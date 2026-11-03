দলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক! চাঞ্চল্য ডেবরায়

দলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক! চাঞ্চল্য ডেবরায়
BJP MLA Beaten: অভিযোগের তির বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাসের অনুগামীদের দিকে ।
Published : November 3, 2026 at 1:08 AM IST
ডেবরা 3 নভেম্বর: তোলাবাজির প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত ডেবরার বিজেপি বিধায়ক শুভাশিস ওম ! অভিযোগ, দলীয় কর্মীদের একাংশই তাঁকে মারধর করেছেন। আক্রান্ত বিধায়ক ভর্তি ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অভিযোগের তীর বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাসের অনুগামীদের দিকে । অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তন্ময়।
বিধায়ককে দেখতে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসে তিনি বলেন, "এই ধরনের ঘটনা আমার জানা নেই। হাসপাতালে এসে দেখলাম তিনি সুস্থ রয়েছেন। তবে দলের বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকলে সেটা প্রকাশ্যে না এনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করাটাই কাম্য।"
বিজেপি সূত্রে খবর, এলাকার উন্নয়নের কাজের তদারকি করতে সোমবার একটি সরকারি দফতরে যান ডেবরার বিধায়ক। সেখানে গিয়ে কয়েকটি অভিযোগের কথা তাঁর কানে আসে । এ নিয়ে আলোচনা করতে তিনি থানায় আসেন । কিন্তু থানার বাইরেই বেশ কিছু দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করে। বিধায়ক শিবিরের দাবি, অভিযুক্তরা প্রত্যেকে ঘাটালের বিজেপি নেতা তন্ময় দাসের অনুগামী।
পরে অন্য শিবিরের বিজেপি কর্মীরাও থানার সামনে আসতে শুরু করেন। শুরু হয় গন্ডগোল। পুলিশ প্রশাসন এসে তা থামিয়ে দেয়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, থানার বাইরে আক্রান্ত হওয়া বিধায়ককে তড়িঘড়ি ডেবরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নিয়ে আসা হয় মেদিনীপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।
বিধায়ক বলেন, "আমাদের কর্মীদের কেউ কেউ একটা গন্ডগোলের জেরে একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে যান। সেটাই মিটাতে গিয়েছিলাম। কারণ আমরা একই পতাকার কর্মী। সেই সময় তাঁদের মধ্যে একটা অংশ আমার উপর চড়াও হয়। তারা আমাদের দলেরই লোক। মূলত তোলাবাজির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।"
অন্যদিকে, ঘাটালের বিজেপি জেলা সভাপতি তন্ময় দাস বলেন, "বিষয়টা জানা নেই । ভালোভাবে জেনে বলতে পারব। কোথায় কী তোলাবাজি হয়েছে বলতে পারব না। কিছু কিছু জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে । তাতে দলের কেউ কেউ যুক্ত আছে কি না বলতে পারব না।"
ঘাটাল বিজেপি যুব মোর্চার সহ-সভাপতি প্রহ্লাদ চক্রবর্তী বলেন, "এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বিজেপি জেলা সভাপতি ও তাঁর অনুগামীরা। আমাকেও হাসপাতালে মারতে যায় ওরা। আমরা পুরো বিষয় নিয়ে উপর মহলে জানিয়েছি।"