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ তার পর থেকেই তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হয় ৷ পরে নিপার সংক্রমণে নেগেটিভ এলেও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয় । তবে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নার্সের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও পরীক্ষা করা হয়েছিল । তবে সব রিপোর্টই নেগেটিভ এসেছে । তাঁদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয় ।
মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের 25 ডিসেম্বর থেকে ওই তরুণী অসুস্থ ছিলেন । ওই মাসেরই 30 তারিখ পর্যন্ত তিনি নিজের কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করেন । এরপর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একদিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফেরেন তিনি । গুসকরাতে চাকরির পরীক্ষা দেওয়ার পরে তিনি আবার বারাসতে ফিরে যান । পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় ফের বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন ।
তবে প্রথম দিকে তাঁর সামান্য জ্বর জ্বর ভাব ও ঠান্ডা লাগার উপসর্গ দেখা দিয়েছিল । এরপর 3 জানুয়ারি তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলে তাঁকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । পরে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও শেষে বারাসতের একটা নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় । রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়, তিনি নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন । চলতি বছরের 14 জানুয়ারি থেকে তিনি বারাসতের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ।
সূত্রের খবর, ওই নার্সের রিপোর্টে প্রথমে নিপা পজিটিভ আসে । যার কারণে তাঁকে ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা করা হয় । এরপর তাঁর সংক্রমণ কমে যায় । রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল । তখনই তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করা হয়েছিল । কিন্তু আবারও তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে রাখা হয় ভেন্টিলেশনে । ফের তিনি নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তা জানতে আবারও তাঁর পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হয়েছিল । যার রিপোর্ট এখনও আসেনি বলে সূত্রের খবর ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেন্টিলেশন থেকে ওই মহিলা নার্সকে বের করে আনা হলেও নানা সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি । অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম কাজ করছিল না ভালো করে । দীর্ঘ সময় কোমায় থাকায় তাঁর ইমিউনিটিও তলানিতে চলে গিয়েছিল । তার উপরে ধরা পড়েছিল ফুসফুসে সংক্রমণ । সেই অবস্থায় বৃহস্পতিবার বিকেলে কোমায় চলে যান ওই মহিলা নার্স । এর পরেই আচমকা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয় ।
জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নার্স নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পরেই তাঁর সংস্পর্শে যে সব চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী কিংবা পরিবারের লোকজন এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে 103 জনকে শনাক্ত করে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয় । এমনকি যে হাউস স্টাফ ওই নার্সের ক্লোজ কন্টাক্টে ছিলেন, তাঁকে কলকাতার বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি করা হয় । যদিও প্রত্যেকেরই রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে । দফতর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নিপা ভাইরাস কোভিডের মতো সংক্রামক না-হলেও কোভিডের থেকেও বেশি ভয়ংকর । তবে সাধারণ মানুষকে অহেতুক আতঙ্কিত না-হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর ।
জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, "যাঁরা ওই নার্সের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই বিপন্মুক্ত । তাঁদের প্রত্যেকের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল । তবে সকলের চলাফেরা করার জন্য মাস্ক ব্যবহার করা উচিত । ইতিমধ্যেই হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়ম মেনে মাস্ক ব্যবহার করছেন ।"