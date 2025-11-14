Bihar Election Results 2025

10 বছর ধরে ভোট দিচ্ছেন তৃণমূল বিধায়কের 'মৃত' বাবা, অভিযোগ অর্জুনের

এক দশক আগে মৃত্যু হয়েছে ৷ কিন্তু এখনও ভোট দিচ্ছেন বলে নৈহাটির তৃণমূল বিধায়কের 'মৃত' বাবা ৷ এমনই অভিযোগ বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের ৷

Arjun Singh
বিজেপি নেতা অর্জুন সিং (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 14, 2025 at 12:26 PM IST

নৈহাটি, 14 নভেম্বর: রাজ‍্যে পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া ৷ ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করতে এন‍ুমারেশন ফর্ম নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিএলও'রা । এই নিয়ে চলছে রাজনীতিও । এসআইআর নিয়ে শাসক-বিরোধীদের তরজার আবহে নৈহাটির তৃণমূল বিধায়কের প্রয়াত বাবার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন ব‍্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং । অভিযোগ, এক দশক আগে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে গেলেও ভোটার তালিকায় জ্বলজ্বল করছে তাঁর নাম ৷ শুধু তাই নয়, ভোটও দিচ্ছেন তিনি ৷

অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, "এক দশক আগে নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে'র বাবা স্বপনকুমার দে মারা গিয়েছেন ৷ খোদ শাসক দলের বিধায়ক নিজেই পোস্ট করে সে কথা জানিয়েছিলেন ৷ তার পরেও আশ্চর্যজনকভাবে বিধায়ক প্রয়াত বাবা ভোট দিয়ে চলেছেন । কী করে তা সম্ভব ?" বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ৷

ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ অর্জুন সিংয়ের তৃণমূলের বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "মারা যাওয়ার পর 10 বছর ধরে বিধায়কের বাবা তৃণমূলের হয়ে ভোট দিয়ে আসছেন । নির্বাচন কমিশন তো আগেও ছিল ৷ এখনও আছে । তারা কী করছে ? এটা কোনও ছোট বিষয় নয় ৷ কেন্দ্রীয় সরকারেরও এই নিয়ে পদক্ষেপ করা উচিত ।" যদিও প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগকে মিথ্যা বলে দাবি করেছেন নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে ৷ পাল্টা তিনি অর্জুনকে 'উন্মাদ' ও 'জালিয়াত' বলে কটাক্ষ করেন ৷

অর্জুন সিংয়ের সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সনৎ দে বলেন, "বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা । আমার প্রয়াত বাবার নাম ভোটার তালিকায় নেই । অর্জুন সিং কোথা থেকে এই তথ্য পেলেন জানি না । আমার বাবার নাম তালিকায় আছে কি না, তা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে । ওনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ৷ অর্জুন সিং একজন মিথ্যাবাদী ৷ নিজের পরিবার সামলাতে পারে না ৷ ওনার মতো জালিয়াতি লোক ব‍্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যাবে না ।"

কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তথ্য তুলে ধরে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, "বিধায়কের মৃত বাবার নাম 2024 সালের ভোটার লিস্টে রয়েছে ৷ সেখানে তাঁকে দিব্যি 'জীবিত' দেখানো হয়েছে ৷ 2025 সালের খসড়া ভোটার তালিকাতেও 'জীবিত' রয়েছেন বিধায়ক সনৎ দে'র বাবা । মরে যাওয়ার পরেও উনি দিব্যি স্বর্গ থেকে নেমে এসে শাসক দলের পক্ষে ভোট দিয়ে চলেছেন । এমন ঘটনা ঘটবে জানলে, প্রয়াত বিধায়কের বাবাকে আমরা 'অভ্যর্থনা' দিতাম ।"

Arjun Singh Alleges of Fake Voter Against TMC MLA
তৃণমূল বিধায়কের বাবার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অর্জুন সিং (ইটিভি ভারত)

রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বিজেপি সাংসদ আরও বলেন, "এর পিছনে শাসক দলের কারসাজি রয়েছে । মৃত, ভুয়ো, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গারাই আসলে তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ক । এদের ভোটব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান ।"

ভুয়ো ভোটারের এই আবহে SIR প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে হওয়া নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন ব‍্যারাকপুরের বিজেপি নেতা ৷ তাঁর দাবি, "এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি । আদৌ কি স্বচ্ছতার সঙ্গে SIR প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ? এটা শুধু আমার প্রশ্ন নয় । বাংলার প্রকৃত ভোটারদেরও মনে এই প্রশ্ন রয়েছে । প্রতি বছরই দেখা যায় অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ চলে যায় । সেই জায়গায় চলে আসে অবৈধ ভোটারদের নাম । SIR হচ্ছে ঠিকই । কিন্তু, তৃণমূলের কারসাজিতে কোনওভাবে যদি প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যায়, তখন কি নির্বাচন কমিশন তাঁদের পাশে দাঁড়াবে ?" তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের উচিত পক্ষপাতদুষ্ট বিএলও'দের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা ৷

BJP ARJUN SINGH
মৃত্যুর পরও ভোটার তালিকায় নাম
ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ অর্জুন সিং
FAKE VOTERS
SIR IN BENGAL

